„Am rămas în urmă”. Curs intensiv de folosire a dronelor pentru Armata SUA menit să reducă decalajul față de alte puteri

Armata SUA are un nou curs intensiv despre drone. În prezent, este elementar, rapid și are ca scop principal recuperarea informațiilor pierdute de soldați, potrivit Business Insider.

Este un exemplu al modului în care Armata americană adoptă folosirea dronelor, navigând printre oportunitățile și amenințările tot mai mari.

Cursul Unmanned Advanced Lethality Course, lansat de Centrul de Excelență în Aviația Armatei de la Fort Rucker, Alabama, este un curs de trei săptămâni axat pe dezvoltarea abilităților de zbor cu drone. Studenții folosesc drone comerciale standard și software de simulare pentru a-și dezvolta abilitățile de zbor cu drone cu vedere la persoana întâi, potrivit unui comunicat de presă.

Directoarea cursului, căpitanul Rachel Martin, a construit programul în doar 90 de zile. „Acest curs este o recuperare”, a spus ea. „Am rămas în urmă la nivel global, iar aceasta este încercarea noastră agresivă de a reduce acest decalaj.”

În prezent, există 28 de studenți, inclusiv soldați de infanterie, cercetași și personal de aviație. Fiind un curs pilot, soldații învață în principal lecții din dificultățile cu care se confruntă unitățile armatei în adoptarea dronelor.

Pilotarea dronelor FPV, sau cu vedere la persoana întâi, este un subiect major, la fel ca și fabricarea și repararea dronelor cu piese imprimate 3D. Unul dintre obiectivele cursului este de a construi un depozit de piese imprimabile pe care soldații le pot lua înapoi în unitățile lor pentru utilizare ulterioară.

Curba de învățare, a spus Martin, a fost substanțială. „Majoritatea colegilor mei, inclusiv eu până acum 90 de zile, nu știau cum să facă asta”, a spus ea. „Acum știm ce este nevoie, câți oameni, cât echipament, câți bani și împărtășim deja aceste informații cu partenerii noștri din forțele de ordine.”

Viitorul cursului se va extinde și asupra altor subiecte, inclusiv atacuri unidirecționale cu drone FPV, un domeniu pe care soldații din Ucraina îl implementează de ani de zile. Până în februarie, Martin se așteaptă ca studenții să folosească drone ieftine pentru atacuri de precizie.

Dronele au devenit din ce în ce mai prolifice în Ucraina, numeroase quadcoptere, octocoptere și multe altele efectuând zboruri de supraveghere, precum și misiuni de bombardament și atac. Milioane de drone completează armele mai tradiționale. Unii experți avertizează împotriva unei dependențe excesive de drone, dar există încă o recunoaștere largă a faptului că competența este importantă și că operatorii instruiți sunt multiplicatori de forță.

Operatorii de drone sunt ținte importante, iar în Ucraina, studiile indică faptul că victimele în rândul operatorilor sunt în creștere. Există lecții din acest lucru pentru Armata SUA.

Citește și:

Rusia a aruncat în luptă contra Ucrainei cele mai bizare modele de roboți: autobuzul de drone, hoverboard-uri antitanc și cutii pe roți

„Creăm operatori care nu sunt doar letali, ci și supraviețuitori”, a spus Martin, explicând că „operatorii de sUAS [sisteme aeriene mici fără echipaj] sunt cea mai căutată țintă cu randament ridicat pe câmpul de luptă în acest moment”.

„Sunt foarte conștientă de faptul că echipa mea a fost însărcinată cu dezvoltarea de soluții pentru o nevoie critică în tacticile emergente ale Armatei”, a spus ea.

Inundarea unităților cu drone și sisteme contra-drone este o prioritate maximă pentru conducerea militară a SUA, iar sistemele fără echipaj uman au fost considerate o capacitate necesară și vitală pentru pregătirea pentru un potențial conflict viitor.

Există investiții tot mai mari în tehnologia americană a dronelor, în școli emergente de drone și anti-drone și în testarea pe teren.

În Indo-Pacific, soldații au explorat modul în care dronele se adaptează la zborul în climate calde și ploioase. Exerciții de antrenament, precum un exercițiu al forțelor de operațiuni speciale care simulează un conflict care implică Taiwanul, au evaluat scenarii în care roiuri de drone inamice atacă soldații. Un alt exercițiu din Europa a constat în faptul că soldații transportă drone într-un conflict simulat și se adaptează atunci când sistemul lor se defectează sau întâmpină dificultăți tehnice, cum ar fi întreruperea conexiunilor.

Dezvoltarea doctrinei, tacticilor și tehnicilor este o activitate în desfășurare, dar o necesitate pentru Armată, luând în considerare lecțiile din războiul din Ucraina, unde ambele părți își dezvoltă continuu capacitățile dronelor într-un conflict real, cu o evoluție rapidă.

În Ucraina, operatorii de drone se confruntă zilnic cu dificultățile generate de războiul electronic și bruierea semnalelor. Acestea au dus la apariția unor drone cu fibră optică care nu pot fi bruiate, cu conexiuni rigide între operatori și dronele lor, precum și la sistemele bazate pe inteligență artificială, ceea ce generează noi provocări pentru apărători. Cursa înarmării tehnologice se desfășoară rapid, iar multe armate occidentale care urmăresc conflictul trebuie să învețe să se pregătească pentru un viitor război al dronelor.

Citește și:

Noua armă a Ucrainei se numește Flamingo. „Este mai avansată decât rachetele de croazieră Tomahawk ale SUA și sunt testate în luptă”

Editor : Ș.R.