Amenințare cu bombă la casa fratelui papei Leon, în apropiere de Chicago. Poliția a intervenit de urgență

Poliția din statul american Illinois a intervenit de urgență după o amenințare cu bombă la reședința fratelui papei Leon, în zona orașului Chicago, evacuând locuințele din apropiere. Verificările nu au indicat prezența unor explozibili, însă ancheta continuă pentru identificarea autorului sesizării, potrivit Reuters și News.ro.

O ameninţare cu bombă a fost semnalată miercuri seara la reşedinţa lui John Prevost din New Lenox, Illinois, potrivit unor surse media care au citat poliţia.

Ameninţarea vine după ce preşedintele Donald Trump l-a atacat duminică pe papa Leon al XIV-lea, primul papă american, pentru criticile sale la adresa războiului din Iran. Leon este originar din Chicago.

Poliţia din New Lenox a primit miercuri seara o sesizare privind o ameninţare cu bombă la o reşedinţă privată şi a evacuat locuinţele din apropiere, în timp ce cerceta zona.

„După o examinare atentă, anchetatorii au stabilit că ameninţarea era nefondată şi că nu existau dispozitive explozive sau materiale periculoase”, a declarat poliţia într-un comunicat.

Ancheta continuă pentru a identifica sursa sesizării false, au precizat autorităţile.

Papa Leon conduce Biserica cu 1,4 miliarde de membri şi s-a impus ca un critic vehement al războiului.

Într-o declaraţie neobişnuit de dură, făcută joi în Camerun, papa Leon i-a criticat aspru pe liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie şi a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”.

În timp ce l-a criticat pe Leon ca fiind prea liberal şi „slab în faţa criminalităţii”, Trump l-a lăudat pe fratele său Louis, din Florida, pentru sprijinul acordat mişcării MAGA.

John Prevost este un alt frate mai mare al papei.

