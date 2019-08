America lui Trump. Autorităţile federale se laudă că doboară recorduri la hăituit imigranţi

Serviciul de imigrare din SUA a reţinut în jur de 680 de imigranţi fără acte, miercuri, în statul Mississippi, într-o operaţiune descrisă de procurorul federal ca fiind una care „a doborât recorduri”, relatează CNN.

Procurorul general al districtului de sud al Mississippi, Mike Hurst, a declarat în faţa reporterilor că arestările au avut loc în 6 oraşe diferite din stat. Oficialii federali au refuzat să furnizeze detalii cu privire la locurile care au făcut obiectul raziilor, însă surse ale CNN spun că ţinta autorităţilor ar fi fost fabricile de prelucrare alimentară.

Arestările imigranţilor fără acte au început să fie din ce în ce mai frecvente de când Donald Trump a fost învestit în funcţia de preşedinte al SUA – autorităţile federale americane întreprind frecvent razii în fabrici şi centre de grădinărit pentru a-i prinde pe imigranţi.

Astfel de operaţiuni duc la scene tensionate între autorităţi, oamenii veniţi să muncească în SUA şi familiile lor. Într-o transmisiune live pe Facebook de la faţa locului, apar mai multe familii care aşteaptă să primească informaţii de la rudele lor în timp ce cei fără acte sunt încărcaţi în autobuze pentru a fi scoşi din ţară.

În imagini s-a putut vedea cum o fetiţă de 11 ani îi cere unui ofiţer de poliţie să o vadă pe mama sa, femeia fiind reţinută pentru că nu se afla în ţară în mod legal. Astfel de situaţii sunt frecvente în SUA – deşi copiii imigranţilor sunt cetăţeni americani, fiind născuţi pe teritoriul SUA, părinţi rămân în continuare în situaţia de a fi deportaţi dacă sunt descoperiţi de autorităţi.

„Este devastator să priveşti cum familiile sunt destrămate, cum oamenii suferă doar pentru că au venit să muncească în această ţară”, a declarat Elizabeth Iraheta, una dintre angajatele din fabrică.

Nici oficialii locali nu sunt încântaţi de operaţiunile lansate de Administraţia Trump. Primarul din Jackson, capitala statului Mississippi a calificat operaţiunile ca fiind „inumane şi ineficiente” şi a solicitat bisericilor din zonă să le ofere adăpost şi ajutor imigranţilor şi să îi protejeze.

Primarul din Canton spune, de asemenea, că operaţiunile afectează nu numai familiile şi copiii dar are şi un impact puternic asupra economiei locale, dependentă de munca imigranţilor.

Imigranţii, puşi pe fugă de autorităţi şi vânaţi de atentatori

Arestările de miercuri vin într-un moment în care în comunităţile de imigranţi circulă teama şi anxietatea – un bărbat înarmat a ucis 22 de persoane într-un supermarket în El Paso, Texas cu doar câteva zile înainte. Atacul cu caracter rasist s-a întâmplat într-un oraș cu o mare comunitate de hispanici şi imigranţi.

În urma atacului, Donald Trump a condamnat rasismul şi fanatismul religios, însă uită că tocmai el a promovat un astfel de discurs.

„Trebuie să oprim glorificarea violenţei în societatea noastră”, a completat preşedintele american, deşi este unul dintre adversarii înfocaţi ai reformei în domeniul armelor şi muniţiilor din SUA şi beneficiar de sprijin din partea lobby-ului armelor de foc.

Hurst a recunoscut că momentul ales pentru aceste razii nu este cel mai potrivit după tragediile care au avut loc zilele trecute, însă s-a scuzat prin faptul că operaţiunea era planificată de peste un an: „Această operaţiune a început în urmă cu mai mult de un an. Nu poţi aduce 650 de agenţi speciali din toată ţara în districtul de sud al Mississippi în doar trei zile fără a te pregăti luni în şir. Chiar dacă tragediile care au avut loc în acest week-end sunt groaznice, această operaţiune a fost planificată cu mult timp înaintea lor şi am vrut să o punem în aplicare”.

Editor: Adrian Dumitru