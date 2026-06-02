Live TV

Armata americană a găsit o cale să doboare drone fără să risipească 1 milion de dolari la fiecare tragere: Ce este sistemul MADIS

Data publicării:
dronă Geran-2 (Shahed-136) folosită de Rusia în războiul din Ucraina
Dronele Shahed folosite de Iran și Rusia costă în jur de 30.000 de dolari, în timp ce rachetele cu care unele din ele au fost doborâte în Orientul Mijlociu și în Ucraina costă chiar și milioane de dolari. Foto: Profimedia Images
Din articol
De la rachete de 1 milion de dolari la muniție de 10.000 de dolari

Un exercițiu militar organizat de trupele americane în Filipine arată cum încearcă Statele Unite să rezolve una dintre cele mai mari probleme ale războiului modern: cum să dobori drone ieftine fără să folosești rachete de milioane de dolari? Pentru pușcașii marini americani, una dintre soluții este noul sistem de apărare antiaeriană MADIS, specializat în distrugerea aeronavelor fără pilot.

Sistemul MADIS (Marine Air Defense Integrated System) este format din două blindate JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), care au înlocuit vehiculele militare Humvee. Unul dintre blindate este dotat cu un radar avansat folosit pentru detectarea dronelor, în timp ce al doilea vehicul are lansatoare de rachete Stinger. MADIS este dotat și cu sisteme de război electronic.

Ambele vehicule au tunuri automate și o mitralieră mai mică. Folosind un nou tip de muniție, aceste sisteme au devenit o parte tot mai importantă din operațiunile antidrone desfășurate de armata americană, potrivit Wall Street Journal.

U.S Missile System MADIS in Japan
Sistemul MADIS (Marine Air Defense Integrated System) este format din două blindate JLTV (Joint Light Tactical Vehicle), una echipată cu un radar avansat folosit pentru detectarea dronelor, cealaltă cu lansatoare de rachete Stinger. Ambele sunt dotate cu sisteme de război electronic, tunuri automate și mitraliere. Foto: Profimedia Images

În Orientul Mijlociu, spre exemplu, Statele Unite și țările din Golful Persic au folosit elicoptere și avioane militare dotate cu mitraliere ca să doboare unele drone iraniene, dar s-au bazat și pe rachete aer-aer mult mai scumpe, precum AIM-120, care costă 1 milion de dolari, conform unui raport al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale de la Washington.

Sistemul MADIS le oferă comandanților de pe câmpul de luptă mai multe opțiuni – mitraliere, rachete sau sisteme de război electronic – pentru a putea alege cele mai bune arme cu care să își protejeze trupele și alte active fără să risipească muniție scumpă pentru doborârea unor drone ieftine.

Mobilitatea sistemului MADIS este importantă pentru pușcașii marini care se pregătesc de o posibilă luptă contra Chinei în Taiwan și Marea Chinei de Sud.

De la rachete de 1 milion de dolari la muniție de 10.000 de dolari

Unul din marile avantaje ale sistemului MADIS este capacitatea de a folosi un tip de muniție care explodează când proiectilul ajunge în apropierea țintei, ceea ce le permite pușcașilor marini să doboare drone fără să fie nevoiți să le lovească direct.

Chiar dacă ar putea fi nevoie de mai multe rafale pentru a doborî o dronă cu tunul automat, costul muniției folosite ar fi în jur de 10.000 de dolari, spre deosebire de rachetele Stinger care costă fiecare câte 430.000 de dolari, potrivit fostului tehnician în muniții Steven Sawyers, care a lucrat în cadrul NATO.

Sistemul Coyote de interceptare a dronelor, care este pe jumătate rachetă, pe jumătate dronă și a fost folosit în războiul din Orientul Mijlociu, poate costa între 100.000 și 125.000 de dolari, potrivit lui Sawyers.

Missile live-fire exercise in Philippines features U.S. and Japanese missile systems
Unul din marile avantaje ale sistemului MADIS este capacitatea de a folosi un tip de muniție care explodează când proiectilul ajunge în apropierea țintei, ceea ce le permite pușcașilor marini să doboare drone fără să fie nevoiți să le lovească direct. Foto: Profimedia Images

Dronele iraniene Shahed au fost lansate împotriva trupelor americane și a aliaților lor din Orientul Mijlociu și sunt utilizate și de Rusia în războiul contra Ucrainei; o astfel de dronă costă în jur de 30.000 de dolari. Dronele quadcopter mai mici costă între 1.500 și 5.000 de dolari.

Muniția folosită de tunurile automate ale sistemului MADIS reprezintă o opțiune fiabilă pentru doborârea dronelor, în cazul în care alte metode eșuează.

