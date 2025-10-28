Forțele armate americane au ucis 14 persoane în atacuri asupra a patru nave suspectate de transportul de droguri în Pacific, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth. Marina mexicană afirmă că încă mai caută un singur supraviețuitor la aproximativ 650 de kilometri de orașul Acapulco, situat pe coasta Pacificului. Acesta reprezintă cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care SUA afirmă că transportau droguri atât în Pacific, cât și în Caraibe. Ultimele atacuri din estul Pacificului, care, potrivit lui Hegseth, au avut loc luni, la ordinul președintelui Donald Trump, marchează o escaladare a ceea ce a fost prezentată drept o campanie de stopare a intrării narcoticelor în SUA, anunță BBC.

Membrii Congresului SUA, atât democrați, cât și republicani, și-au exprimat îngrijorarea și au pus sub semnul întrebării autoritatea președintelui de a ordona aceste atacuri.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „nu suntem de acord cu aceste atacuri”. Ea a spus că a cerut ministrului de Externe al țării, precum și reprezentanților Marinei, să se întâlnească cu ambasadorul SUA. „Vrem ca toate tratatele internaționale să fie respectate”, a adăugat ea.

Cel puțin 57 de persoane au fost ucise în atacuri, ceea ce a dus la creșterea tensiunilor între SUA și guvernele Columbiei și Venezuelei. Majoritatea atacurilor au avut loc în largul coastelor Americii de Sud, în Caraibe, dar recent SUA și-a îndreptat atenția și către Oceanul Pacific.

Într-o declarație pe X, Hegseth a spus că cele patru nave care au fost lovite luni „erau cunoscute de aparatul nostru de informații, se deplasau pe rute cunoscute de trafic de droguri și transportau narcotice”. El a adăugat că opt „narcoteroriști” au fost uciși în primul atac, apoi patru și trei au fost uciși în următoarele două atacuri.

O persoană a supraviețuit. Potrivit lui Hegseth, autoritățile mexicane de căutare și salvare „au acceptat cazul și și-au asumat responsabilitatea coordonării operațiunii de salvare”.

Starea supraviețuitorului sau locul în care se află în prezent nu sunt clare. Marina mexicană a declarat într-un comunicat că a trimis o navă de patrulare și un avion pentru a efectua operațiuni de căutare în scopul „protejării vieții umane pe mare”.

Postarea lui Hegseth include videoclipuri care arată mai multe nave luând foc după ce au fost lovite de muniții americane.

„Departamentul a petrecut peste două decenii apărând alte țări”, a scris el. „Acum, ne apărăm propria țară”.

Escaladarea tensiunilor

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că are autoritatea legală de a continua bombardarea navelor în apele internaționale, dar a sugerat săptămâna trecută că ar putea solicita aprobarea Congresului, dacă va extinde campania pentru a include ținte terestre.

Trump a declarat că este „total pregătit” să lovească ținte terestre, ceea ce ar marca o escaladare semnificativă a campaniei sale privind lupta contra traficului de droguri.

Cu toate acestea, atacurile au atras critici din partea experților în drept internațional și a guvernelor din Venezuela și Columbia. Mary Ellen O'Connell, expert în drept internațional la Universitatea Notre Dame și fost educator militar în cadrul departamentului de apărare, a declarat că „suspecții de infracțiuni au dreptul la un proces echitabil”.

„Executarea sumară a persoanelor suspectate de trafic de droguri este o infracțiune mai gravă decât traficul de droguri”, a adăugat ea.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută emisiunii Newsday a BBC, vice-ministrul columbian de externe Mauricio Jaramillo a declarat că atacurile au fost „disproporționate și în afara dreptului internațional”. Jaramillo a spus că cei aflați pe nave „nu au avut nicio posibilitate de a se apăra” și au fost atacați „fără proces” și „fără ordin judiciar”.

Atacurile au loc într-un context de tensiuni crescânde între cele două guverne. SUA au impus sancțiuni președintelui columbian Gustavo Petro, acuzându-l că nu a reușit să combată traficul de droguri și că a permis cartelurilor să „înflorească”.

În Caraibe, SUA au dislocat trupe, avioane și nave militare, iar săptămâna trecută au trimis în zonă cea mai mare navă de război din lume, USS Gerald R Ford.

Trump l-a acuzat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro că este liderul unei organizații de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, iar în Venezuela există temeri că întărirea prezenței militare americane are ca scop înlăturarea de la putere a adversarului de lungă durată al lui Trump.

Editor : C.A.