Armata americană a camuflat un avion ca aparat civil, pentru a lovi traficanţi de droguri. „Posibilă crimă de război” (NYT)

Data publicării:
Barca droguri



Armata americană a folosit în septembrie un avion militar camuflat ca aparat civil în timpul primului său atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri, care s-a soldat cu 11 morţi, a dezvăluit luni New York Times.

Această practică ar putea constitui o crimă de război, potrivit cotidianului newyorkez, pentru că dreptul internaţional umanitar interzice „perfidia”, care constă în special în înşelarea adversarului pretinzând că ai statutul de civil.

Începând din septembrie, Statele Unite desfăşoară o campanie de atacuri aeriene împotriva unor ambarcaţiuni prezentate de Washington ca aparţinând traficanţilor de droguri, care au făcut peste 100 de morţi în Caraibe şi Pacific. Administraţia lui Donald Trump nu a furnizat niciodată vreo dovadă că ambarcaţiunile vizate erau efectiv implicate în vreun trafic.

Primul dintre aceste atacuri a fost anunţat pe 2 septembrie de preşedintele american şi s-a soldat cu 11 morţi, potrivit acestuia. Citând responsabili familiarizaţi cu dosarul, The New York Times relatează că acest atac a fost realizat de un avion camuflat în aparat civil, care transporta muniţia în interiorul fuselajului şi nu în mod vizibil sub aripi.
Forţele americane au lansat apoi o a doua salvă împotriva ambarcaţiunii deja lovite, ucigând supravieţuitorii. Acest dublu atac a fost calificat de unii experţi ca fiind o crimă de război. De atunci, armata a recurs la aparate militare recunoscute, inclusiv drone, pentru aceste operaţiuni, precizează cotidianul newyorkez.

Nu este clar ce tip de avion militar era cel camuflat, folosit în atacul din septembrie. Deşi mai mulţi oficiali au confirmat că nu era vopsit în stilul militar clasic, aceştia au refuzat să specifice exact cum arăta, menţionează NYT.

737 modificat

Însă, la începutul lunii septembrie, amatorii pasionaţi de avioane au postat pe Reddit fotografii cu ceea ce părea a fi unul dintre avioanele 737 modificate ale armatei, vopsit în alb cu o dungă albastră şi fără însemne militare, la aeroportul St. Croix din Insulele Virgine Americane. Indiferent de avionul specific în cauză, trei persoane familiarizate cu problema au recunoscut că acesta nu era vopsit în griul obişnuit al armatei şi nu avea însemne militare. Dar au spus, totodată, că transponderul său transmitea un număr militar în coadă, ceea ce înseamnă că difuza sau „transmitea” identitatea sa militară prin semnale radio. Mai mulţi experţi în dreptul războiului au afirmat că acest lucru ar face utilizarea unui astfel de avion ilegală în aceste circumstanţe, deoarece persoanele aflate pe barcă probabil nu dispuneau de echipamentul necesar pentru a recepţiona semnalul.

Operațiuni secrete

Administraţia Trump a păstrat secretă planificarea operaţiunii de atacuri asupra ambarcaţiunilor, excluzând mulţi avocaţi militari şi experţi operaţionali care ar fi fost implicaţi în mod normal. Mai mult, secretarul apărării Pete Hegseth a încercat să submineze rolul avocaţilor militari ca factor de control intern, inclusiv prin concedierea în februarie a celor mai înalţi experţi juridici din serviciu, menţionează NYT.

Ordine ilegale

O gamă largă de specialişti în legislaţia care reglementează utilizarea forţei au afirmat că ordinele date de Trump şi Hegseth de a ataca ambarcaţiunile au fost ilegale, iar eliminarea persoanelor de la bord constituie crime. Armata nu are dreptul să vizeze civili care nu reprezintă o ameninţare iminentă, chiar dacă sunt suspectaţi de comiterea unor crime. Administraţia a susţinut că atacurile sunt legale şi că persoanele aflate pe bărci sunt „combatanţi”, deoarece Trump a decis că situaţia era un aşa-numit conflict armat neinternaţional – adică un război împotriva unui actor non-statal – între Statele Unite şi o listă secretă de 24 de bande criminale şi carteluri de droguri pe care le-a considerat teroriste.

O acțiune „perfidă”

Geoffrey Corn, un ofiţer în rezervă cu specializare juridică, fost locotenent-colonel şi consilier principal al armatei pentru probleme legate de legile războiului, a declarat că nu crede că atacul din 2 septembrie a avut loc într-un conflict armat. El a menţionat însă că Statele Unite consideră „perfidia” o infracţiune în conflictele armate neinternaţionale: a acuzat un deţinut de la Guantánamo în faţa unei comisii militare de această infracţiune în legătură cu atacul Al-Qaida din 2000 asupra navei U.S.S. Cole, în care militanţii dintr-o barcă mică au adus o bombă ascunsă lângă nava de război, în timp ce făceau semne prietenoase.

Profesorul Corn spune că evaluarea dacă atacul din 2 septembrie poate fi considerat perfidie va depinde de faptul dacă armata a încercat să îi facă pe oamenii din barcă să creadă că aeronava era civilă pentru a-i „lua prin surprindere”.

„Întrebarea crucială este dacă există un motiv alternativ credibil pentru utilizarea unei aeronave nemarcate pentru a efectua atacul, altul decât exploatarea statutului aparent civil pentru a obţine un avantaj tactic”, a punctat el.

 

Editor : Sebastian Eduard

