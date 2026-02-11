Anunț la Budapesta făcut de un oficial al administrației Trump : SUA vor finanţa „iniţiative pentru libertatea de exprimare” în Europa

Administraţia Trump va finanţa eforturile de promovare a libertăţii de exprimare în ţările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat în timpul unei vizite în Europa axate pe respingerea reglementărilor europene pe care oficialii americani le-au calificat drept cenzură, relatează Reuters.



Oficialii americani s-au opus cu tărie regulilor din online, precum Legea serviciilor digitale a UE şi Legea privind siguranţa online a Marii Britanii, despre care Washingtonul spune că înăbuşă libertatea de exprimare, în special criticile la adresa politicilor de imigrare, impunând în acelaşi timp cerinţe împovărătoare companiilor tehnologice americane.

Susţinătorii acestor reguli susţin că ele combat discursurile instigatoare la ură, dezinformarea şi informaţiile false rostogolite online.

Subsecretarul de stat pentru diplomaţie publică Sarah Rogers, care s-a impus ca o figură de frunte în această iniţiativă, va discuta despre libertatea de exprimare şi libertatea digitală cu oficiali şi alte persoane în cadrul vizitei sale la Dublin, Budapesta, Varşovia şi München, a anunţat Departamentul de Stat.

„Unul dintre modurile în care biroul meu va funcţiona diferit este că vom fi foarte sinceri şi transparenţi în tot ceea ce facem”, a declarat Rogers luni, în cadrul unei mese rotunde la Budapesta, subliniind că rolul său îi conferă puterea de a direcţiona fondurile americane prin subvenţii. „Vreau să promovez libertatea de exprimare în democraţiile aliate occidentale şi asta voi face prin acordarea de subvenţii”, a afirmat diplomatul american.

Un articol publicat de Financial Times săptămâna trecută a citat surse cu cunoştinţe despre această chestiune, spunând că Rogers a discutat cu membri ai partidului de opoziţie britanic Reform UK despre un plan de finanţare a grupurilor de reflecţie şi a organizaţiilor caritabile aliniate politicilor „Make America Great Again” ale preşedintelui Donald Trump. Întrebat despre această dezvăluire, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a confirmat finanţarea specifică, dar a numit planul „o utilizare transparentă şi legală a resurselor pentru a promova interesele şi valorile SUA în străinătate”.

Puncte de vedere interzise

Strategia de securitate naţională a administraţiei americane, publicată în decembrie, afirma că liderii europeni cenzurează libertatea de exprimare şi suprimă opoziţia faţă de politicile de imigrare, care, potrivit acesteia, riscă să „ştergă civilizaţia” continentului.

SUA au emis apoi interdicţii de viză împotriva unui fost comisar al Uniunii Europene şi a patru activişti anti-dezinformare despre care Washingtonul a afirmat că erau implicaţi în cenzurarea platformelor americane de social media. Liderii europeni au condamnat interdicţiile şi au apărat dreptul Europei de a legifera modul în care companiile străine operează la nivel local.

Oficialii americani au intrat, de asemenea, în contact cu partidele de extremă dreapta din Europa, pe care le consideră vizate de regulile online, argumentând că opiniile legitime anti-imigraţie sunt cenzurate în numele prevenirii discursurilor de ură.

Sarah Rogers, care a apărut luni alături de un consilier de top al prim-ministrului naţionalist maghiar Viktor Orban, a declarat că administraţia Trump nu este în dezacord cu majoritatea oamenilor din Europa în ceea ce priveşte probleme precum imigraţia, citând sondaje din ţările europene pe care nu le-a specificat.

„Guvernul Statelor Unite, prin intermediul meu, dar nu numai al meu, s-a implicat agresiv în problema libertăţii de exprimare, deoarece nu poţi avea autoguvernare fără libertate de exprimare, nu poţi avea o deliberare democratică, dacă punctele de vedere sunt interzise în spaţiul public”, a argumentat Rogers.

Editor : Sebastian Eduard