„Am ratat câteva rafale, dar, la urma urmei, a ajuns în apă”, a spus sergentul american Noah Konie, după ce pușcașii marini au reușit să doboare o dronă folosind tunurile automate, în timpul exercițiului militar din Filipine. Când au lansat o rachetă Stinger, aceasta și-a lovit ținta din prima încercare.

„Sunt așa de multe tipuri de drone, încât nu știi exact cu ce o să te lupți”, a explicat Konie. „Speri că informațiile pe care le ai sunt corecte, dar pleci la luptă cu tot ce ai la dispoziție, sperând că totul va fi bine.”

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2026-06-01T005240.556
1
Criză politică la Budapesta. Președintele Tamas Sulyok refuză să demisioneze după...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
2
Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților...
nicusor dan viziteaza apartamentul distrus de drona ruseasca la galati
3
Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați...
photo-collage.png - 2026-05-31T195822.720
4
Nicușor Dan a spus că drona căzută în Galați a fost deviată deasupra Ucrainei. Ministrul...
Iceland flag reykjavik
5
Una din cele mai puternice democrații ale lumii redeschide problema aderării la UE, cu...
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Digi Sport
Total neașteptat: Sorana Cîrstea a spus cine este "GOAT"-ul din tenis, fără să stea pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Anthropic va oferi Uniunii Europene acces la modelul avansat de inteligenţă artificială Mythos. Administrația Trump și-a dat acordul
trump netanyahu
După o convorbire cu Netanyahu, Trump spune că nu vor fi trimise trupe israeliene la Beirut
Washington, United States. 03rd Mar, 2026. U.S. President Donald Trump during a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz in the Oval Office at the White House on March 3, 2026 in Washington, DC Trump is meeting with the German Chancellor ju
Prima reacție a lui Donald Trump după ce Iranul a suspendat negocierile de pace
Kaja Kallas face declaratii
Kaia Kallas vrea ca UE să aibă un rol în negocierile de pace SUA-Iran. Ce propune șefa diplomației europene
Liban steag atacuri aeriene israeliene israel
SUA au propus un plan Israelului şi Libanului pentru a putea continua negocierile de pace
Recomandările redacţiei
oana toiu alaturi de vasili nebenzia la onu
Cazul dronei din Galați, dezbătut la ONU. 56 de țări condamnă...
ambasadorul rus la ONU, vassili nebenzia
Cum a apărat reprezentantul Rusiei la ONU retorica lui Putin în cazul...
norvegia uniunea europeana
„UE pare mai atractivă în «lumea nebună» a lui Trump”. Norvegia își...
oana toiu
Oana Ţoiu, după Consiliul de Securitate al ONU: Comunitatea...
Ultimele știri
Atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei, a fost țintită și capitala Kiev: cel puțin nouă morți
Creșterea insolvențelor în rândul companiilor mari: când pot fi obligați administratorii și acționarii să plătească datoriile
Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Ce spun casele de pariuri despre marea favorită și surprizele turneului
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care atrag norocul și bogăția în fiecare zi din iunie 2026. Leii intră într-una dintre cele mai bune...
Cancan
Lucian Viziru a cerut ordin de protecție! Decizia luată de instanță după conflictul violent care i-a dat...
Fanatik.ro
Omul pe care Sorana Cîrstea îl vede ca pe „un al doilea tată” s-a pronunțat cu privire la retragerea...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Video cutremurător: Gică Popescu, împietrit de durere la catafalcul celui mai bun prieten
Adevărul
Tipurile de cancer strâns legate de consumul de alcool. Nu există o „cantitate sigură”, iar mitul „unui pahar...
Playtech
Ai cumpărat teren ieftin lângă oraș? Problema ascunsă care poate bloca orice construcție
Digi FM
A atras toate privirile. Salma Hayek a făcut spectacol la Roland Garros alături de soțul ei miliardar
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Gigi Becali: ”E cea mai frumoasă din lume”. A scos 10.000.000€ din buzunar și a anunțat ce urmează pe 14...
Pro FM
Dua Lipa și Callum Turner s-au căsătorit! Cântăreața a fost imaginea eleganței la cununia civilă din Londra
Film Now
Doliu în familia lui Jamie Lee Curtis: sora ei, actrița Kelly Curtis, a murit la 69 de ani. Mesajul sfâșietor...
Adevarul
Scandal la cel mai mare angajator din Maramureș. Tăieri masive de salarii și un fenomen toxic: muncitorii se...
Newsweek
Pensia ta depinde de aceste acte! Ghid complet pentru dosarul de pensionare fără greșeli și întârzieri
Digi FM
Țara care îndeamnă părinţii să lase deoparte telefoanele în prezenţa copiilor. Agenția de sănătate publică...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Cum arată un păianjen verde neon. Are un desen neobișnuit pe abdomen care seamănă cu o față zâmbitoare
Film Now
"Credeam că sunt privilegiat”. Declarația sfâșietoare a lui Christopher Reeve după tragedia care l-a lăsat...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”