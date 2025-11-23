Aproape 200.000 de ucraineni ar putea fi deportați din SUA. „Oamenilor le este frică și să iasă din case” Care este motivul

Peste 200.000 de ucraineni din Statele Unite riscă să-și piardă statutul legal din cauza întârzierilor în procesarea documentelor și a noilor reguli introduse de administrația Donald Trump.

Acest lucru a dus deja la concedieri, pierderea asigurării medicale și o creștere a numărului de deportări, scrie Reuters.

Acest lucru este relatat PRM. .

Programul umanitar, care a început în aprilie 2022, a permis aproape 260.000 de ucraineni să intre în Statele Unite pentru o perioadă inițială de doi ani. Potrivit Agenției Națiunilor Unite pentru Refugiați, aceasta reprezintă doar o fracțiune din cei 5,9 milioane de refugiați ucraineni din întreaga lume, dintre care 5,3 milioane se află în Europa.

Preocupări de securitate

Jurnaliștii notează că administrația Donald Trump a suspendat procesarea cererilor și reînnoirile programului umanitar ucrainean în ianuarie , invocând preocupări de securitate. Ulterior, în timpul unei întâlniri în Biroul Oval cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, Donald Trump a declarat că ia în considerare posibilitatea revocării complete a statutului juridic al ucrainenilor.

Administrația nu a încheiat programul, iar în luna mai un judecător federal a ordonat oficialilor să reia procesarea cererilor de reînnoire. Cu toate acestea, conform datelor guvernului SUA publicate într-un proces, oficialii din domeniul imigrării au procesat doar 1.900 de cereri de reînnoire din partea ucrainenilor și a altor cetățeni. Aceasta reprezintă o mică parte din numărul total de persoane ale căror permise expiră.

Separat, jurnaliștii notează că pachetul de cheltuieli semnat de Donald Trump în iulie a adăugat o nouă taxă de 1.000 de dolari pentru fiecare cerere umanitară. Această taxă se adaugă la taxa actuală de 1.325 de dolari de persoană.

Ucrainenii intervievați de jurnaliști vorbesc despre oboseală, frică și incertitudine cu privire la viitor.

„Oamenilor le este frică chiar și să iasă din case de teamă să nu fie verificați”, a spus unul dintre participanții la program.

Unii au părăsit deja Statele Unite de bunăvoie, profitând de un program guvernamental cu bilet gratuit și un bonus de 1.000 de dolari. Ucrainenii iau astfel de decizii pentru a evita deportarea.

Situația rămâne nerezolvată, iar mii de oameni așteaptă o decizie din partea serviciilor de migrație cu privire la prelungirea statutului lor.

