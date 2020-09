Dr. Anthony Fauci, pe lista TIME a celor mai influenți lideri din 2020

Revista TIME a publicat lista celor mai influenți 100 de oameni ai momentului, într-un an electoral pentru Statele Unite, care se derulează sub semnul pandemiei de coronavirus. Iar pe una dintre copertele revistei apare dr. Anthony Fauci, directorul Institutului american pentru Boli Infecțioase, poate cea mai recunoscută voce la nivel mondial în materie de COVID-19.

Pe faimosul doctor din Statele Unite, care nu întotdeauna a fost pe aceeași lungime de undă cu președintele Donald Trump, îl prezintă chiar Jimmy Kimmel, binecunoscutul comediant și om de televiziune, el însuși pus în 2018 pe lista TIME cu cele mai influente personalități.

„Dr. Fauci nu-și îndulcește cuvintele și refuză să fie sub presiunea politicienilor. Spune adevărul, indiferent cât de dur este, cu onestitate și un singur țel: să salveze vieți. Curajul lui și sinceritatea lui ne-au câștigat încrederea. Suntem norocoși că avem un om cu înțelepciunea, experiența și integritatea sa, care să ne ajute să înotăm în aceste dificile ape” - a scris Kimmel.

La rândul său, Anthony Fauci de declarat în interviul pentru prestigioasa revistă: „De-a lungul timpului am fost întrebat de mai multe ori ce nu mă lasă să dorm noaptea, care e cea mai mare temere a mea. Și apoi a apărut SARS-COV-2 care nu doar că-i sperie pe oameni pentru că e mortal, dar tulbură societatea și evoluează într-o perioadă de mari scindări, într-o perioadă foarte încărcată politic. Oamenii care nu sunt de acord cu tine ajung să te trateze ca pe un simbol al urii. Pe de altă parte, e de necrezut câtă susținere am primit. Oamenii tânjesc după claritate, sinceritate, curaj în apărarea a ceea ce este corect. Nu e vorba de mine ca persoană, e vorba despre ceea ce reprezint. Obișnuiam să spunem că pandemiile vin și pleacă. Ar fi rușinos să nu învățăm din toate prin câte am trecut. Și am trecut prin multe în 2020”.

Revista „Time” a difuzat pe paginile sale sociale opt versiuni de copertă, cu opt personalități, și a împărțit lista celor 100 în cinci categorii (pionieri, lideri, artiști, titani, personalități iconice). Fauci face parte din categoria „lideri”, în care mai figurează președintele Donald Trump, contracandidatul său Joe Biden, Kamala Harris, cea pe care democratul o propune vicepreședinte, dar și lidera Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, procurorul general al SUA, William Barr, cancelarul german Angela Merkel și președinta Taiwanului, Tsai Ing-wen, aceasta din urmă având, de asemenea, o copertă dedicată.

Editor : Luana Pavaluca