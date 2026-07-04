Ambasada României în Statele Unite: „Suntem mândri să fim alături de America în calitate de aliat, prieten şi partener”

Ambasada României în SUA a transmis sâmbătă un mesaj de felicitare cu prilejul împlinirii a 250 de ani de independenţă a Statelor Unite, în care apreciază, între altele, că, românii sunt mândri să fie alături de America în calitate de aliat, prieten şi partener dedicat valorilor care ne unesc peste Atlantic.

Într-o postare în limba engleză pe Facebook, ambasada României în SUA menţionează că „această aniversare nu este doar un omagiu adus naşterii unei naţiuni, ci şi puterii durabile a idealurilor care au modelat-o timp de 250 de ani: libertatea, curajul, democraţia şi credinţa că un viitor mai bun poate fi construit prin viziune şi hotărâre”.

„Pentru România, este, de asemenea, o oportunitate de a celebra o prietenie şi un parteneriat strategic cu Statele Unite, care s-au consolidat cu fiecare generaţie. Suntem mândri să fim alături de America în calitate de aliat, prieten şi partener dedicat valorilor care ne unesc peste Atlantic”, se mai menţionează în mesajul citat.

Într-un alt mesaj, ambasada scrie că, pentru America250, România aduce la masă ceva simplu, vesel şi, în mod inconfundabil emoţionant: papanaşii.

„Aşa cum mâncarea are un fel de a uni oamenii, papanaşii poartă cu ei puţin din spiritul României - primitori, veseli şi făcuţi să fie împărţiţi”, adaugă ambasada României în SUA în postarea sa.

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Editor : Sebastian Eduard