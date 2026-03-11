Live TV

Armata SUA anunță că a distrus 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz. Trump: „Vor urma și altele"

nava sahand
Una dintre cele mai mari nave de război iraniene. FOTO: Profimedia Images

Armata americană a anunţat marţi că a distrus 16 nave iraniene utilizare în acţiuni de minare în apropierea strâmtorii Ormuz, după ce preşedintele american Donald Trump a ameninţat Iranul cu importante „consecinţe militare” dacă Teheranul decide să mineze această cale navigabilă crucială pentru transportul de petrol şi gaze, transmite AFP, citată de Agerpres.

 

„Forţele americane au eliminat mai multe nave de război iraniene pe 10 martie, inclusiv 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz”, a scris armata SUA pe X.

Donald Trump anunţase anterior că mai multe nave au fost distruse: „Sunt încântat să raportez că în ultimele ore am lovit şi am distrus complet 10 vase şi/sau nave de plasare a minelor inactive, iar altele vor urma!”, a declarat el pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă avertizase că vor exista importante „consecinţe militare” dacă Iranul decide să mineze strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal 20% din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).



„Dacă, din orice motiv, au fost amplasate mine şi acestea nu sunt îndepărtate imediat, consecinţele militare pentru Iran vor fi fără precedent”, a avertizat preşedintele Statelor Unite într-un mesaj postat pe platforma sa Truth Social.

„Dacă, în schimb, ei vor îndepărta ce a fost pus, acesta va fi un pas uriaş în direcţia corectă!”, a adăugat Trump.

În timp de pace, o cincime din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate trece prin această strâmtoare.

Guvernul SUA este nerăbdător să redeschidă Strâmtoarea Ormuz traficului maritim, sperând să stabilizeze preţurile petrolului şi opinia publică, care este foarte sensibilă la preţurile de la pompă.

„Controlul Strâmtorii Ormuz a permis Iranului să exercite influenţă asupra relaţiilor economice internaţionale”, a declarat Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, armata ideologică a Republicii Islamice.

După câteva zile de creştere a preţurilor - ajungând la aproape 120 de dolari pe baril luni - preţurile petrolului au scăzut marţi şi au rămas foarte volatile miercuri, oscilând în jurul a 88 de dolari pentru ţiţeiul Brent.

Operatorii aşteaptă un anunţ din partea Agenţiei Internaţionale pentru Energie (AIE).

Potrivit Wall Street Journal, AIE se pregăteşte să propună cea mai mare eliberare de rezerve de petrol din istoria sa pentru a reduce preţurile ţiţeiului.

Editor : C.A.

