Amenințările lui Trump privind Groenlanda și alianțele din timpul Războiului Rece: „O Casa Albă care se vede ca într-un reality show”

Data publicării:
Faptul că Donald Trump repetă argumentele Rusiei în războiul acesteia împotriva Ucrainei a fost mult timp un motiv de îngrijorare și consternare în Occident. Acum, un precedent și mai îngrijorător al Kremlinului, care datează din perioada Războiului Rece, este evocat de obsesia președintelui american de a prelua controlul asupra Groenlandei – acela de a lansa atacuri asupra aliaților militari, relatează The Guardian.

Uniunea Sovietică și-a invadat de două ori partenerii comuniști aliați, în timp ce se angaja într-o lungă confruntare ideologică și militară cu vestul capitalist, și și-a afirmat în mod deschis dreptul de a interveni în afacerile altor aliați dacă aceștia se abăteau de la politicile dictate de Moscova.

Afirmația repetată a liderului american că SUA „au nevoie” de Groenlanda din motive de securitate națională și refuzul său de a exclude achiziționarea acesteia prin forță militară au pus Washingtonul pe o traiectorie de coliziune cu Danemarca, un aliat NATO care deține suveranitatea asupra teritoriului autonom și autoguvernat. 

Cel de-al 47-lea președinte american a declarat că ar putea avea de ales între preluarea controlului asupra Groenlandei și menținerea intactă a NATO.

Dacă Trump ar continua, ar urma – poate inconștient – o cale similară cu cea urmată de Uniunea Sovietică, care a invadat țările aliate europene conduse de comuniști din Pactul de la Varșovia, echivalentul NATO al blocului estic dominat de Moscova în timpul Războiului Rece.

Trupele sovietice au invadat Ungaria în 1956 pentru a suprima o revoltă populară care amenința să răstoarne regimul comunist de la Budapesta, în urma căreia au murit până la 3.000 de oameni în lupte sângeroase de stradă.

În 1968, Moscova a organizat o invazie – de data aceasta cu participarea forțelor armate ale altor țări membre ale Pactului de la Varșovia – în Cehoslovacia pentru a înăbuși Primăvara de la Praga, mișcare condusă de liderul comunist al țării, Alexander Dubček, care a introdus noi libertăți menite să creeze „socialismul cu chip uman”.

Spre deosebire de incursiunea discutată a lui Trump în Groenlanda, acțiunile sovietice nu au fost întreprinse cu indiferență față de impactul lor asupra Pactului de la Varșovia, ci pentru a-l salva. Liderul maghiar, Imre Nagy, care a fost ulterior executat pentru rolul său în rebeliunea din 1956, a încercat să retragă țara din alianță în timpul revoltei.

„Utilizarea forței de către Uniunea Sovietică... era cu totul altceva, deoarece nu era vorba de o cucerire teritorială, ci de încercarea de a proteja integritatea alianței prin împiedicarea ascensiunii unor regimuri care ar fi putut să se răzvrătească”, a declarat Charles Kupchan, membru al Consiliului pentru Relații Externe și fost director al Biroului pentru Afaceri Europene al Casei Albe în timpul mandatelor lui Barack Obama și Bill Clinton.

„În cazul NATO, avem de-a face cu o alianță care a fost unificată și s-a bucurat de o solidaritate remarcabilă încă de la începutul Războiului Rece. Așadar, ideea că Statele Unite ar putea intra în război cu un aliat NATO depășește cu adevărat imaginația.”

Pentru a împiedica acest lucru să devină realitate, Danemarca ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO, solicitând consultări în cadrul alianței, invocând o amenințare iminentă. Dacă SUA ar ataca și Danemarca ar încerca să invoce articolul 5, care prevede ca ceilalți membri ai alianței să îi vină în ajutor, acest lucru ar putea pune Washingtonul pe o traiectorie de coliziune militară cu restul alianței.

Kupchan a minimizat perspectivele unui astfel de scenariu „extrem de improbabil” și a susținut că disputele interne anterioare din cadrul NATO – precum amenințările SUA împotriva Marii Britanii și Franței în timpul crizei din Suez din 1956 și opoziția feroce franco-germană față de invazia Irakului în 2003 – nu au dus la un conflict militar.

„Aceasta este o Casa Albă care se vede ca într-un reality show”, a spus el. „Nu ne aflăm încă într-o lume în care Statele Unite se pregătesc să atace un aliat”.

Cu toate acestea, chiar dacă tensiunile actuale se vor atenua, impactul pe termen lung al comportamentului sovietic față de Pactul de la Varșovia – care s-a destrămat în 1989, odată cu căderea succesivă a regimurilor comuniste din Europa de Est – poate constitui o lecție pentru NATO.

„A fost într-adevăr începutul declinului Uniunii Sovietice, deoarece s-au pus într-o poziție în care nu mai puteau avea încredere în propriii aliați, iar acest lucru s-a datorat în mare măsură propriului lor comportament”, a declarat John Lewis Gaddis, profesor de istorie la Universitatea Yale și biograf al lui George Kennan, diplomatul american care a fost pionierul strategiei occidentale de izolare a comunismului.

„Există câteva lecții aici despre scopul unei alianțe. Nu este vorba doar de descurajarea adversarilor, ci și de reflectarea intereselor celorlalți membri, uneori ale celor mai mici membri ai alianței. Alianța este mult mai puternică dacă membrii doresc să facă parte din ea decât dacă sunt constrânși de cea mai mare putere din cadrul ei.”

Lecțiile sunt ușor de aplicat intereselor SUA în Groenlanda, unde are baze militare din 1941, după ce acestea au fost înființate sub Franklin D. Roosevelt, în timp ce se pregătea să intre în Al Doilea Război Mondial de partea Marii Britanii împotriva lui Hitler.

„Se poate argumenta cu siguranță că Groenlanda se află într-o poziție strategică și că, în viitor, ar putea fi vulnerabilă în fața Chinei sau a unei Rusii în ascensiune”, a afirmat Gaddis.

„Dar americanii au deja baze în Groenlanda. Și mi se pare că ar fi mult mai ușor să le păstreze și, dacă este necesar, să le extindă, cu cooperarea guvernului danez, nu cu acest tip de provocare unilaterală. Trump nu face decât să creeze tensiuni inutile pentru sine însuși.”

Editor : A.M.G.

