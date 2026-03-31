Asasinarea lui Charlie Kirk, răsturnare de situație: Glonțul pare a nu avea legătură cu arma găsită în apropierea locului faptei

tyler robinson, mug shot
Tyler Robinson a fost prins la o zi după uciderea lui Charlie Kirk. Foto: Profimedia
Pedeapsa cu moartea

O analiză efectuată de Biroul federal pentru alcool, tutun, arme de foc și explozivi (ATF) nu a putut stabili o legătură concludentă între un fragment de glonț recuperat în timpul autopsiei lui Charlie Kirk și pușca găsită în apropierea locului uciderii activistului politic de dreapta – iar FBI efectuează teste suplimentare, au declarat avocații acuzatului de uciderea lui Kirk în documente recente depuse la tribunal.

În documentele depuse la tribunal, echipa de apărare a lui Tyler Robinson a solicitat, de asemenea, amânarea unei audieri preliminare programate în luna mai, afirmând că are nevoie de timp pentru a examina analiza glonțului, precum și o cantitate enormă de alte materiale care ar putea contribui la apărarea suspectului.

Raportul de analiză balistică al ATF a fost păstrat confidențial, dar avocații au citat fragmente din alte documente publice care spun că rezultatele au fost neconcludente.

Succesul unei analize balistice criminalistice depinde în mare măsură de dimensiunea și starea fragmentelor de glonț. Experții caută urme unice, microscopice, care rămân pe glonț atunci când acesta trece prin țeava armei. Zgârieturile sunt ca amprentele digitale, în sensul că nu există două arme de foc care să lase urme identice.

Apărarea a declarat în moțiunea sa că ar putea încerca să utilizeze analiza pentru a-l exonera pe Robinson de vină în timpul audierii preliminare, în timp ce procurorii urmăresc să demonstreze că au suficiente dovezi împotriva lui pentru a continua procesul.

Pedeapsa cu moartea

Procurorii intenționează să ceară pedeapsa cu moartea pentru Robinson, în vârstă de 22 de ani, care este acuzat de omor calificat în cazul uciderii lui Kirk, prin împușcare, din 10 septembrie, în campusul Universității Utah Valley din Orem. Robinson nu și-a prezentat încă pledoaria.

Procurorii au declarat că ADN-ul compatibil cu cel al lui Robinson a fost găsit pe trăgaciul puștii, pe cartușul tras și pe două cartușe netrase. Avocații apărării menționează că rapoartele criminalistice indică faptul că ADN-ul mai multor persoane a fost găsit pe unele obiecte, ceea ce, potrivit acestora, necesită o analiză mai complexă.

Robinson i-ar fi trimis un mesaj partenerei sale în care spunea că l-a vizat pe Kirk pentru că „se săturase de ura lui”, au declarat procurorii.

 

Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
