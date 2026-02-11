Live TV

Anunț la Budapesta făcut de un oficial al administrației Trump : SUA vor finanţa „iniţiative pentru libertatea de exprimare” în Europa

Data publicării:
Donald Trump
Foto: Profimedia
Din articol
Puncte de vedere interzise

Administraţia Trump va finanţa eforturile de promovare a libertăţii de exprimare în ţările occidentale aliate cu Washingtonul, a declarat luni un oficial de rang înalt al Departamentului de Stat în timpul unei vizite în Europa axate pe respingerea reglementărilor europene pe care oficialii americani le-au calificat drept cenzură, relatează Reuters.

Oficialii americani s-au opus cu tărie regulilor din online, precum Legea serviciilor digitale a UE şi Legea privind siguranţa online a Marii Britanii, despre care Washingtonul spune că înăbuşă libertatea de exprimare, în special criticile la adresa politicilor de imigrare, impunând în acelaşi timp cerinţe împovărătoare companiilor tehnologice americane.

Susţinătorii acestor reguli susţin că ele combat discursurile instigatoare la ură, dezinformarea şi informaţiile false rostogolite online.

Subsecretarul de stat pentru diplomaţie publică Sarah Rogers, care s-a impus ca o figură de frunte în această iniţiativă, va discuta despre libertatea de exprimare şi libertatea digitală cu oficiali şi alte persoane în cadrul vizitei sale la Dublin, Budapesta, Varşovia şi München, a anunţat Departamentul de Stat.

„Unul dintre modurile în care biroul meu va funcţiona diferit este că vom fi foarte sinceri şi transparenţi în tot ceea ce facem”, a declarat Rogers luni, în cadrul unei mese rotunde la Budapesta, subliniind că rolul său îi conferă puterea de a direcţiona fondurile americane prin subvenţii. „Vreau să promovez libertatea de exprimare în democraţiile aliate occidentale şi asta voi face prin acordarea de subvenţii”, a afirmat diplomatul american.

Un articol publicat de Financial Times săptămâna trecută a citat surse cu cunoştinţe despre această chestiune, spunând că Rogers a discutat cu membri ai partidului de opoziţie britanic Reform UK despre un plan de finanţare a grupurilor de reflecţie şi a organizaţiilor caritabile aliniate politicilor „Make America Great Again” ale preşedintelui Donald Trump. Întrebat despre această dezvăluire, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a confirmat finanţarea specifică, dar a numit planul „o utilizare transparentă şi legală a resurselor pentru a promova interesele şi valorile SUA în străinătate”.

Puncte de vedere interzise

Strategia de securitate naţională a administraţiei americane, publicată în decembrie, afirma că liderii europeni cenzurează libertatea de exprimare şi suprimă opoziţia faţă de politicile de imigrare, care, potrivit acesteia, riscă să „ştergă civilizaţia” continentului.

SUA au emis apoi interdicţii de viză împotriva unui fost comisar al Uniunii Europene şi a patru activişti anti-dezinformare despre care Washingtonul a afirmat că erau implicaţi în cenzurarea platformelor americane de social media. Liderii europeni au condamnat interdicţiile şi au apărat dreptul Europei de a legifera modul în care companiile străine operează la nivel local.

Oficialii americani au intrat, de asemenea, în contact cu partidele de extremă dreapta din Europa, pe care le consideră vizate de regulile online, argumentând că opiniile legitime anti-imigraţie sunt cenzurate în numele prevenirii discursurilor de ură.

Sarah Rogers, care a apărut luni alături de un consilier de top al prim-ministrului naţionalist maghiar Viktor Orban, a declarat că administraţia Trump nu este în dezacord cu majoritatea oamenilor din Europa în ceea ce priveşte probleme precum imigraţia, citând sondaje din ţările europene pe care nu le-a specificat.

„Guvernul Statelor Unite, prin intermediul meu, dar nu numai al meu, s-a implicat agresiv în problema libertăţii de exprimare, deoarece nu poţi avea autoguvernare fără libertate de exprimare, nu poţi avea o deliberare democratică, dacă punctele de vedere sunt interzise în spaţiul public”, a argumentat Rogers.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
ID333207_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Sorin Grindeanu, luat la rost de un primar independent: „Nu vă plac măsurile, dar nu...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
3
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
4
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
5
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Digi Sport
”Brutal”. Shakira a urcat pe scenă și ce a urmat face înconjurul lumii! Reacția artistei, ”de milioane”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
China arme nucleare
Adevăratul risc după „moartea” tratatului „Noul START” dintre SUA și Rusia. China schimbă regulile în jocul nuclear
Donald Trump și Vladimir Putin la întâlnirea din Alaska
Un pact cu diavolul ce va distruge Rusia: De ce misiunea lui Putin de a crea o lume multipolară ar putea fi o catastrofă pentru Moscova
grafica hezbollah
SUA anunţă noi sancţiuni care vizează întreruperea surselor de finanţare către Hezbollah
lucy harrinson
Un american din Texas și-a ucis fiica sa de 23 de ani, după o ceartă legată de Donald Trump
Vicepreşedintele american, JD Vance.
SUA nu renunță la Groenlanda. JD Vance: „Dacă vom investi în securitatea Arcticii, e rezonabil să avem beneficii”
Recomandările redacţiei
drapel steag spania romania
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa...
Canada Homicides
Atac armat în Canada, la un liceu și o locuință: cel puțin nouă morți...
sofer
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride...
sacal
„Sunt haite mari”. Localitățile de lângă Dunăre, terorizate de...
Ultimele știri
Întâlnire decisivă la Casa Albă: Netanyahu și Trump discută miercuri viitorul negocierilor nucleare cu Iranul
Donald Trump, învins de Marele Juriu. Instanța a refuzat acuzarea democraţilor care au cerut ca militarii să refuze ordinele ilegale
Britney Spears a vândut drepturile asupra catalogului său muzical pentru circa 200 de milioane de dolari
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Mama lui Adrian Kreiner, milionarul ucis în Sibiu, face dezvăluiri uluitoare despre fosta parteneră a fiului...
Fanatik.ro
Dezvăluiri după 35 de ani despre moartea uluitoare a lui Dan Alban. Giovanni Becali: „Puteam fi și eu acolo...
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Surpriză de proporții! Gică Popescu și Hristo Stoichkov preiau acțiunile lui Hagi la Farul. De ce renunță...
Adevărul
O adolescentă de 17 ani, bătută și violată de angajatul tatălui său, a murit mâncată de porci după individul...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții! Ce i se pregătește lui Cristiano Bergodi, după scandalul de la Cluj
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Medicamentele aparent banale care afectează capacitatea de a conduce și pot atrage probleme la un control...
Newsweek
Pensii crescute pe bandă rulantă în urma proceselor cu Casa de Pensii pentru anumiți pensionari. Ce au muncit
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani