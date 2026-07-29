Asasinarea lui Charlie Kirk: procurorii susțin că activistul a fost atacat din cauza opiniilor politice și invocă declarații anti-LGBT

Tyler Robinson, bărbatul acuzat de uciderea lui Charlie Kirk, l-a vizat pe activistul de dreapta din cauza opiniilor sale politice, au declarat marți procurorii, invocând opoziția lui Kirk față de căsătoria între persoane de același sex și drepturile persoanelor transgender, scrie Reuters.

Comentariile din documentele judiciare au fost cele mai detaliate făcute până în prezent de procurori cu privire la un presupus motiv al atacului armat din 10 septembrie 2025 asupra lui Kirk, un aliat al președintelui SUA Donald Trump, la o universitate din Utah.

Procurorii din comitatul Utah au citat o scrisoare admisă ca probă, trimisă de un prieten al lui Kirk, în care se afirma că scopul activistului era promovarea valorilor conservatoare, precum convingerea sa că „experimentarea cu identitatea sexuală/de gen este un păcat” și că „heterosexualitatea în cadrul căsătoriei este singurul model virtuos de sexualitate”.

Procurorii au afirmat că scrisoarea lui David Engelhardt, membru al consiliului de administrație al organizației Turning Point USA a lui Kirk, arăta că Kirk reprezenta „nu doar o mișcare religioasă, ci și o mișcare politică împotriva căsătoriei între persoane de același sex și a toleranței și acceptării transgenderismului, homosexualității și experimentării sexuale”.

Avocații au susținut că „stilul de viață” al lui Robinson era contrar convingerilor religioase și politice ale lui Kirk și că tânărul de 23 de ani l-a vizat pe activist din cauza „exprimării sale politice”.

„Probele circumstanțiale care arată că inculpatul l-a vizat pe domnul Kirk din cauza convingerilor sale sau a percepției sale asupra convingerilor politice ale domnului Kirk sunt copleșitoare”, au afirmat procurorii în argumentația lor scrisă privind motivele pentru care există probe suficiente pentru a-l judeca pe Robinson pentru uciderea lui Kirk.

Avocatul lui Robinson, Richard Novak, a declarat în instanță pe 9 iulie că scrisoarea lui Engelhardt nu oferă nicio dovadă că Robinson nu era de acord cu opiniile politice sau religioase ale lui Kirk și nu oferă nicio lămurire cu privire la starea de spirit a lui Robinson.

Procurorii au precizat că Robinson se afla într-o relație cu colegul său de cameră, Lance Twiggs, la momentul împușcăturilor, iar Twiggs se afla în proces de tranziție de gen.

Twiggs le-a spus procurorilor într-un interviu din aprilie că a început să se întâlnească cu Robinson după ce s-au cunoscut în ⁠2023. În înregistrarea video prezentată în instanță, Twiggs nu a abordat problema genului și a afirmat că prima dată când el și Robinson au vorbit despre Kirk a fost după împușcături.

Procurorii au invocat o serie de probe care indică faptul că Robinson l-ar fi vizat pe Kirk din cauza convingerilor sale politice

Printre acestea se numără un mesaj text trimis după împușcături, în care Robinson i-ar fi spus lui Twiggs că „s-a săturat de ura (lui Kirk). Unele forme de ură nu pot fi rezolvate prin negocieri”. De asemenea, au menționat mesajele gravate pe cartușele găsite în presupusa armă a crimei, unul dintre ele spunând „Hei, fascistule, prinde!”.

Apărarea are termen până pe 18 august să depună argumente scrise privind motivele pentru care consideră că probele sunt insuficiente pentru a-l judeca pe Robinson. Judecătorul Tony Graf de la Tribunalul Districtual din Utah va ține o audiere pe această temă pe 1 septembrie. Robinson, care se află în arest preventiv de la momentul arestării sale, nu și-a prezentat încă pledoaria.

Editor : Bogdan Enache