America paralizată de blocajul guvernamental: militari fără salarii, milioane de oameni fără hrană și căldură

Blocajul guvernamental din Statele Unite, ajuns în a cincea săptămână, provoacă haos în întreaga țară. Milioane de americani riscă să rămână fără ajutoare alimentare și încălzire, peste un milion de militari nu și-au primit salariile, iar mii de angajați federali lucrează fără plată. Criza bugetară, generată de confruntarea dintre republicani și democrați, lovește puternic economia și viața de zi cu zi a cetățenilor, potrivit BBC.

Ajutorul alimentar

Peste 40 de milioane de americani beneficiază de programul federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), prin care își asigură hrana pentru ei și familiile lor.

Programul a avut fonduri suficiente pentru primele patru săptămâni de blocaj, însă administrația Trump a anunțat că acestea se vor epuiza la 1 noiembrie.

De sâmbătă, beneficiile SNAP – cunoscute și sub numele de „tichete alimentare” – ar putea fi suspendate pentru prima dată în istoria programului.

„SNAP este o linie vitală de supraviețuire care ține familiile departe de sărăcie”, a declarat pentru BBC Hannah Garth, profesoară la Universitatea Princeton, specializată în insecuritate alimentară.

Organizațiile caritabile care oferă hrană celor nevoiași sunt deja suprasolicitate, iar pierderea fondurilor SNAP ar agrava situația, a mai spus aceasta.

Mulți americani înscriși în program au început să facă provizii de alimente sau să apeleze la organizații umanitare, în timp ce așteaptă ca blocajul politic de la Washington să se încheie.

Până acum, jumătate dintre state și Districtul Columbia au dat în judecată administrația Trump pentru înghețarea ajutoarelor alimentare.

La rândul său, administrația a acuzat democrații că au lăsat finanțarea să se epuizeze și a transmis că va apela la fondul de urgență al SNAP doar în cazuri excepționale, cum ar fi un dezastru natural.

Guvernul federal distribuie ajutoarele SNAP prin programe gestionate de state. Unele, precum Virginia, au anunțat că pot acoperi temporar lipsa fondurilor, dar altele, cum ar fi Massachusetts, au spus că nu pot compensa deficitul.

Salariile militarilor

Dacă administrația Trump nu va interveni, peste un milion de militari americani nu își vor primi salariile vineri.

Aproximativ un sfert dintre familiile de militari sunt considerate vulnerabile din punct de vedere alimentar, iar 15% depind de SNAP sau de băncile de alimente, potrivit firmei de cercetare Rand.

Între timp, Military Family Advisory Network estimează că 27% dintre aceste familii au economii de urgență de maximum 500 de dolari.

Pentagonul a acceptat o „donație” de 130 de milioane de dolari de la un donator bogat pentru a ajuta la plata salariilor, dar suma acoperă doar aproximativ 100 de dolari pentru fiecare dintre cei 1,3 milioane de militari activi.

Potrivit publicației Axios, Casa Albă intenționează să plătească trupele pe 31 octombrie, folosind bani din fondul de locuințe militare, din contul de cercetare și dezvoltare și din bugetul de achiziții pentru apărare.

La începutul lunii, administrația a reușit să achite salariile prin realocarea a 6,5 miliarde de dolari din cercetarea militară.

Peste 160 de familii au transmis National Military Family Association că au fost plătite parțial în timpul blocajului – unele au primit cu câteva sute de dolari mai puțin, altele cu mii.

Încălzirea în prag de iarnă

Aproximativ șase milioane de americani depind de programul federal LIHEAP (Low Income Home Energy Assistance Program) pentru a-și plăti facturile la utilități.

Guvernul trimite de obicei fondurile LIHEAP direct companiilor energetice la mijlocul lunii noiembrie.

Temperaturile au început deja să scadă în statele nordice, unde locuințele sunt încălzite cu propan, curent electric sau gaze naturale.

Deși multe state interzic companiilor de electricitate și gaze să deconecteze clienții care nu plătesc, aceste reguli nu se aplică pentru propan și păcură.

Experții avertizează că mii de persoane ar putea fi expuse unor condiții periculoase dacă guvernul nu se redeschide sau nu impune un moratoriu național asupra deconectărilor.

Angajații civili federali

Mii de americani angajați civil în structurile guvernamentale riscă să rămână fără salariu în această săptămână.

Pentru mulți, efectele blocajului s-au acumulat treptat, pe măsură ce perioada fără plată s-a prelungit.

Unii au primit o parte din compensații pentru primele săptămâni, alții nu au încasat niciun dolar din 1 octombrie.

Printre cei afectați se numără și asistenții congresmeni de pe Capitol Hill.

Băncile de alimente din toată țara – în special în Washington, D.C. – au raportat o creștere a cererilor de sprijin venite din partea angajaților federali.

Dacă blocajul va continua până la 1 decembrie, aproximativ 4,5 milioane de salarii vor fi reținute, însumând circa 21 de miliarde de dolari pierduți, potrivit Bipartisan Policy Center.

De obicei, angajații concediați temporar (furloughed) primesc retroactiv salariile după redeschiderea guvernului, însă Donald Trump a amenințat că va refuza plata și încearcă în prezent să concedieze mii de angajați – o decizie contestată în instanță.

Controlorii de trafic aerian

Mii de controlori de trafic aerian nu și-au primit salariile în această săptămână.

Fiind considerați lucrători esențiali, aceștia sunt obligați să își continue activitatea chiar și fără plată.

De la 1 octombrie, tot mai mulți controlori au început să se declare bolnavi, iar alții și-au găsit al doilea loc de muncă pentru a-și acoperi cheltuielile.

Consecința: mii de zboruri din SUA au înregistrat întârzieri semnificative.

„Problemele se agravează de la o zi la alta”, a declarat Nick Daniels, președintele National Air Traffic Controllers Association, într-o conferință de presă.

Secretarul pentru Transporturi, Sean Duffy, a explicat că numeroase întârzieri sunt cauzate de lipsa personalului și a avertizat că unii controlori riscă să fie concediați dacă nu se prezintă la muncă.

