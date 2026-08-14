Karoline Leavitt se pregătește să plece din funcția de purtătoare de cuvânt a Casei Albe, după un mandat marcat de numeroase afirmații false. La fel ca predecesorii săi din administrația Trump, ea a apărat în mod repetat declarațiile președintelui american, chiar și atunci când acestea erau contrazise de fapte, scrie The Guardian.

Leavitt și-a început mandatul cu o afirmație complet falsă, chiar la prima sa conferință de presă. Ea a susținut că administrația Biden intenționase să folosească 50 de milioane de dolari din banii contribuabililor pentru a trimite prezervative în Gaza, însă registrele USAID contraziceau în mod direct afirmația sa.

Sean Spicer

Sean Spicer, primul purtător de cuvânt al Casei Albe din administrația Trump, a spus probabil cea mai flagrantă minciună a sa tot la prima apariție în fața jurnaliștilor, în sala de briefing a Casei Albe.

A doua zi după prima învestire a lui Trump, în 2017, Spicer i-a convocat pe jurnaliști în sala de briefing și i-a mustrat vehement pentru că nu relataseră afirmația falsă potrivit căreia „acesta a fost cel mai numeros public care a asistat vreodată la o ceremonie de învestire – punct – atât în persoană, cât și în întreaga lume”. Imaginile demonstrau însă clar că afirmația nu era adevărată.

Sarah Huckabee Sanders

Patru luni mai târziu, succesoarea sa, Sarah Huckabee Sanders, le-a spus jurnaliștilor că agenții FBI erau, în particular, încântați că Trump îl concediase pe James Comey, directorul de atunci al FBI.

Întrebată de un jurnalist pe ce își baza afirmația, Sanders a răspuns: „Pot vorbi din propria experiență. Am primit mesaje de la nenumărați membri ai FBI care sunt recunoscători și îi mulțumesc președintelui pentru această decizie”.

Ulterior, Sanders a recunoscut în fața procurorului special care investiga ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016 – anchetă începută de Comey – că inventase afirmația. Potrivit raportului procurorului special Robert Mueller, „Sanders le-a recunoscut anchetatorilor că declarațiile sale nu se bazau pe nimic”.

Stephanie Grisham

Stephanie Grisham, al cărei mandat de nouă luni în funcția de purtător de cuvânt a fost marcat de faptul că nu a susținut nici măcar un briefing oficial de presă, a recunoscut în memoriile sale că a mințit pentru Trump. Ea nu a admis însă niciodată că cea mai mare minciună a sa fusese spusă înainte să preia această funcție.

În 2018, când încă lucra pentru Melania Trump, soția președintelui, Grisham a susținut, în ciuda dovezilor concrete care demonstrau contrariul, că Trump spunea adevărul atunci când afirma că „a anticipat” rezultatul referendumului pentru Brexit din 2016, cu o zi înaintea votului, în timpul unei vizite în Scoția.

În realitate, după cum au confirmat zecile de jurnaliști care l-au însoțit în acea deplasare, Trump ajunsese în Scoția abia în dimineața de după referendum, când rezultatul era deja cunoscut. Cu toate acestea, Grisham a continuat să insiste asupra acestei versiuni pentru a apăra afirmația lui Trump, pe care acesta a repetat-o de mai multe ori în anii următori.

Kayleigh McEnany

Kayleigh McEnany, cea de-a patra purtătoare de cuvânt a lui Trump, a mințit în mod repetat în numele președintelui pe parcursul pandemiei de COVID-19, în 2020. Una dintre cele mai flagrante afirmații a venit însă în timpul unui briefing din luna iunie a acelui an, când a fost întrebată de ce președintele continua să folosească expresia rasistă „kung flu” pentru a se referi la coronavirusul apărut în China.

„Președintele nu face acest lucru”, a susținut McEnany, la două zile după ce Trump folosise în mod clar expresia la un miting din Oklahoma. „Ceea ce face președintele”, a continuat ea, „este să atragă atenția asupra faptului că virusul își are originea în China. Este un lucru corect de semnalat”.

Chiar a doua zi, Trump a folosit din nou expresia rasistă, fiind întâmpinat cu entuziasm de susținătorii săi, la un miting Turning Point USA organizat într-o megabiserică din Arizona.

Editor : Ș.A.