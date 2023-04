Arnold Schwarzenegger a ajuns din nou în atenția publicului, după ce a postat pe rețelele sociale un video în care, împreună cu câțiva oameni din echipa lui, astupă o gaură din asfalt, rămasă în urma unor lucrări edilitare.

Actorul, fost Mister Olympia, a fost și guvernator al statului California, deci cunoscător în privința lucrărilor publice, comentează CNN. Marți, Arnold a postat pe rețelele sociale un clip în care apare alături de alți bărbați astupând o gaură în asfalt.

„Azi, după ce toți vecinii s-au plâns de groapa asta imensă în care se strică mașini și biciclete de mai multe săptămâni, am ieșit cu echipa mea și am astupat-o. Mereu am zis, decât să te plângi, mai bine fă ceva. Iată”, a scris Schwarzenegger într-o postare pe rețelele sociale, alături de un clip scurt în care apare asfaltând o bucată de stradă decopertată.

În clip apare și o femeie la volan, care oprește în dreptul bărbaților să le mulțumească pentru reparații și are o reacție de surprindere când îl recunoaște pe actor.

O reprezentantă a Departamentluui pentru Lucrări Publice Los Angeles, Elena Stern, a declarat pentru NBC că nu era vorba de o groapă în asflat, ci de „un șant pentru lucrări edilitare executate de compania de gaz SoCal, care estimează că va termina lucrările la finele lunii mai”.

Editor : B.P.