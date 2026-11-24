Utilizarea vizei de turist în scopul de a naşte, astfel încât copilul să obţină cetăţenia americană, constituie un abuz, avertizează Ambasada SUA la Bucureşti.

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naşte, astfel încât copilul să obţină cetăţenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize”, a transmis Ambasada SUA la București.

Reprezentanţa diplomatică avertizează că titularii de viză care prezintă, în mod fals, scopul călătoriei lor riscă să li se revoce viza şi să nu mai poată călători, în viitor, în Statele Unite.

Conform Departamentului de Stat, călătoriile de agrement sau în scop turistic pot include o vizită de scurtă durată pentru petrecerea unei vacanţe, vizitarea rudelor şi a prietenilor sau pentru efectuarea unui tratament medical.

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„Turismul pentru naştere (călătoriile al căror scop principal este naşterea unui copil în Statele Unite pentru ca acesta să obţină cetăţenia americană) nu este permis în baza unei vize de vizitator”, precizează instituţia.

Conform Departamentului de Stat, o viză permite unui cetăţean străin să călătorească până la un punct de intrare în Statele Unite (în general, un aeroport) şi să solicite permisiunea de a intra pe teritoriul american.

„O viză nu garantează intrarea în Statele Unite”, subliniază Departamentul de Stat.

Funcţionarii Serviciului Vamal şi de Protecţie a Frontierelor din SUA (CBP), din cadrul Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), aflaţi la punctul de intrare, au autoritatea de a permite sau de a refuza accesul pe teritoriul Statelor Unite.

Editor : A.P.