Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la un summit trilateral cu Vladimir Putin și liderul Chinei, Xi Jinping, dar nu pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

„Aș face asta. Nu atât de mult pentru Ucraina, deoarece Rusia, să fim sinceri, se comportă destul de normal în ceea ce privește Ucraina. Nu face nimic deosebit. La fel se întâmplă și cu China”, a declarat Trump jurnaliștilor. Potrivit acestuia, tema principală a negocierilor ar putea fi armele nucleare și dezarmarea. „Dacă președintele Xi va dori să organizeze o astfel de întâlnire, o voi organiza”, a adăugat șeful Casei Albe.

Anterior, surse ale ziarului The Wall Street Journal (WSJ) au relatat că, în timpul ultimei convorbiri telefonice, Putin i-a propus lui Trump să organizeze o întâlnire cu participarea liderului chinez în marja summitului APEC, care va avea loc în perioada 18–19 noiembrie. Potrivit unui fost angajat al serviciilor secrete ruse, Putin vede în această întâlnire trilaterală o a doua Conferință de la Yalta, în cadrul căreia Rusia, SUA și China ar putea împărți lumea în sfere de influență. În acest context, Putin speră să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale, a subliniat WSJ.

La rândul său, Trump propune, încă din primul său mandat prezidențial, să se poarte negocieri cu Rusia și China privind limitarea armelor nucleare. Șeful Casei Albe a revenit asupra acestei idei în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping, care a avut loc la Washington la sfârșitul lunii septembrie. Cu toate acestea, ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a declarat că consideră negocierile trilaterale privind denuclearizarea „nedrepte, iraționale și nerealiste”. La Beijing s-a subliniat faptul că arsenalul nuclear chinez este semnificativ mai mic decât cel american și cel rus.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a confirmat ieri că întâlnirea a fost discutată de părți, dar nu există înțelegeri concrete în acest sens. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a menționat, de asemenea, că summitul nu a fost convenit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a declarat că nu poate oferi nicio informație cu privire la eventualele negocieri trilaterale. În același timp, potrivit datelor publicate de The Washington Post, reprezentanții chinezi au solicitat Statelor Unite informații despre planurile privind această întâlnire.

Editor : A.R.