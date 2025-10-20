Anthony Albanese și Donald Trump, față în față la Casa Albă: subiectele-cheie din spatele întâlnirii SUA-Australia

Premierul australian Anthony Albanese va avea luni prima sa întâlnire la nivel înalt cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, cu scopul de a obține un angajament mai mare din partea SUA față de sectorul mineralelor critice din Australia, în contextul în care China își întărește controlul asupra aprovizionării globale, relatează Reuters.

Liderul australian ar urma să discute cu aliatul său despre submarine nucleare, comerț și stabilitatea în Indo-Pacific, a dezvăluit biroul său. Albanese este însoțit la Washington de ministrul său pentru resurse, dar fără miniștrii de Externe și Apărare.

Administrația Trump revizuiește tratatul AUKUS în valoare de 368 miliarde de dolari australieni (239,46 miliarde de dolari americani), care prevede ca Australia să cumpere submarine nucleare americane în 2032, înainte de a construi o nouă clasă de submarine împreună cu Marea Britanie. Oficialii australieni s-au declarat încrezători că AUKUS va continua, ministrul apărării Richard Marles afirmând săptămâna trecută că știe când se va încheia revizuirea.

„Australia și Statele Unite au fost alături una de cealaltă în toate conflictele majore de peste un secol”, a spus Albanese, reales în mai pentru un al doilea mandat, într-o declarație făcută duminică.

Înaintea întrevederii de luni dintre cei doi lideri, oficialii australieni au subliniat că Australia își achită partea care îi revine în cadrul AUKUS, contribuind cu 2 miliarde de dolari în acest an pentru a impulsiona ritmul de producție al șantierelor navale americane specializate în submarine și pregătindu-se să întrețină submarine americane din clasa Virginia la baza sa navală din Oceanul Indian începând din 2027.

Amânarea cu 10 luni a unei întâlniri oficiale de la preluarea mandatului de către Trump a provocat o oarecare îngrijorare în Australia, Pentagonul îndemnând Canberra să majoreze cheltuielile pentru apărare. Cei doi lideri s-au întâlnit puțin în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, luna trecută.

Australia este dispusă să vândă acțiuni din rezerva strategică planificată de minerale critice către aliații săi, inclusiv Marea Britanie, a raportat sursa citată luna trecută, în contextul în care guvernele occidentale se străduiesc să pună capăt dependenței lor de China în ceea ce privește pământurile rare și metalele minore.

Săptămâna trecută, înalți oficiali americani au denunțat extinderea controlului asupra exporturilor de metale rare de către Beijing, considerând-o drept o amenințare la adresa lanțurilor de aprovizionare globale. China este cel mai mare producător mondial de materiale esențiale pentru o gamă largă de produse, de la vehicule electrice la motoare de avion și radare militare.

Australia, țară bogată în resurse, care dorește să extragă și să prelucreze pământuri rare, a pus pe masa negocierilor comerciale cu SUA din aprilie accesul preferențial la rezerva sa strategică.

Michael Fullilove, director executiv al grupului de reflecție Lowy Institute din Sydney, a declarat că „atmosfera este bună” pentru summit și că „problemele bilaterale restante nu sunt extrem de grave”.

„Cel mai important lucru este ca domnul Albanese să stabilească o relație de cooperare, profesională și, sperăm, cordială cu președintele”, a afirmat Fullilove.

