Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină

Răsturnarea lui Nicolas Maduro din Venezuela a oferit cel mai clar semn de până acum al intenției președintelui american Donald Trump de a reafirma dominația SUA în America, însă Argentina este cea care deține indicii despre cât de succes va fi în cele din urmă așa-numita „Doctrină Donroe”. Pe măsură ce lucrurile se liniștesc în Venezuela și strategia lui Trump devine mai clară, se pune întrebarea dacă liderul de la Washington va utiliza această abordare mai des, duoă ce a dat semnalul că își va atinge obiectivul de a slăbi strânsoarea Chinei asupra unei economii regionale importante, remarcă analiștii politici citați de Bloomberg.

Chiar înainte de intervenția surprinzătoare din Caracas, Trump a recurs în mod regulat la agresiune în încercarea de a-și impune voința în America Latină: a amenințat cu forța militară împotriva Mexicului, Columbiei și Panama, a impus tarife punitive asupra Braziliei și a intervenit în alegerile din Honduras.

Dar Argentina, care găzduiește unul dintre cei mai fideli aliați ai săi la nivel global, este probabil singurul loc în care s-a bazat pe puterea financiară a guvernului SUA pentru a-și ajuta un prieten. În septembrie anul trecut, când liderul argentinian Javier Milei se afla în cel mai periculos moment al președinției sale, Trump a venit în ajutor: Trezoreria SUA a dezvăluit un plan de salvare în valoare de 20 de miliarde de dolari menit să oprească scăderea monedei și să consolideze încrederea pieței în Argentina înaintea alegerilor cruciale de la jumătatea mandatului.

A fost o mișcare aproape fără precedent, cu motivații politice clare. Trezoreria nu mai intervenise în acest fel într-o economie latino-americană de la criza monetară mexicană din 1995, un episod care risca să se extindă.

Problemele peso-ului argentinian nu reprezentau o astfel de amenințare. Dar Milei a făcut eforturi dramatice pentru a-și dovedi devotamentul față de Trump, realiniind ideologic Argentina cu liderul american.

În februarie 2024, argentinianul a zburat la Washington pentru a-l susține pe Trump, imediat după ce secretarul de stat al președintelui de atunci, Joe Biden, a vizitat Buenos Aires. De atunci, a luat obiceiul de a vizita Mar-a-Lago, Casa Albă, Conferința de Acțiune Politică Conservatoare și orice alt loc unde ar putea obține un minut din timpul președintelui american.

Sprijinul acordat lui Javier Milei, pas strategic

Sprijinul decisiv al lui Trump a fost dovada că pariul lui Milei a dat roade. În octombrie, el a obținut o victorie zdrobitoare la alegerile intermediare, câștigând astfel ocazia de a continua să aplice regimul său de „terapie de șoc” pentru economia argentiniană aflată în dificultate.

Dar și Trump a beneficiat de pe urma acestui lucru, chiar înainte ca Argentina să ramburseze săptămâna trecută 2,5 miliarde de dolari din suma pe care o utilizase din linia de swap. În ultimul an, Milei a luat măsuri pentru a limita intrarea Chinei în Argentina, o țară care, la fel ca multe dintre vecinele sale, a înregistrat în ultimii ani un flux crescând de investiții din partea gigantului asiatic.

La scurt timp după ce SUA au acordat ajutorul, Milei a pus noi obstacole în calea construirii unui telescop chinezesc în Anzii argentinieni. În timp ce continua cu un nou plan nuclear, el a menținut înghețarea unei centrale de 8 miliarde de dolari susținute de Beijing. Și în decembrie, o companie chineză a fost din nou blocată să liciteze pentru un proiect de adâncire a unei căi navigabile argentiniene cheie utilizate pentru transportul mărfurilor în întreaga lume.

Milei, însă, a avut grijă să evite o ruptură totală cu China. Președintele, care în campania electorală a calificat guvernul comunist al țării drept „asasin”, și-a moderat retorica odată cu preluarea funcției, iar banca centrală argentiniană a reînnoit în aprilie anul trecut o parte din linia de swap valutar în valoare de 18 miliarde de dolari cu Banca Populară a Chinei.

O instalație spațială chineză deja finalizată, despre care SUA susține că ar putea fi utilizată pentru supraveghere militară, este încă în funcțiune. Până în noiembrie, exporturile Argentinei către China au crescut cu 57% în 2025 față de anul precedent, mult mai rapid decât creșterea de 26% a livrărilor către SUA în aceeași perioadă.

Un purtător de cuvânt al lui Milei nu a răspuns la o solicitare de comentarii lansată de Bloomberg. Însă, într-un interviu televizat săptămâna trecută, el a făcut o distincție între legăturile Argentinei cu SUA și relațiile sale cu alte națiuni.

„Suntem aliați ai Statelor Unite și ai Israelului în geopolitică, iar apoi există probleme comerciale care vor fi tratate ca probleme comerciale”, a spus Milei.

Acest lucru reflectă o realitate de bază pe care Trump nu va avea de ales decât să o recunoască: indiferent cât de mult ar dori el sau oricine altcineva să alunge China din America Latină, Beijingul este acolo pentru a rămâne. Nici chiar cel mai prietenos guvern nu poate remodela complet relațiile geopolitice și economice doar pentru că Washingtonul dorește acest lucru, arată presa americană.

China nu slăbește strânsoarea

Proiectele de investiții străine directe ale Chinei în America au depășit 180 de miliarde de dolari până în al treilea trimestru al anului trecut, potrivit datelor furnizate de Rhodium Group, o organizație de cercetare cu sediul în SUA. Influența sa economică a depășit-o pe cea a SUA în 14 dintre cele 33 de țări din regiune de la începutul secolului, arată cercetările Bloomberg Economics.

Și, deși Trump a trecut de la amenințări la acțiuni militare concrete în Venezuela, puține guverne din America Latină s-au lăsat imediat influențate.

Într-o regiune care are nevoie disperată de investiții în infrastructura și tehnologia necesare pentru exploatarea mineralelor rare, modernizarea industriilor și impulsionarea economiilor către viitor, puțini par să considere SUA o alternativă credibilă la banii care vin de la Beijing.

Politicile comerciale ale lui Trump, între timp, agravează problema, descurajând companiile private americane să investească în străinătate. Acest lucru a făcut ca Argentina să fie o excepție în ceea ce privește implicarea SUA, care rămâne înclinată spre coerciune.

„Milei este singurul caz în care SUA folosește și morcovul, oferind recompense, nu doar absența pedepsei”, a spus Benjamin Gedan, cercetător principal și director al programului Stimson Center Latin America din Washington.

Această dinamică va trebui să se schimbe aproape sigur dacă Trump dorește să transforme renașterea Doctrinei Monroe din secolul al XIX-lea într-o politică capabilă să sporească influența actuală a Washingtonului, chiar dacă alegerile din Chile și Bolivia au declanșat o schimbare regională spre dreapta, care ar putea accelera odată cu alegerile din Brazilia, Columbia și Peru, programate pentru acest an.

În caz contrar, liderii prietenoși riscă să se regăsească în situații similare cu cele ale adversarilor lui Trump: încercând să calmeze superputerile aflate în conflict, pe care nu își pot permite să le îndepărteze. Milei nu face excepție. În interviul televizat de săptămâna trecută, liderul argentinian a declarat că intenționează să viziteze China în cursul acestui an.

