Live TV

„Aș face asta”. Trump laudă, din nou, Rusia și se declară încântat de o întâlnire cu dictatorii de la Beijing și Moscova

Data publicării:
World Cup Draw, Washington - 05 Dec 2025
Donald Trump. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a participa la un summit trilateral cu Vladimir Putin și liderul Chinei, Xi Jinping, dar nu pentru a discuta despre încheierea războiului din Ucraina.

„Aș face asta. Nu atât de mult pentru Ucraina, deoarece Rusia, să fim sinceri, se comportă destul de normal în ceea ce privește Ucraina. Nu face nimic deosebit. La fel se întâmplă și cu China”, a declarat Trump jurnaliștilor. Potrivit acestuia, tema principală a negocierilor ar putea fi armele nucleare și dezarmarea. „Dacă președintele Xi va dori să organizeze o astfel de întâlnire, o voi organiza”, a adăugat șeful Casei Albe.

Anterior, surse ale ziarului The Wall Street Journal (WSJ) au relatat că, în timpul ultimei convorbiri telefonice, Putin i-a propus lui Trump să organizeze o întâlnire cu participarea liderului chinez în marja summitului APEC, care va avea loc în perioada 18–19 noiembrie. Potrivit unui fost angajat al serviciilor secrete ruse, Putin vede în această întâlnire trilaterală o a doua Conferință de la Yalta, în cadrul căreia Rusia, SUA și China ar putea împărți lumea în sfere de influență. În acest context, Putin speră să ajungă la un acord privind încheierea războiului din Ucraina în condițiile sale, a subliniat WSJ.

La rândul său, Trump propune, încă din primul său mandat prezidențial, să se poarte negocieri cu Rusia și China privind limitarea armelor nucleare. Șeful Casei Albe a revenit asupra acestei idei în cadrul întâlnirii cu Xi Jinping, care a avut loc la Washington la sfârșitul lunii septembrie. Cu toate acestea, ulterior, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a declarat că consideră negocierile trilaterale privind denuclearizarea „nedrepte, iraționale și nerealiste”. La Beijing s-a subliniat faptul că arsenalul nuclear chinez este semnificativ mai mic decât cel american și cel rus.

Purtătorul de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, a confirmat ieri că întâlnirea a fost discutată de părți, dar nu există înțelegeri concrete în acest sens. Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a menționat, de asemenea, că summitul nu a fost convenit. Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze a declarat că nu poate oferi nicio informație cu privire la eventualele negocieri trilaterale. În același timp, potrivit datelor publicate de The Washington Post, reprezentanții chinezi au solicitat Statelor Unite informații despre planurile privind această întâlnire.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Blood pressure measurement in progress
1
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
atac scoala bistrita colaj
2
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți. Suspectul a premeditat...
Construcții fără autorizație în gospodărie. Foto Getty Images
3
Ce poți construi în curte fără autorizație în 2026: Cum se aplică corect regula celor 20...
Protests are taking place in Paris on October 17
4
Celulă de criză în Franța: mașini incendiate, vitrine sparte și 2.400 de arestări...
profgaze rusia europa vladimir putin
5
SUA vor să dea Moscovei o nouă mână de ajutor. Trimișii lui Donald Trump au propus...
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Digi Sport
La o zi după ce a anunțat divorțul de Gael Monfils, Elina Svitolina a decis să spună adevărul
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin dă mâna cu Donald Trump
Avertismentul unui fost comandant NATO: Trump ar putea sacrifica Ucraina pentru a obține ajutorul lui Putin în problema Iranului
Soldați Coreea de Nord în Rusia
Coreea de Sud își retrage personalul diplomatic din Ucraina: care e motivul răcirii relațiilor dintre Seul și Kiev
jd vance profimedia
JD Vance evită să-l susţină pe Benjamin Netanyahu în alegerile din Israel, spre deosebire de Trump
Kaja Kallas.
Europa își întărește apărarea în Arctica: Ce planuri are UE pentru a bloca expansiunea sino-rusă în Nord
volodimir zelenski profimedia
„Rămânem fără rachete Patriot”. Zelenski propune 30 de zile fără atacuri asupra rafinăriilor rusești în schimbul ajutorului SUA
Recomandările redacţiei
plenul camerei deputatilor parlament
Ultimele ore până la votul decisiv pentru învestirea Guvernului...
760707992_3892741587523339_8750701143259595426_n
Moody’s explică de ce instalarea noului Guvern și adoptarea bugetului...
nicusor dan presidency ro
Nicușor Dan: Protestul și strigătul sunt mijloace democratice...
Pig's head
Saga capetelor de porc continuă. Un al doilea incident tip Cosa...
Ultimele știri
SUA, lovitură devastatoare pentru Ucraina. Washington a interzis țărilor terțe să transfere rachete Patriot către Kiev
„Justiţiarul de Berceni” a fost reţinut de poliţiştii din Ploieşti pentru lipsire de libertate şi lovire sau alte violenţe
Nicușor Dan a convocat CSAT. Situația de securitate de la Marea Neagră ar putea fi analizată (surse)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 lucruri pe care le fac părinții buni, dar pe care copiii ajung să le aprecieze abia la maturitate
Cancan
'Profetul Apocalipsei', o nouă predicție BULVERSANTĂ, după ce a prezis pandemia Covid-19: 'Se va întâmpla în...
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, incompatibil cu Universitatea Cluj! Cine va antrena „șepcile roșii”
editiadedimineata.ro
Rusia folosește o rețea de boți și videoclipuri false generate cu AI pentru a influența alegerile din SUA
Fanatik.ro
Șoc la CFR Cluj: Marius Șumudică le dă ultimatum la jucători și amenință cu plecarea! „Toate au o limită! Nu...
Adevărul
Autostrada în carouri roșii, soluția neobișnuită găsită de inginerii unei țări. Șoferii sunt avertizați că...
Digieconomic
Salariul minim în Europa în 2026: cât câștigă românii și cât se plătește în Germania, Italia sau Spania
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”L-a distrus complet”. Decizia soției de a divorța ”l-a lovit ca un trăsnet” și a luat hotărârea pe loc
Pro FM
Elizabeth Hurley și Billy Ray Cyrus, logodiți după un an și jumătate de iubire. Actrița de 61 de ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Casey Affleck, despre momentul în care a câștigat un Oscar: “A fost ușor traumatizant”. Leonardo DiCaprio l-a...
Adevarul
Recordul comercial al Chinei zguduie economia globală. Ce avertizează experții
Newsweek
Pensionarii, păcăliți cu 112 de lei la pensie. De ce vor pierde din nou bani la indexarea de la 1 ianuarie?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un urs negru a intrat într-o bibliotecă din California și a făcut ravagii printre gustări. Ce a făcut înainte...
Film Now
Meryl Streep, despre chimia incontestabilă cu Robert Redford: Era divin. Cu adevărat uimitor. Nu voiam ca...
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...