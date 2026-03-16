Live TV

Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii americane privind Iranul (The Guardian)

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Dacă a existat un moment în care lipsa unei strategii a Statelor Unite față de Iran a fost pusă în evidență, acela a fost chiar acesta. Sâmbătă, Donald Trump a cerut ca Marea Britanie, China, Franța, Japonia și alte țări să participe la o escortă navală pentru petrolierele care traversează strâmtoarea Ormuz, scrie The Guardian într-o analiză.

În ciuda lansării atacului asupra Iranului, alături de Israel, Casa Albă nu pare să fi anticipat pe deplin ce urma să se întâmple. Iranul avea puține opțiuni militare bune pentru a riposta, dar atacarea bazelor americane, a aliaților SUA și a navelor comerciale din Golf a fost răspunsul cel mai evident – pentru a încerca să impună costuri Occidentului.

Iranul se pregătea de mult timp pentru o perioadă îndelungată de rezistență, Ali Khamenei, fostul lider suprem, insistând ca subordonații săi să stabilească patru niveluri de succesiune, în perspectiva eventualității ca el și alții să fie uciși.

Până în prezent, în cadrul războiului aerian care durează de două săptămâni, Statele Unite s-au concentrat asupra marinei iraniene și a bazelor de rachete. Totuși, acest lucru nu a reușit să elimine amenințarea asimetrică la adresa navelor comerciale neprotejate. Potrivit revistei Lloyd’s List, șaisprezece nave au fost atacate, iar petrolierele nu doresc să-și asume riscul traversării strâmtorii.

Acum zece zile, Trump i-a îndemnat pe proprietarii de petroliere să „dea dovadă de curaj” și să traverseze strâmtoarea, chiar dacă Marina SUA părea reticentă să întreprindă această acțiune. „Statele Unite nu au făcut acest lucru deoarece grupul de luptă al portavionului Abraham Lincoln poate sta la 200 km de coastele Omanului și poate lansa atacuri asupra Iranului cu un risc minim”, a declarat Matthew Savill, de la grupul de reflecție Royal United Services Institute.

Chris Wright, secretarul american al Energiei, a sugerat săptămâna trecută că, după noi atacuri aeriene, marina americană ar putea fi în măsură să escorteze petrolierele „până la sfârșitul acestei luni”.

Iranul dispune, în teorie, de o serie de opțiuni de atac la scară redusă, printre care se numără ambarcațiunile rapide ale Gărzii Revoluționare Islamice, dronele aeriene și până la 5.000 de mine marine (deși, în ciuda speculațiilor repetate din presa americană, acestea nu par să fi fost încă amplasate).

Totuși, pe fondul lecțiilor învățate din războiul din Ucraina, totul indică faptul că Iranul înregistrează cele mai mari succese prin atacurile cu drone maritime. Una dintre acestea ar fi lovit săptămâna trecută nava „Mayuree Naree”, o navă din Thailanda.

Liderul de la Casa Albă, obsedat de puterea militară, nu manifesta nicio dorință deosebită de a colabora cu vreo altă țară în afară de Israel – iar niciuna nu dorea să se alăture unui război împotriva Iranului. Drept urmare, pregătirile navale ale aliaților SUA înainte de începerea războiului au fost inexistente. Nici Marea Britanie, nici Franța, nici China și nici Japonia nu aveau nave de război pregătite să preia misiuni de escortă.

Pentru ca orice operațiune de escortă să fie viabilă, ar fi nevoie de opt până la zece distrugătoare, potrivit lui Richard Meade, redactor-șef al Lloyd’s List, deși acest număr ar fi suficient pentru a proteja doar „cinci până la zece nave, efectuând un tranzit la fiecare zi și jumătate”. Aceasta ar reprezenta aproximativ 10% din volumul transporturilor maritime dinainte de război.

În același timp, apelul la ajutor al lui Trump a primit un răspuns destul de rezervat. Japonia, pentru care desfășurările militare internaționale prezintă complexități juridice, a declarat că nu a primit încă o solicitare oficială din partea SUA. China nu a răspuns la apel, ceea ce face posibil ca Trump să reacționeze prin amânarea vizitei la Beijing programate pentru sfârșitul lunii.

În weekend, președintele SUA a declarat într-un interviu că aliații NATO ar trebui să se simtă obligați să participe. „Acum vom vedea dacă ne vor ajuta”, a declarat el pentru Financial Times, avertizând că alianța va avea „un viitor foarte sumbru” dacă nu o vor face. Amenințarea a venit în ciuda faptului că NATO acoperă doar Europa și America de Nord și a mesajelor intense transmise de SUA de mai bine de un an, potrivit cărora Europa ar trebui să se concentreze pe apărarea propriului continent, nu pe Orientul Mijlociu, Indo-Pacific sau alte regiuni.

Franța a trimis opt nave de război în estul Mediteranei, dar a declarat că nu este pregătită să se îndrepte spre Strâmtoarea Ormuz până când luptele „cele mai intense” nu se vor fi încheiat. Regatul Unit a întâmpinat dificultăți în pregătirea unui distrugător și a fost nevoit să scoată în grabă nava HMS Dragon din docul uscat, cu destinația Cipru.

Regatul Unit a fost criticat pentru că nu a anticipat necesitatea de a avea o navă de război în regiune în momentul în care SUA mobilizau două grupuri de luptă cu portavioane. Cu toate acestea, Marina Regală se concentra pe desfășurarea portavionului Prince of Wales în Atlanticul de Nord în cursul acestui an, ca parte a unei misiuni de protecție a Arcticii solicitate de Trump în momentul în care încerca să obțină Groenlanda.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Descarcă aplicația Digi Sport
