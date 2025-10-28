Live TV

Video Armata SUA a atacat patru ambarcațiuni în Oceanul Pacific, suspectate de trafic de droguri. 14 persoane au fost ucise

Data publicării:
Exerciții militare ale Flotei Rusiei
Armata SUA a atacat noi ambarcațiuni suspectate că erau implicate în traficul de stupefiante. Foto: Profimedia Images
Din articol
Escaladarea tensiunilor

Forțele armate americane au ucis 14 persoane în atacuri asupra a patru nave suspectate de transportul de droguri în Pacific, a declarat secretarul Apărării, Pete Hegseth. Marina mexicană afirmă că încă mai caută un singur supraviețuitor la aproximativ 650 de kilometri de orașul Acapulco, situat pe coasta Pacificului. Acesta reprezintă cel mai recent dintr-o serie de atacuri asupra unor ambarcațiuni despre care SUA afirmă că transportau droguri atât în Pacific, cât și în Caraibe. Ultimele atacuri din estul Pacificului, care, potrivit lui Hegseth, au avut loc luni, la ordinul președintelui Donald Trump, marchează o escaladare a ceea ce a fost prezentată drept o campanie de stopare a intrării narcoticelor în SUA, anunță BBC.

Membrii Congresului SUA, atât democrați, cât și republicani, și-au exprimat îngrijorarea și au pus sub semnul întrebării autoritatea președintelui de a ordona aceste atacuri.

Președinta mexicană Claudia Sheinbaum a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că „nu suntem de acord cu aceste atacuri”. Ea a spus că a cerut ministrului de Externe al țării, precum și reprezentanților Marinei, să se întâlnească cu ambasadorul SUA. „Vrem ca toate tratatele internaționale să fie respectate”, a adăugat ea.

Cel puțin 57 de persoane au fost ucise în atacuri, ceea ce a dus la creșterea tensiunilor între SUA și guvernele Columbiei și Venezuelei. Majoritatea atacurilor au avut loc în largul coastelor Americii de Sud, în Caraibe, dar recent SUA și-a îndreptat atenția și către Oceanul Pacific.

Într-o declarație pe X, Hegseth a spus că cele patru nave care au fost lovite luni „erau cunoscute de aparatul nostru de informații, se deplasau pe rute cunoscute de trafic de droguri și transportau narcotice”. El a adăugat că opt „narcoteroriști” au fost uciși în primul atac, apoi patru și trei au fost uciși în următoarele două atacuri.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

O persoană a supraviețuit. Potrivit lui Hegseth, autoritățile mexicane de căutare și salvare „au acceptat cazul și și-au asumat responsabilitatea coordonării operațiunii de salvare”.

Starea supraviețuitorului sau locul în care se află în prezent nu sunt clare. Marina mexicană a declarat într-un comunicat că a trimis o navă de patrulare și un avion pentru a efectua operațiuni de căutare în scopul „protejării vieții umane pe mare”.

Postarea lui Hegseth include videoclipuri care arată mai multe nave luând foc după ce au fost lovite de muniții americane.

„Departamentul a petrecut peste două decenii apărând alte țări”, a scris el. „Acum, ne apărăm propria țară”.

Escaladarea tensiunilor

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că are autoritatea legală de a continua bombardarea navelor în apele internaționale, dar a sugerat săptămâna trecută că ar putea solicita aprobarea Congresului, dacă va extinde campania pentru a include ținte terestre.

Trump a declarat că este „total pregătit” să lovească ținte terestre, ceea ce ar marca o escaladare semnificativă a campaniei sale privind lupta contra traficului de droguri.

Cu toate acestea, atacurile au atras critici din partea experților în drept internațional și a guvernelor din Venezuela și Columbia. Mary Ellen O'Connell, expert în drept internațional la Universitatea Notre Dame și fost educator militar în cadrul departamentului de apărare, a declarat că „suspecții de infracțiuni au dreptul la un proces echitabil”.

„Executarea sumară a persoanelor suspectate de trafic de droguri este o infracțiune mai gravă decât traficul de droguri”, a adăugat ea.

Într-un interviu acordat săptămâna trecută emisiunii Newsday a BBC, vice-ministrul columbian de externe Mauricio Jaramillo a declarat că atacurile au fost „disproporționate și în afara dreptului internațional”. Jaramillo a spus că cei aflați pe nave „nu au avut nicio posibilitate de a se apăra” și au fost atacați „fără proces” și „fără ordin judiciar”.

Atacurile au loc într-un context de tensiuni crescânde între cele două guverne. SUA au impus sancțiuni președintelui columbian Gustavo Petro, acuzându-l că nu a reușit să combată traficul de droguri și că a permis cartelurilor să „înflorească”.

În Caraibe, SUA au dislocat trupe, avioane și nave militare, iar săptămâna trecută au trimis în zonă cea mai mare navă de război din lume, USS Gerald R Ford.

Trump l-a acuzat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro că este liderul unei organizații de trafic de droguri, acuzație pe care acesta o neagă, iar în Venezuela există temeri că întărirea prezenței militare americane are ca scop înlăturarea de la putere a adversarului de lungă durată al lui Trump.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo
5
Directoarea medicală a Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo...
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Digi Sport
Până aici! Barcelona a decis să "schimbe foaia" cu Lamine Yamal
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
colej foto cu sorin grindeanu si ilie bolojan
Sorin Grindeanu îi cere lui Ilie Bolojan să retragă propunerea Oanei...
FED REDACTIE ORA 21 271025 EMBD11_23773
Kelemen Hunor, reacție la declarațiile ÎCCJ și CSM privind pensiile...
Cărucior supermarket
Marile lanțuri de magazine, sub lupa Consiliului Concurenței...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu, despre o eventuală moțiune de cenzură depusă de PSD...
Ultimele știri
Ministrul Mediului, discuții la Bruxelles despre procedurile de infringement față de România: Nu va fi totul roz începând de acum
Polițistă din Slatina, păruită în timpul unei intervenții. Sindicatul Europol acuză șefii IPJ Olt de o încercare de mușamalizare
Poliția Locală Slatina trimite pistoalele colegilor de la Pitești ca să facă economii la buget: cât costă depozitarea armamentului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
În contextul disputei cu Trump, Venezuela încheie un parteneriat cu Putin
donald trump - octombrie 2025
Trump a avut la dispoziție trei opțiuni pentru sancțiunile împotriva Rusiei și a ales-o pe cea de mijloc (WSJ)
elicopter militar american capitol congres
Trump spune că un donator a oferit 130 de milioane de dolari pentru a acoperi salariile militarilor în timpul crizei bugetare din SUA
VIDEO: Record 73m haul of cocaine and marijuana seized by coast guards in massive drugs bust
Operațiunile antidrog ale SUA ar putea devia rutele cartelurilor spre Europa. Oficial german: „Situația e deja tensionată”
barca cu traficanti droguri din venezuela
Nave suspectate de trafic de droguri, lovite de armata SUA în Oceanul Pacific: 5 morți. Trump amenință cu atacuri terestre în Venezuela
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Fotbalistul care l-a invitat pe Gigi Becali la nunta sa, dar s-a trezit cu ochii în soare. Motivul pentru...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Ce riscă românii care nu vor să renunțe la lemnele de foc. Legea care poate schimba felul în care ne vom...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Cât primește un medic de gardă pe lună în 2025: exemple pentru rezidenți, specialiști și primari
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Lui Gigi Becali nu i-a venit să creadă ce a văzut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: ”Ce, sunt...
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Pensia limită de vârstă a scăzut cu 250 lei de la recalculare. Pensia de invaliditate, cu 110 lei
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...