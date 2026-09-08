Arma secretă a lui Pete Hegseth pentru o eventuală candidatură la președinția SUA

Jennifer, soția lui Pete Hegseth, dotată cu un instinct ascuțit pentru „subiectele fierbinți” ale mișcării MAGA, și-a făcut simțită prezența alături de soțul ei la Pentagon, scrie The Times într-un articol despre cum fostă producătoare la Fox News se poate dovedi a fi un atu imbatabil pentru o eventuală candidatură de succes a soțului său pentru fotoliul de la Casa Albă.

Când soția lui Pete Hegseth, Jennifer, l-a însoțit pentru prima dată la întâlnirea cu senatorii republicani înaintea audierilor tensionate de confirmare pentru funcția de secretar al apărării, el a recunoscut că gestul a fost „neobișnuit”. Poate că acest lucru i-a dezorientat pe politicienii care se așteptau la o discuție sinceră, față în față, cu viitorul membru al cabinetului, dar Hegseth a spus că faptul de a o avea alături „i s-a părut atât de potrivit și de natural”.

„Am fost mereu uniți până la capăt”, a spus el anul trecut în timpul unei apariții într-un podcast, în timp ce soția sa stătea lângă el pe o mică canapea albastră. „Întotdeauna a fost «facem asta împreună», așa că, atunci când am făcut asta prima dată, mi-am zis: «Oh, așa va fi tot timpul»”, a adăugat el.

Hegseth nu s-a înșelat; prezența soției sale s-a făcut simțită la Pentagon încă din momentul în care a depus jurământul. Fotografii ale cuplului împodobesc coridoarele clădirii. Ea a intervievat candidați pentru posturi în cadrul Departamentului de Război, redenumit recent, s-a antrenat alături de soțul ei alături de pușcașii marini, purtând pantaloni scurți de camuflaj, și a fost inclusă într-un grup de chat pe Signal în care Hegseth a împărtășit planurile privind atacurile SUA asupra grupării Houthi din Yemen.

Acum, Hegseth, în vârstă de 46 de ani, al cărui titlu este acum secretar al războiului, se pare că sondează terenul pentru o potențială candidatură la președinție în 2028 — cu ajutorul soției sale. Potrivit NBC News, cei doi au analizat această idee împreună cu colaboratori apropiați în ultimele luni. Aceștia consideră că Hegseth, care s-a implicat în problemele legate de „războiul cultural” care stârnesc entuziasmul bazei mișcării „Make America Great Again” (MAGA), are unele dintre calitățile care sporesc popularitatea lui Trump. Hegseth a declarat că informațiile potrivit cărora ar pregăti o campanie electorală sunt „100% false”.

Trump, în vârstă de 80 de ani, care nu poate candida pentru un al treilea mandat, a evitat până acum să-și desemneze un moștenitor evident, punându-i uneori în competiție pe JD Vance, vicepreședintele, și pe Marco Rubio, secretarul său de stat. Deși cei doi ocupă funcții care au servit drept rampe de lansare către Biroul Resolute, doar o mână de foști secretari ai apărării au câștigat președinția.

Dar nu a mai existat niciun soț al unui membru al cabinetului asemănător lui Jennifer Hegseth, în vârstă de 46 de ani, care s-a adresat reporterilor din Biroul Oval luna aceasta, după numirea sa în fruntea Comisiei Președintelui pentru Soțiile Militarilor. Ea l-a cunoscut pe Hegseth la Fox News, în timp ce lucra ca producătoare a acestuia. De când cuplul s-a mutat la Washington dintr-o fermă de lângă Nashville, pe care au cumpărat-o cu 3,5 milioane de dolari, ea a organizat o petrecere în grădina Pentagonului pentru mamele militarilor, a citit cărți copiilor de la Fort Campbell și a găzduit familiile „Gold Star” (familii care au pierdut un membru in timpul unei misiuni militare, n.r.) la ceaiul de Crăciun. De asemenea, ea își educă acasă cei șapte copii, dintre care șase sunt din relații anterioare.

În interiorul „Trumpworld”, există nervozitate în cercurile administrației cu privire la influența crescândă a doamnei Hegseth și la rolul ei în cadrul Departamentului Războiului, a declarat un oficial pentru The Times.

„Jennifer Hegseth are o influență foarte mare și este una dintre cele mai apropiate consilieri ale sale, având acces în interiorul clădirii, ceea ce este foarte neobișnuit pentru un secretar al războiului/secretar al apărării”, a spus oficialul.

Hegseth nu este considerată capabil să concureze pentru nominalizarea din 2028 cu rivalii Vance și Rubio, a spus oficialul. „Au existat zvonuri despre potențialele sale ambiții prezidențiale. Nu știu cum va fi în acest ciclu electoral, dar pentru el ar fi în interesul său să rămână mai discret decât să se expună agresiv”, a spus acesta.

Oficialul a adăugat:

„Este sindromul următor: ești membru al cabinetului, ești tânăr, toată lumea credea că nu vei ajunge în această funcție, toată lumea credea că nu vei rezista atât de mult cât ai rezistat. Așadar, ce naiba ar însemna o candidatură la președinție?”

S-a raportat că, pe vremea când lucra la Fox News, doamna Hegseth avea un ochi ager pentru a selecta știrile „sângeroase” care atrăgeau telespectatorii Fox. În calitate de secretar al apărării, Hegseth s-a axat pe acest gen de probleme, desființând politicile de diversitate, interzicând persoanelor transgender accesul în armata SUA și sugerând că femeile nu ar trebui să îndeplinească roluri de luptă.

Poziția lui Hegseth ca luptător în războiul cultural l-ar putea ajuta să atragă o parte importantă a bazei republicane, a spus Christopher Galdieri, profesor de științe politice la Saint Anselm College. „Va exista un segment al electoratului care își dorește următorul Trump și va căuta cel mai «MAGA» candidat posibil, așa că aș putea vedea cum acest lucru ar putea juca în favoarea lui… apelând la identitatea celor mai «MAGA» dintre alegătorii republicani într-un mod cu care, să zicem, JD Vance sau Marco Rubio s-ar confrunta probabil cu mari dificultăți”, a spus Galdieri.

Însă frustrările legate de războiul cu Iranul, precum și potențialele îngrijorări ridicate cu privire la viața personală a lui Hegseth, cum ar fi acuzațiile de alcoolism și agresiune sexuală, s-ar putea dovedi o piedică pentru el ca candidat, a spus Galdieri. Hegseth a negat cu tărie orice faptă reprobabilă. „Cred că ar avea câteva atuuri de pus pe masă, dar cred că ar exista și o mulțime de probleme pe care ar trebui să le abordeze”, a adăugat el.

Cea mai înțeleaptă mișcare pentru Hegseth în acest moment ar fi să-și aștepte momentul pentru o eventuală candidatură viitoare, a spus oficialul. „Părerea mea este că, dacă ar face o mișcare inteligentă, ar susține un alt candidat care este deja în cursă de data aceasta și și-ar păstra posibilitatea de a intra în cursă în viitor, după ce, poate, își va îmbunătăți puțin imaginea”, a spus acesta.

Editor : B.E.