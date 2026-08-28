Live TV

Anthropic a câştigat procesul cu administraţia Trump

Data publicării:
Photo Illustrations - NSA And Claude Mythos Anthropic, Créteil, France - 21 Apr 2026
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un judecător districtual din Statele Unite a decis că administraţia Trump a încălcat Constituţia când a adăugat Anthropic pe lista entităţilor cu care nu se poate lucra pentru că ar reprezenta un risc pentru securitatea naţională. 

Procesul a fost intentat în luna martie de Anthropic, care a acuzat administraţia Trump că a încălcat legea când a decis să se răzbune pe companie după ce aceasta a impus anumite limite în utilizarea AI, transmite News.ro. 

Administraţia Trump a inclus Anthropic pe lista neagră a entităţilor care nu au voie să lucreze cu statul şi cu firmele care au contracte cu statul american. 

Asta, după ce Anthropic nu a fost de acord ca propriile tehnologii de AI să fie folosite pentru dezvoltarea armelor autonome şi supravegherea în masă a oamenilor. 

Acum, judecătorul districtual Rita F. Lin a decis împotriva administraţiei Trump în acest caz, considerând decizia acesteia drept o „răzbunare ilegală, care încalcă Primul Amendament”. 

„Deşi Departamentul Apărării este, fără îndoială, liber să aleagă furnizorul de Inteligenţă Artificială pe care îl doreşte, dovezile arată că măsurile luate împotriva Anthropic au fost ilegale şi nefondate”, a scris judecătorul în motivarea deciziei. 

„Invocarea goală a securităţii naţionale nu este un cec în alb pentru a pedepsi şi a răspunde împotriva criticilor guvernului”, se mai arată în decizia judecătorească. 

Conflictul îşi are originea în decizia şefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a renegocia contractele cu companiile de AI pentru a include clauza de „folosire în orice scop legal” a instrumentelor licenţiate. 

Majoritatea companiilor au acceptat noii termeni, cu excepţia Anthropic, care a decis să impună cele două restricţii privind dezvoltarea armelor autonome şi supravegherea în masă. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
baba rusia
1
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
kirilo budanov
2
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
dronă maritimă în marea neagra
3
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun...
Eclipsă parțială de Lună pe 28 august 2026, vizibilă din România. Foto Getty Images
4
Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...
Tim Curry , Rob Schneider and Dana Ivey
5
A murit actorul Tim Curry, cunoscut pentru rolurile din „The Rocky Horror Picture Show”...
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Digi Sport
Mihai Neșu a decis să vorbească, după 14 ani: adevărul nespus despre divorțul care i-a schimbat viața
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
medici intr-o sala de operatii
Premieră mondială: Un britanic a devenit primul pacient operat pe creier cu ajutorul AI în timp real. Intervenția i-a salvat vederea
bill gates
Avertismentul lui Bill Gates privind AI: „Nu-mi place să le dau veşti proaste”. Ce propune miliardarul pentru viitorul angajaților
QINGDAO, CHINA - AUGUST 18: Robotic arms work on the assembly line of vehicles at a workshop of FAW-Volkswagen on August
Revoluția tăcută a roboților din China. Mașinile care lucrează fără oprire ar putea înlocui milioane de oameni
Artificial Intelligence Illustrations in Ukraine - 22 Feb 2025
OpenAI a blocat conturi ChatGPT din Rusia folosite într-o campanie de dezinformare care punea statul într-o lumină favorabilă
viza sua
SUA suspendă procesarea tuturor cererilor de vize de imigrare. Interviurile deja programate au fost anulate
Recomandările redacţiei
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan ar urma să desemneze un premier săptămâna viitoare...
profimedia-1121542505
Liderul din umbră al Teheranului: absența lui Mojtaba Khamenei...
lucian pahontu
Reacții politice după ancheta despre șeful SPP, Lucian Pahonțu...
Oslo 20240213.Norwegian King Harald gives a speech during the gala dinner at the Palace in honor of Tanzanian President Samia Suluhu Hassan in connection with her official visit to Norway.Photo: Annika Byrde / POOL / NTB
Regele Harald al V-lea al Norvegiei a murit. Suveranul avea 89 de ani
Ultimele știri
Cum politica „coreeană” a lui Trump ar putea duce la o catastrofă nucleară. „Mizează prea mult pe atracția diplomației personale”
Rezervele de gaze ale Europei sunt la niveluri foarte scăzute. Prețurile ar putea depăși 100 de euro în această iarnă
INS: Managerii estimează că scumpirile vor continua până în octombrie. Cele mai mari creșteri sunt anticipate în construcții și comerț
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii atrag reușitele și norocul toată luna septembrie 2026. Oportunități cum n-au mai avut în acest an
Cancan
Pensia lui Viorel Lis, dezvăluită de Oana. Câți bani primește fostul edil al Capitalei
Fanatik.ro
Sorin Cârțu și Ion Geolgău, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!” /...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Gestul lui Mihai Rotaru din vestiar la 20 de minute după Ararat-Armenia – Universitatea Craiova 1-0
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Negrilă l-a găsit decedat pe Nae Ungureanu: "Era gheață când am pus mâna pe el". Ce probleme avea
Pro FM
"Doar piercinguri și păr albastru". Fiica lui Kanye West are 13 ani și știe ce vrea de la viață: "Nu mă...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De ce a fost aleasă Jordana Brewster să-i fie soră lui Vin Diesel în „Fast & Furious”. Actorul rupe tăcerea...
Adevarul
Locurile din România unde „cocoșul cântă în trei limbi”. Ce secrete ascund cele cinci puncte unde se...
Newsweek
Pensia poate crește cu mii de lei, dar o adeverință de vechime ajunge să coste 2.700 de lei. Merită?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Obiecte din casă care pot fi mortale pentru pisici. Specialiștii îi avertizează pe stăpâni: „Țineți-le...
Film Now
Actorul de 87 de ani a uitat cine este după o operație: "A trebuit să-mi citesc autobiografia ca să aflu cine...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja