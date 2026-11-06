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„Arcul de triumf” al lui Donald Trump, blocat temporar de un judecător federal. Ce controverse a stârnit proiectul

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Trump Triumphal Arch
Un oficial al Casei Albe a declarat că estimarea costurilor pentru arcul triumfal „este încă în curs de calcul” și va fi făcută publică în curând. Foto Profimedia
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Din articol
Cum va arăta arcul de 72 de metri pe care îl vrea Trump Veteranii se opun proiectului: „Ne vom lega de buldozer” Democrații acuză că monumentul ar fi un omagiu personal adus lui Trump

Un judecător federal din SUA a blocat temporar construcția arcului monumental de 72 de metri pe care Donald Trump vrea să-l ridice în Washington, în apropierea Cimitirului Național Arlington. Decizia a fost luată la scurt timp după ce o agenție federală aprobase proiectul, contestat de veterani și de mai mulți parlamentari, care susțin că monumentul ar afecta caracterul solemn al zonei și ar obstrucționa perspectivele asupra unor obiective istorice, potrivit BBC.

Proiectul președintelui american Donald Trump de a construi un arc monumental în Washington a fost blocat temporar de un judecător federal, la doar câteva ore după ce o agenție federală acordase aprobarea pentru ridicarea construcției. Judecătoarea districtuală Tanya Chutkan a dispus suspendarea lucrărilor pentru o perioadă de 14 zile, deși administrația Trump anunțase că acestea ar putea începe chiar în această săptămână.

Decizia vine în contextul mai multor acțiuni în justiție prin care este contestat proiectul, inclusiv din cauza impactului asupra mediului, a traficului și a siguranței publice, dar și a disputelor privind necesitatea obținerii aprobării Congresului.

Joi dimineață, Comisia Națională de Planificare a Capitalei (NCPC) a votat cu opt voturi pentru și patru împotrivă în favoarea autorizării construcției. Proiectul prevede ridicarea unui arc de aproximativ 72 de metri înălțime, în apropierea Cimitirului Național Arlington.

Aprobarea a venit după aproape nouă ore de dezbateri publice. Membrii comisiei numiți de Donald Trump au susținut că monumentul ar reprezenta un omagiu adus istoriei Statelor Unite și veteranilor americani.

Mark Paoletta, președintele NCPC, a afirmat că Trump a înțeles importanța monumentelor grandioase pentru identitatea națională și că arcul ar oferi Cimitirului Național Arlington o poartă monumentală.

Cum va arăta arcul de 72 de metri pe care îl vrea Trump

Proiectul, supranumit „Arcul lui Trump”, este inspirat de celebrul Arc de Triumf din Paris și face parte din planurile președintelui american de a remodela capitala Statelor Unite. Construcția ar urma să marcheze împlinirea a 250 de ani de la înființarea țării.

O reprezentare a proiectului prezentată în prima parte a acestui an include o statuie aurie a Libertății, prevăzută cu aripi, amplasată în vârful monumentului și flancată de doi vulturi aurii. Pe cele două laturi ale structurii ar urma să fie inscripționate, cu litere aurii, mesajele „One Nation Under God” și „Liberty and Justice for All”.

Administrația Trump a susținut că monumentul ar putea avea și o funcție militară, urmând să includă spații pentru depozitarea echipamentelor și să permită desfășurarea lunetiștilor și a dronelor.

„Nu va exista nicio altă construcție de acest fel nicăieri în lume”, a scris Donald Trump pe platforma sa Truth Social. Președintele a mai afirmat că Washingtonul este singura capitală dintre 59 de orașe importante care nu are un arc de triumf, fără să precizeze la ce orașe se referă.

Veteranii se opun proiectului: „Ne vom lega de buldozer”

Planurile administrației au provocat reacții puternice din partea unor veterani americani, care consideră că monumentul ar afecta caracterul solemn al Cimitirului Național Arlington, unde sunt înmormântați mii de militari.

Anne Wright, care a petrecut 29 de ani în armata americană și a lucrat ulterior în serviciul diplomatic, a declarat pentru BBC că va încerca să împiedice începerea lucrărilor.

„Ne vom lega de buldozer, avem veterani în scaune cu rotile și vom lega scaunele cu rotile de aceste utilaje”, a afirmat aceasta.

Wright a făcut referire și la rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului, în urma cărora republicanii au pierdut controlul asupra Congresului, susținând că politicile lui Trump, pe care le-a asociat cu războiul și ego-ul personal, au fost respinse de alegători.

Un alt veteran, John Pomeroy, care a servit șase ani în Forțele Aeriene, inclusiv în timpul Războiului din Vietnam, a criticat proiectul. Părinții săi sunt înmormântați la Arlington, iar acesta consideră că noua construcție ar diminua solemnitatea unei vizite la cimitir.

Pomeroy a catalogat drept „prostească” ideea ca arcul să fie folosit și pentru depozitarea echipamentelor militare, argumentând că o astfel de funcție ar putea transforma monumentul într-o țintă pentru atacuri teroriste.

La fel ca Anne Wright, el a declarat că intenționează să împiedice pe cât posibil accesul muncitorilor la șantier în cazul în care lucrările vor începe.

Democrații acuză că monumentul ar fi un omagiu personal adus lui Trump

Proiectul este contestat și de reprezentanți ai Partidului Democrat. Congresmanul Jared Huffman a susținut, în declarația adresată comisiei, că arcul ar obstrucționa perspectiva asupra Cimitirului Național Arlington și a Memorialului Lincoln.

Potrivit acestuia, construcția ar afecta o perspectivă simbolică, asociată cu unitatea și sacrificiul poporului american, și ar introduce în peisajul capitalei un monument de tipul celor ridicate de împărați și regi pentru a-și celebra propria persoană.

„Acesta este un omagiu adus lui Donald Trump”, a afirmat congresmanul democrat.

Deocamdată, nu este clar când ar putea începe construcția. Suspendarea temporară dispusă de judecătoarea Tanya Chutkan vine în contextul în care mai multe procese încearcă să împiedice realizarea proiectului.

Arcul nu este singura inițiativă imobiliară majoră a lui Donald Trump contestată în instanță. Președintele american se confruntă cu acțiuni judiciare și în legătură cu proiectul construirii unei săli de bal la Casa Albă, estimat la 400 de milioane de dolari.

De asemenea, planurile sale de renovare a unui teren de golf vechi de 106 ani, pe care Trump l-a descris drept „insula gunoiului”, au fost contestate în justiție.

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Editor : C.A.

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