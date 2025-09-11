Live TV

Americanii nu susțin măsurile autoritare ale lui Donald Trump, inclusiv trimiterea armatei în mai multe orașe (sondaj)

Data publicării:
Trump Signs Executive Orders At The White House
Președintele SUA, Donald Trump. Foto: Profimedia Images
Republicanii continuă să-l susțină pe Trump

Extinderea puterii executive a preşedintelui SUA, Donald Trump, inclusiv demersul său fără precedent de a trimite trupe în oraşele americane pentru a combate criminalitatea şi încercarea sa de a prelua controlul asupra unor aspecte ale economiei, i-a neliniştit pe americani, potrivit unui nou sondaj Reuters/Ipsos publicat joi.

Constatările sugerează că o majoritate substanţială a populaţiei este în favoarea limitării puterii prezidenţiale şi nu aprobă eforturile lui Trump de a distruge norme consacrate de multă vreme.

Preşedintele Trump nu i-a convins pe majoritatea americanilor că în această ţară există o situaţie de urgenţă care necesită o putere prezidenţială mult extinsă pentru a o rezolva, a declarat David Hopkins, politolog la Boston College.

În ultimele săptămâni, administraţia Trump a preluat controlul asupra departamentului de poliţie din Washington, D.C., şi a desfăşurat trupe ale Gărzii Naţionale în oraş, susţinând că infracţionalitatea este scăpată de sub control. El a discutat despre trimiterea de trupe şi în Chicago şi New Orleans.

În ceea ce priveşte criminalitatea, doar 32% dintre americani au declarat că s-ar simţi mai în siguranţă dacă soldaţi înarmaţi ar fi desfăşuraţi în marile oraşe din statul lor, potrivit sondajului. Aproximativ 62% dintre colegii republicani ai lui Trump s-au declarat în favoarea patrulelor militare în marile oraşe, însă doar unul din patru independenţi a fost de aceeaşi părere, la fel ca doar unul din 10 democraţi.

Doar unul din cinci respondenţi a declarat că se simte adesea în nesiguranţă din cauza criminalităţii ridicate din zona sa şi doar o treime din populaţie a declarat că evită marile oraşe din cauza criminalităţii, ceea ce sugerează că majoritatea alegătorilor consideră criminalitatea un fenomen îndepărtat care nu îi afectează personal. Aproximativ jumătate dintre republicani au declarat că evită oraşele mari de teama de a deveni victime.

"Oamenii sunt de acord că criminalitatea şi siguranţa sunt o problemă, dar cred că abuzul de putere al lui Trump nu rezolvă problema, ci o înrăutăţeşte", a declarat Jesse Ferguson, un strateg democrat veteran.

Trump a încercat, de asemenea, să reglementeze cu mână forte economia SUA, insistând ca guvernul să preia o participaţie de 10 % în producătorul de cipuri Intel şi solicitând, în acelaşi timp, o parte din profiturile Nvidia, un alt producător de cipuri, din vânzările sale în China.

El a încercat să preseze Rezerva Federală să scadă ratele dobânzilor şi a încercat să demită un membru al consiliului său de administraţie după ce acesta a fost acuzat de fraudă ipotecară - acuzaţie pe care funcţionarul a respins-o.

Preşedintele s-a confruntat cu o serie de contestaţii juridice împotriva tarifelor sale vamale în mai multe ţări, susţinând că dezechilibrele comerciale constituie o urgenţă naţională. El a ameninţat, de asemenea, cu măsuri de retorsiune împotriva companiilor americane, precum Apple, în cazul în care acestea nu îşi vor extinde activităţile pe piaţa internă.

Sondajul Reuters/Ipsos a arătat că doar 16% dintre americani - inclusiv 2% dintre democraţi şi 34% dintre republicani - cred că ar fi bine ca preşedintele să aibă puterea de a stabili ratele dobânzilor şi de a spune companiilor unde să fabrice produse.

Potrivit sondajului, rata generală de aprobare a lui Trump rămâne stabilă la 42%, nouă din zece republicani susţinându-l.

Chiar dacă cetăţenii sunt îngrijoraţi de criminalitatea urbană sau de performanţa economică, ei nu consideră niciuna dintre aceste probleme ca fiind în prezent într-o stare de criză fără precedent, care necesită măsuri fără precedent pentru rezolvare, a declarat Hopkins de la Boston College.

Şi, deşi Trump are cu siguranţă un set de admiratori personali care i-ar acorda cu plăcere orice puteri ar căuta, există şi mulţi alegători republicani care l-au susţinut pe Trump în ultimele trei alegeri, dar care nu sunt de acord că ar trebui să i se permită să acţioneze fără limite.

Alegătorii americani doresc în majoritate covârşitoare ca preşedintele lor să respecte autoritatea instanţelor federale, nouă din 10 democraţi şi şapte din 10 republicani afirmând că preşedintele ar trebui să respecte hotărârile judecătoreşti chiar dacă nu este de acord cu acestea.

Totuşi, republicanii sunt mai înclinaţi să îi dea mână liberă lui Trump.

La întrebarea dacă ar fi dispuşi să renunţe la unele mecanisme de control din sistemul democratic al SUA pentru a avea un guvern care să poată acţiona mai rapid, 39% dintre republicani au răspuns că ar accepta această ofertă, în timp ce 45% au respins-o. Doar 17% dintre independenţi - şi acelaşi procent dintre democraţi - au considerat că ideea este bună.

În acelaşi timp, alegătorii ambelor partide sunt din ce în ce mai puţin dispuşi să considere SUA drept un stat excepţional.

În ultimul sondaj Reuters/Ipsos, aproximativ 29% dintre persoane au fost de acord cu afirmaţia că "America este cea mai bună ţară din lume", în scădere faţă de 38% într-un sondaj Reuters/Ipsos realizat în noiembrie 2017, în timpul primului mandat al lui Trump.

Ponderea democraţilor care au fost de acord a scăzut de la 26% la 12%, iar în rândul republicanilor a scăzut de la 59% la 55%.

Sondajul, care a fost realizat online şi la nivel naţional, a colectat răspunsuri de la 1.084 de adulţi din SUA. A avut o marjă de eroare de 3 puncte procentuale pentru toţi respondenţii şi între 5 şi 6 puncte pentru republicani, democraţi şi independenţi.

Editor : A.R.

