Live TV

Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital”

Data actualizării: Data publicării:
steagul sua si groenlanda
Steagul SUA și Groenlanda. Foto: Shutterstock

După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill.

„Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de republicanul din Florida, a anunțat biroul său într-un comunicat de presă. Obiectivele proiectului de lege, conform textului acestuia, includ „anexarea și admiterea ulterioară a Groenlandei ca stat”.

 „Groenlanda nu este un avanpost îndepărtat pe care ne putem permite să îl ignorăm – este un activ vital pentru securitatea națională”, a declarat Fine în comunicatul de presă. „Cine controlează Groenlanda controlează rutele maritime cheie din Arctica și arhitectura de securitate care protejează Statele Unite”.

„America nu poate lăsa acest viitor în mâinile unor regimuri care disprețuiesc valorile noastre și caută să ne submineze securitatea”, a adăugat el.

Proiectul de lege prevede că președintele Donald Trump „este autorizat să ia măsurile necesare, inclusiv să inițieze negocieri cu Regatul Danemarcei, pentru a anexa sau a achiziționa Groenlanda ca teritoriu al Statelor Unite”.

După ce SUA vor prelua Groenlanda, conform proiectului de lege, liderul de la Casa Albă va trebui să trimită Congresului un raport cu posibile modificări ale legislației federale „pe care președintele le consideră necesare pentru a admite teritoriul nou achiziționat ca stat”.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luni că nu există un „calendar” pentru preluarea Groenlandei de către SUA.

„Trump nu a stabilit un calendar, dar este cu siguranță o prioritate pentru el”, a declarat Leavitt reporterilor.

„Cred că președintele a fost foarte clar aseară”, a continuat ea. „A spus că dorește ca Statele Unite să achiziționeze Groenlanda, deoarece consideră că, dacă nu o vom face, aceasta va fi în cele din urmă achiziționată sau chiar preluată în mod ostil de China sau Rusia.”

Citește și:

UE și NATO, în alertă: ce opțiuni politice au în fața presiunilor lui Donald Trump de a prelua Groenlanda

„Va fi sfârşitul NATO.” UE trebuie să ajute Danemarca dacă SUA vor încerca să preia Groenlanda, spune comisarul european pentru Apărare

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
dmitri medvedev
Dmitri Medvedev susține că locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia: „Nu vor mai apărea steluțe pe steagul SUA”
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
profimedia-1059894656
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump
Screenshot 2025-10-22 150726
Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA
oameni care protesteaza in iran
Opțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului: de la atacuri cu rachete la operațiuni cibernetice
Recomandările redacţiei
militari romani
Nicușor Dan a promulgat legea stagiului militar voluntar. Ce câștigă...
oameni pe strada in ninsoare
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire...
vladimir soloviov
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară...
Institutul CC Iliescu
Mai multe spitale din Capitală, fără căldură. S-a decis reducerea...
Ultimele știri
Poziția Patriarhiei Române față de legalizarea prostituției
Pericol de poluare pe Dunăre. O barjă cu peste 1.100 de tone de îngrășământ chimic s-a scufundat la Zimnicea
Accident grav pe centura ocolitoare a Timișoarei. Un autoturism s-a ciocnit cu un camion. Șoferul mașinii a murit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Leu. Anul afirmării personale, al ambițiilor curajoase și al poveștilor de...
Cancan
Cătălin Măruță, prima reacție după ce a fost dat afară de la Pro TV. Unde a fost surprins în ziua scandalului
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat super transferul, dezvăluit exclusiv de Fanatik, pe care-l forțează la FCSB: „Azi...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo? Andrei Nicolescu a spus totul în direct: „Noi avem discuția asta de 6-9...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Câți kilometri de autostrăzi și drumuri expres se vor inaugura în România în 2026
Digi FM
Început de an trist pentru Roxana Ciuhulescu. Mama ei a fost diagnosticată cu cancer: "Sper să se întâmple o...
Digi Sport
”Rebela tenisului românesc”, prima reacție după ce a obținut succesul carierei
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Fostele soții ale lui Ben Affleck, întâlnire de gradul zero la Globurile de Aur. De ce s-au evitat Jennifer...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
15 cazuri în care pensionarii trebuie să dea înapoi banii din pensie. Legea nu iartă pe nimeni
Digi FM
Fratele lui Jeffrey Epstein susține că un nou raport de autopsie va demonstra că acesta a fost ucis: "De ce...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...