Armata SUA urmărește atent cum inovează și cum se adaptează Ucraina în luptă. Un comandant american spune care sunt lecțiile cruciale

Războiul din Ucraina continuă să demonstreze pentru alte forțe armate importanța adaptării rapide și a inovării, a declarat un comandant al Armatei americane pentru Business Insider.

Lecțiile din războiul Rusiei împotriva Ucrainei au variat de la războiul cu drone și sisteme autonome până la apărarea aeriană. Deși oficialii americani au declarat că nu tot ce provine din Ucraina este aplicabil, anumite tactici și ritmul rapid al schimbării tehnologiei de pe câmpul de luptă nu vor fi ignorate.

La conferința Asociației Armatei Statelor Unite (AUSA) de la Washington, DC, la începutul acestei luni, liderii și soldații au vorbit despre modul în care Armata SUA învață din conflict.

Generalul de brigadă Steven Carpenter, șeful Comandamentului Multi-Domeniu pentru Europa, a declarat pentru sursa citată că războiul din Ucraina „ne-a arătat că cine se adaptează câștigă”, subliniind că „câmpul de luptă pe care l-am văzut în Ucraina nu este același câmp de luptă pe care l-am văzut în februarie 2022”.

Rusia și-a intensificat producția în industria sa de apărare, în timp ce Ucraina, a spus el, „inovează foarte rapid și învață din mediul în schimbare de pe câmpul de luptă și schimbă rapid modul în care produce sisteme de arme și capacitățile acestora pe baza a ceea ce vede pe câmpul de luptă”.

Apărarea Ucrainei a depins, în parte, de acumularea unor cantități substanțiale de sisteme adaptabile fără echipaj uman pentru luptă în aer, pe uscat și pe mare, în timp ce industria locală de drone folosește continuu feedback-ul de pe câmpul de luptă pentru a actualiza sistemele. Armata americană este atentă. De asemenea, a învățat din modul în care soldații ucraineni imprimă piese 3D pentru drone și construiesc sistemele pe baza unor seturi de misiuni sau contramăsuri specifice.

Mai recent, capacitățile dronelor autonome au atras atenția. Ucraina folosește din ce în ce mai mult inteligența artificială pentru a ajuta roboții și dronele terestre să navigheze pe rutele de aprovizionare și să atingă ținte. Un vehicul terestru fără echipaj a finalizat recent aproape o întreagă distanță de 19 kilometri, transportând provizii. Unitatea a numit-o o premieră în condiții de luptă.

De asemenea, Armata americană își extinde utilizarea autonomiei pentru sarcini precum navigația și procesarea datelor. Comandamentul Multidomeniu Europa a creat un sistem de inteligență artificială care ajută soldații să proceseze cantități semnificative de date provenite de la senzori și rețele. Oficialii spun că acesta ar putea fi valoros pentru sprijinirea luării deciziilor de către analiștii umani.

La AUSA, alți oficiali ai armatei au declarat că luptele de apărare aeriană din Ucraina au oferit, de asemenea, lecții utile pentru SUA. Forțele ruse au vânat bateriile sistemului de rachete sol-aer MIM-104 Patriot și alte sisteme de apărare aeriană, încercând totodată să le copleșească cu baraje complexe de drone și rachete de atac unidirecționale.

Generalul-locotenent John Raffery, șeful Comandamentului Spațial și de Apărare Antirachetă al Armatei, a declarat reporterilor că apărătorii aerieni sunt „probabil cea mai agresivă comunitate din Armată în ceea ce privește învățarea lecțiilor din Ucraina”, punând accent pe ascundere, supraviețuire, protejarea activelor și mobilitate.

În același timp, Armata americană a declarat că nu fiecare observație din Ucraina este întotdeauna relevantă. Oficialii au subliniat că inovația dronelor din Ucraina s-a născut din necesitate, în special din lipsa unor capabilități critice, și nu va înlocui armele, aeronavele și puterea navală americane avansate.

Editor : Ș.R.