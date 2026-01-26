Armata SUA prezintă noul tanc de luptă, care va înlocui M1A1 Abrams. Acesta iese pe piață cu 5 ani mai devreme

Pasionații de mașini care se vor aduna la Salonul Auto de la Detroit în această săptămână vor putea vedea pentru prima dată noul tanc de luptă al Armatei, care se pregătește să lanseze înlocuitorul modelului M1A1 Abrams cu cinci ani înainte de termenul inițial.

În loc să aștepte până când vor fi stabilite toate senzorii și radiourile, Armata a redus considerabil timpul de dezvoltare al tancului, construind vehiculul fizic și permițând instalarea și modernizarea accesoriilor pe măsură ce tehnologia evoluează, scrie Defense One.

M1E3, schimbare de paradigmă

„Modul în care obișnuiam să privim toate aceste cutii... obișnuiam să luăm cutia și să instalăm computerul”, a declarat miercuri reporterilor colonelul Ryan Howell, managerul de proiect al Abrams. „Astăzi, computerul este pe primul loc, iar hardware-ul pe al doilea. Așadar, cutia nu mai contează.”

Având în vedere acest lucru, armata pune „cutia” în mâinile soldaților pentru a se asigura că aceasta funcționează așa cum are nevoie un pluton de tancuri și pentru a colecta feedback cu privire la ceea ce este necesar pentru comunicații, arme și senzori.

„În loc să ne concentrăm pe tanc, ne-am concentrat pe toată infrastructura digitală și pe software și pe ceea ce ar trebui să facă, iar apoi am învelit totul într-un tanc”, a declarat Alex Miller, directorul tehnic al Armatei. „Deci, iată, caroseria arată similar și asta se datorează faptului că am descoperit cu mult timp în urmă că așa ar trebui să arate blindajul pentru a fi eficient.”

Toate camerele, sistemele anti-drone, armamentul și celelalte vor evolua pe baza celei mai bune tehnologii disponibile pe piață.

„Acum, colonelul Howell și echipa de achiziții pot actualiza tancurile noastre în câteva zile sau săptămâni din punct de vedere software, în loc să ne ia un an”, a spus Miller.

Vehiculul în sine este fabricat din piese comerciale: un motor Caterpillar, transmisie SAPA și un cockpit de mașină de curse Roush cu scaune brodate Recaro.

Sună destul de sofisticat pentru armată, dar se pare că utilizarea tuturor acestor produse comerciale pentru construirea noului tanc a redus semnificativ prețul.

„Nu vă voi da cifra exactă în dolari, dar le pot produce la 10% din cost – cu broderie”, a spus Howell despre scaunele de lux.

M1E3. Foto: Profimedia

M1E3 este cel mai mare program dezvoltat până acum în cadrul noului model de achiziții Continuous Transformation al armatei, care evită sistemele sofisticate, personalizate, a căror dezvoltare durează zeci de ani și care leagă armata de hardware, software și compania care le construiește.

În schimb, armata a comandat patru prototipuri de la Roush, care, în parteneriatul său cu General Dynamics, a utilizat specificațiile existente ale Abrams pentru a construi scheletul vehiculului. General Dynamics va conduce următoarea rundă de testare a vehiculelor.

„Deci, cred că ar fi, știți, un furnizor vine și spune: «Hei, am ceva mai bun pentru protecția activă. Există un motor mai bun, există o transmisie mai ușoară pentru a îndeplini aceste specificații». Ei ar putea, știți, să se conecteze și să joace în asta”, a declarat reporterilor generalul Randy George, șeful de stat major al Armatei.

Date tehnice

Aceste specificații includ o greutate totală cu un sfert mai mică decât cea a tancului Abrams de peste 70 de tone din prezent. De asemenea, are un motor hibrid-electric care consumă jumătate din combustibil, oferind o viteză maximă de aproximativ 40 mph.

„ Știți, poate trage într-un măr de pe un gard de la peste 3 kilometri”, a spus generalul Randy George. „Poate distruge drone, poate face lucrurile pe care le-am aștepta de la un astfel de sistem și poate fi amplasat oriunde în lume pentru a face asta.”

Economie

Armata a cheltuit, de asemenea, mult mai puțini bani decât de obicei înainte de a-l pune în mâinile soldaților. Aproximativ 75 de milioane de dolari au fost cheltuiți pentru cercetare și dezvoltare, arhitectura software din interiorul tancului și primele modele de producție.

Armata a solicitat peste 700 de milioane de dolari în bugetul din acest an pentru a începe extinderea lucrărilor. Va dura câțiva ani până când vor fi construite suficiente unități pentru a începe să le trimită către fiecare unitate de tancuri, dar armata planifica inițial ca soldații să nu le testeze până în 2031.

Având în vedere că feedback-ul inițial este așteptat să înceapă să sosească în această vară, oficialii sunt dispuși să ia resursele pe care le-ar fi cheltuit pentru a găsi senzorii, vizoarele și radiourile perfecte înainte de testare și să le cheltuiască în etapa finală, pentru a actualiza continuu M1E3 pe măsură ce soldații îl testează pe teren.

