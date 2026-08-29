Amendă uriașă pentru operatorul teleprompterului folosit de Trump. El paria pe baza informaţiilor din discursurile prezidenţiale

Comisia pentru tranzacţionarea contractelor futures pe mărfuri din SUA (CFTC) a dispus vineri ca un fost operator de teleprompter de la Casa Albă, Gabriel Perez, să plătească 172.539 de dolari pentru că a folosit accesul în avans la discursurile preşedintelui Donald Trump pentru a efectua tranzacţii ilegale pe o platformă de piaţă pentru predicţii, relatează Reuters.

Perez trebuie să restituie 107.539,02 dolari din profituri şi să plătească o amendă civilă de 65.000 de dolari, în conformitate cu un acord cu CFTC. De asemenea, el a acceptat o interdicţie de tranzacţionare pe o perioadă de trei ani şi s-a angajat să înceteze şi să se abţină de la viitoare încălcări ale Legii privind bursele de mărfuri şi ale reglementărilor CFTC.

CFTC a declarat că Perez a tranzacţionat contracte pe „piaţa menţiunilor” prezidenţiale pe platforma Kalshi între decembrie 2025 şi februarie 2026, în timp ce lucra la Casa Albă. Aceste contracte sunt contracte de eveniment, a căror plată depinde de faptul dacă un preşedinte foloseşte anumite cuvinte sau expresii în discursurile sale.

Perez nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi un comentariu. El a fost suspendat fără plată şi nu mai lucrează pentru guvernul federal, notează Reuters.

Perez a avut acces la discursurile lui Trump înainte ca acestea să fie rostite şi a folosit acele informaţii, care nu erau publice, pentru a tranzacţiona contracte în beneficiul său personal, a declarat CFTC.

Agenţia a precizat că amenda de 65.000 de dolari aplicată lui Perez a reprezentat o reducere substanţială datorită „cooperării sale exemplare” în cadrul anchetei.

Este primul caz cunoscut în care un angajat al Casei Albe se confruntă cu astfel de acuzații

CFTC a recunoscut, de asemenea, contribuţia KalshiEX la soluţionarea acestei chestiuni.

CNN a relatat în iulie că CFTC îl ancheta pe Perez. Casa Albă a declarat la momentul respectiv că Trump consideră acţiunile acestuia „sincer, o ruşine” şi că acesta urma să fie plasat în concediu fără plată pe durata anchetei.

Casa Albă nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii vineri seara, după decizia CFTC.

Acest caz este primul caz cunoscut în care un angajat al Casei Albe este acuzat că ar fi implicat într-o schemă de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate pe pieţele de predicţii, care au cunoscut o creştere explozivă a popularităţii în acest an.

În calitate de operator de teleprompter de lungă durată al lui Trump, Perez a călătorit şi a lucrat alături de preşedinte timp de un deceniu. El este unul dintre puţinii consilieri cărora preşedintele le-a încredinţat discursurile sale şi era adesea ultima persoană care vedea discursurile lui Trump înainte ca acesta să le rostească.

Şeful departamentului de aplicare a legii al Kalshi, Bobby DeNault, a declarat că firma a descoperit „activitatea de tranzacţionare interzisă” a lui Perez şi a raportat-o către CFTC.

Perez „folosea materiale deturnate” şi „informaţii care nu erau de domeniu public” pentru a câştiga bani

CFTC a declarat că ancheta sa a stabilit că Perez „folosea materiale deturnate” şi „informaţii care nu erau de domeniu public” pentru a câştiga bani pe aşa-numitele pieţe de menţiuni, în „propriul său beneficiu personal şi financiar”. Pe aceste pieţe, oamenii pariază pe cuvintele pe care personalităţile importante le vor rosti la evenimente publice.

Printre acestea se numărau pariuri legate de ceea ce urma să spună Trump în acest an în cadrul discursului despre Starea Uniunii, la Mic dejunul Naţional de Rugăciune, la o ceremonie de decernare a Medaliei de Onoare, la diverse mitinguri şi alte discursuri, se arată în documentul depus de CFTC. Perez a efectuat 49 de tranzacţii şi a câştigat 39 dintre ele, obţinând peste 107.000 de dolari, a precizat CFTC.

Un fost comisar al CFTC, Christy Goldsmith Romero, numită de preşedintele Joe Biden, a declarat că amenda aplicată lui Perez este mică. „CFTC a ratat şansa de a transmite un mesaj puternic pentru a descuraja viitoare cazuri de tranzacţionare pe baza informaţiilor privilegiate”, a spus ea.

Michael Selig, preşedintele CFTC numit de Trump, a susţinut industria pieţelor de predicţie, dar a promis, de asemenea, că va lua măsuri dure împotriva tranzacţiilor cu informaţii privilegiate.

Trump a lăudat anterior conducerea lui Selig la CFTC, afirmând că acesta „face o treabă excelentă” în lupta pentru ca guvernul federal, şi nu statele, să rămână responsabil de reglementarea industriei pieţelor de predicţie. Selig a participat săptămâna trecută la un eveniment dedicat criptomonedelor alături de Trump la Casa Albă.

Editor : Liviu Cojan