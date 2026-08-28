Anthropic a câştigat procesul cu administraţia Trump

Un judecător districtual din Statele Unite a decis că administraţia Trump a încălcat Constituţia când a adăugat Anthropic pe lista entităţilor cu care nu se poate lucra pentru că ar reprezenta un risc pentru securitatea naţională.

Procesul a fost intentat în luna martie de Anthropic, care a acuzat administraţia Trump că a încălcat legea când a decis să se răzbune pe companie după ce aceasta a impus anumite limite în utilizarea AI, transmite News.ro.

Administraţia Trump a inclus Anthropic pe lista neagră a entităţilor care nu au voie să lucreze cu statul şi cu firmele care au contracte cu statul american.

Asta, după ce Anthropic nu a fost de acord ca propriile tehnologii de AI să fie folosite pentru dezvoltarea armelor autonome şi supravegherea în masă a oamenilor.

Acum, judecătorul districtual Rita F. Lin a decis împotriva administraţiei Trump în acest caz, considerând decizia acesteia drept o „răzbunare ilegală, care încalcă Primul Amendament”.

„Deşi Departamentul Apărării este, fără îndoială, liber să aleagă furnizorul de Inteligenţă Artificială pe care îl doreşte, dovezile arată că măsurile luate împotriva Anthropic au fost ilegale şi nefondate”, a scris judecătorul în motivarea deciziei.

„Invocarea goală a securităţii naţionale nu este un cec în alb pentru a pedepsi şi a răspunde împotriva criticilor guvernului”, se mai arată în decizia judecătorească.

Conflictul îşi are originea în decizia şefului Pentagonului, Pete Hegseth, de a renegocia contractele cu companiile de AI pentru a include clauza de „folosire în orice scop legal” a instrumentelor licenţiate.

Majoritatea companiilor au acceptat noii termeni, cu excepţia Anthropic, care a decis să impună cele două restricţii privind dezvoltarea armelor autonome şi supravegherea în masă.

Editor : A.C.