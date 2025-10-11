Atac armat după un meci de fotbal în Mississippi: patru morți și 12 răniți, dintre care patru în stare critică

Patru persoane au fost ucise și alte 12 rănite în urma unui atac armat produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, pe strada principală din Leland, Mississippi, la scurt timp după un meci de fotbal. Patru dintre victime au fost transportate cu elicopterul la spital și se află în stare critică, informează BBC.

Atacul a avut loc în jurul orei miezul nopții pe strada principală din Leland, la aproximativ 120 de mile (190 km) nord-est de capitala statului, Jackson, a declarat primarul orașului, John Lee, pentru CBS, partenerul BBC în SUA.

Patru dintre răniți au fost preluați și transportați cu elicopterul la spital, a mai spus el.

Vineri, Leland era mai aglomerat decât în mod obișnuit, potrrivit autorităților. Liceul local avea programat un meci de fotbal pentru a marca „homecoming”, o tradiție anuală în Statele Unite, de obicei toamna, când foști elevi sunt invitați să revină pentru a celebra spiritul școlii și comunitatea.

