„Arc de Trump”. Președintele SUA vrea să construiască un arc de triumf în Washington, de trei ori mai înalt decât cel din București

Un oficial al Casei Albe a declarat că estimarea costurilor pentru arcul triumfal „este încă în curs de calcul" și va fi făcută publică în curând. Foto Profimedia

Administrația lui Donald Trump a prezentat noi randări ale unui proiect monumental propus pentru Washington, care prevede construirea unui arc de triumf de mari dimensiuni, cu o statuie aurie a Libertății și o platformă de observație. Inițiativa, parte a planurilor din al doilea mandat, urmează să fie analizată de autoritățile competente și a stârnit deja reacții în SUA, potrivit The Guardian.

Ca parte a eforturilor lui Donald Trump de a-și consolida moștenirea politică în cel de-al doilea mandat, așa-numitul „Arc de Trump” ar avea 76 de metri înălțime, ar include o statuie aurie a Libertății de aproximativ 18 metri și o platformă de observație. De asemenea, expresia „One Nation Under God” ar urma să fie inscripționată în partea superioară a structurii, potrivit celor mai recente planuri realizate de Harrison Design. Comparată cu Arcul de Triumf din București - de 27 de metri înălțime - propunerea lui Trump este o structură de aproape trei ori mai înaltă.

Macheta a fost transmisă Comisiei pentru Arte Frumoase (CFA), care urmează să se reunească pe 16 aprilie pentru a analiza propunerea.

Trump i-a demis anul trecut pe toți cei șase membri ai comisiei și i-a înlocuit cu persoane loiale. Instituția este unul dintre cele două organisme responsabile de aprobarea proiectului sălii de bal de la Casa Albă. Deși CFA a aprobat acel proiect în februarie, un judecător federal a blocat lucrările câteva săptămâni mai târziu. Cu toate acestea, președintele demolase deja aripa istorică East Wing pentru a face loc construcției.

Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC), condusă de unul dintre foștii avocați ai lui Trump, a aprobat și ea proiectul la câteva zile distanță, însă stadiul lucrărilor rămâne incert după decizia instanței.

Administrația consideră că arcul va deveni „unul dintre cele mai emblematice repere nu doar din Washington DC, ci din întreaga lume”, a declarat Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe.

Acesta a adăugat că amplasarea arcului, în apropierea Cimitirului Național Arlington, ar urma să servească drept „un memento vizual al sacrificiilor nobile făcute de atât de mulți eroi americani de-a lungul celor 250 de ani de istorie, pentru ca noi să ne putem bucura astăzi de libertățile noastre”.

Un oficial al Casei Albe a declarat pentru The Guardian că estimarea costurilor pentru arcul triumfal „este încă în curs de calcul” și va fi făcută publică în curând. Potrivit acestuia, administrația ia în calcul „o combinație de fonduri publice și private” pentru finanțarea proiectului.

