Live TV

Anthony Albanese și Donald Trump, față în față la Casa Albă: subiectele-cheie din spatele întâlnirii SUA-Australia

Data actualizării: Data publicării:
anthony albanese
Foto: Profimedia

Premierul australian Anthony Albanese va avea luni prima sa întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, cu scopul de a obține un angajament mai mare din partea SUA față de sectorul mineralelor critice din Australia, în contextul în care China își întărește controlul asupra aprovizionării globale, relatează Reuters.

Liderul australian ar urma să discute cu aliatul său despre submarine nucleare, comerț și stabilitatea în Indo-Pacific, a dezvăluit biroul său. Albanese este însoțit la Washington de ministrul său pentru resurse, dar fără miniștrii de Externe și Apărare.

Administrația Trump revizuiește tratatul AUKUS în valoare de 368 miliarde de dolari australieni (239,46 miliarde de dolari americani), care prevede ca Australia să cumpere submarine nucleare americane în 2032, înainte de a construi o nouă clasă de submarine împreună cu Marea Britanie. Oficialii australieni s-au declarat încrezători că AUKUS va continua, ministrul apărării Richard Marles afirmând săptămâna trecută că știe când se va încheia revizuirea.

„Australia și Statele Unite au fost alături una de cealaltă în toate conflictele majore de peste un secol”, a spus Albanese, reales în mai pentru un al doilea mandat, într-o declarație făcută duminică.

Înaintea întrevederii de luni dintre cei doi lideri, oficialii australieni au subliniat că Australia își achită partea care îi revine în cadrul AUKUS, contribuind cu 2 miliarde de dolari în acest an pentru a impulsiona ritmul de producție al șantierelor navale americane specializate în submarine și pregătindu-se să întrețină submarine americane din clasa Virginia la baza sa navală din Oceanul Indian începând din 2027.

Amânarea cu 10 luni a unei întâlniri oficiale de la preluarea mandatului de către Trump a provocat o oarecare îngrijorare în Australia, Pentagonul îndemnând Canberra să majoreze cheltuielile pentru apărare. Cei doi lideri s-au întâlnit puțin în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, luna trecută.

Australia este dispusă să vândă acțiuni din rezerva strategică planificată de minerale critice către aliații săi, inclusiv Marea Britanie, a raportat sursa citată luna trecută, în contextul în care guvernele occidentale se străduiesc să pună capăt dependenței lor de China în ceea ce privește pământurile rare și metalele minore.

Săptămâna trecută, înalți oficiali americani au denunțat extinderea controlului asupra exporturilor de metale rare de către Beijing, considerând-o drept o amenințare la adresa lanțurilor de aprovizionare globale. China este cel mai mare producător mondial de materiale esențiale pentru o gamă largă de produse, de la vehicule electrice la motoare de avion și radare militare.

Australia, țară bogată în resurse, care dorește să extragă și să prelucreze pământuri rare, a pus pe masa negocierilor comerciale cu SUA din aprilie accesul preferențial la rezerva sa strategică.

Michael Fullilove, director executiv al grupului de reflecție Lowy Institute din Sydney, a declarat că „atmosfera este bună” pentru summit și că „problemele bilaterale restante nu sunt extrem de grave”.

„Cel mai important lucru este ca domnul Albanese să stabilească o relație de cooperare, profesională și, sperăm, cordială cu președintele”, a afirmat Fullilove.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
dr flavia grosan
1
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Rene Benko
2
Imperiul de 27 de miliarde de dolari care s-a făcut scrum. Cum a ajuns după gratii unul...
Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
3
Grănicerii polonezi au descoperit un tunel folosit pentru treceri ilegale ale frontierei...
URMARI_EXPLOZIE_39_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Inginer structurist, despre blocul din Rahova: Ar fi avut nevoie de „operațiuni de...
Lingouri de aur
5
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le...
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Digi Sport
A vrut să fugă din România prin metoda "tubului de oxigen". Apoi, din șofer a ajuns milionar
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Pregătiri pentru demolare în Rahova, după explozia devastatoare...
Ali Hosseini Khamenei is an Iranian cleric and politician who has served as the second supreme leader of Iran since 1989.
„Toamna ayatollahilor”. Scenariile schimbării în Iran: de la „o nouă...
Explozie într-un bloc din Rahova.
Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la...
vladimir putin - octombrie 2025
Adevăratele motive din spatele cererilor lui Putin de a controla...
Ultimele știri
Războiul comercial SUA-China aduce incertitudine în politica economică globală. Șefa FMI: „Nu mai e loc pentru gesturi teatrale”
Miniștrii de externe ai UE discută astăzi la Luxemburg despre războiul din Ucraina. La Consiliul Afaceri Externe participă și Oana Țoiu
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele aeriene, inclusiv cea care adăpostește F-35 ale SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Aid trucks continue to enter Gaza following the ceasefire agreement
Israel anunță încetarea focului după ce atacurile aeriene au ucis 26 de oameni în Gaza. Armistiţiul este încă în vigoare, afirmă Trump
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Donald Trump și poporul american își pierd răbdarea în legătură cu războiul din Ucraina, afirmă Casa Albă
donald trump air force one
Serviciul Secret al SUA a descoperit un stand de vânătoare care viza direct locul în care Trump coboară din avion în Florida
volodimir zelenski casa alba
Zelenski îl îndeamnă pe Trump să fie mai dur cu Putin şi se declară pregătit să participe la întâlnirea de la Budapesta
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să accepte condițiile lui Vladimir Putin, altfel Rusia „ar putea distruge” Ucraina (FT)
Partenerii noștri
Pe Roz
"Picioarele astea trebuie scoase mai des la vedere!" Amy Schumer, în rochie mini, și-a arătat noua siluetă...
Cancan
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
Fanatik.ro
Cum a încercat să fugă din România unul dintre cei mai cunoscuți conducători din fotbalul românesc. Nadia...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Achiziții pe sub mână, la prețuri de cinci ori mai mari. Cum sunt irosiți banii din Sănătate la un spital de...
Adevărul
De ce ar putea fi respinsă la CCR legea care schimbă regulile pentru pensiile private. Explicațiile unui fost...
Playtech
Tabel: Noile vârste standard de pensionare pentru femei și bărbați, potrivit noii Legi a Pensiilor. Stagiile...
Digi FM
Makaveli, dus la Poliţie pentru audieri după ce a încercat să forțeze perimetrul de siguranţă din zona...
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat ”mască” pe italieni! Ce le-a spus la microfon, după marea victorie din Italia
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Richard Gere și soția sa, Alejandra Silva, sărutat pasional pe covorul roșu. Cei doi sunt împreună de peste...
Adevarul
Drumul spre nicăieri: cum a cheltuit guvernul lui Viktor Orban banii europeni pe un terminal logistic care nu...
Newsweek
Pensiile încep să se vireze cu 2 zile întârziere în noiembrie. Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Cine este Vasilica Enache, avocata care a murit în explozia din Rahova. Blocul i-a fost și casă, și birou...
Digi World
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbaţii? Secretul evolutiv descoperit la peste 1.000 de specii
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Iubirile lui Tom Cruise. Povești de dragoste cu actrițe celebre: „Eram înnebunită după el”. Starul american a...
UTV
„Wildlife Photographer of the Year 2025”. Imaginea rară a unei hiene maro în Namibia a câștigat marele premiu