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Aproape 500 de milioane de dolari pentru republicani. Elon Musk devine cel mai mare donator individual din istoria alegerilor americane

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Magnatul tehnologiei Elon Musk a doborât un nou record, devenind cel mai mare donator individual din istoria alegerilor americane, după ce a contribuit cu 474 de milioane de dolari la Partidul Republican înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA, programate pentru 3 noiembrie, relatează EFE, citată de Agerpres.

Niciodată până acum un donator care nu candidează nu a mai contribuit public cu o sumă atât de mare.

În ciuda sumei mari donate Partidului Republican şi conform investigaţiilor The New York Times, cifra reală ar putea fi chiar mai mare, deoarece Musk a făcut şi donaţii opace, iar înregistrările federale ajung doar până la 14 octombrie, ceea ce înseamnă că este posibil să-şi fi crescut contribuţiile în ultimele săptămâni.

Mai mulţi parlamentari democraţi au anunţat planuri de a-l investiga pe Musk dacă vor recâştiga controlul asupra oricăreia dintre camerele Congresului la alegerile de la jumătatea mandatului.

Obiectivul acestor investigaţii este pus pe gestionarea de către Musk a Departamentului pentru Eficienţă Guvernamentală, acum desfiinţat, pe contractele companiilor sale cu guvernul federal şi pe rolul său în războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Pe lângă donaţia publică record a lui Musk, alegerile intermediare din 2026 au doborât recordul cheltuielilor pentru publicitate politică în Statele Unite, depăşind chiar şi ciclul prezidenţial din 2024, potrivit AdImpact. 

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Editor : C.A.

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