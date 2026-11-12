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Video Atac armat în apropiere de Casa Albă, la Washington. Patru persoane au fost împușcate

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Washington împușcături
Foto: Profimedia
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Patru persoane au fost împușcate joi dimineață, 12 noiembrie, într-un atac armat produs în cartierul Logan Circle din Washington D.C., la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă. Incidentul a provocat o mobilizare masivă a forțelor de ordine, iar autoritățile au cerut populației să evite zona, relatează NBC News.

Atacul s-a produs în jurul orei locale 08:00, în apropierea intersecției străzilor 15th Street și P Street Northwest, o zonă intens circulată a capitalei americane. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, focurile de armă au fost trase în zona unei săli de fitness Vida, unde au fost raportate mai multe victime.

Poliția Metropolitană din Washington a descris inițial incidentul drept o situație cu un atacator armat activ și a declanșat o amplă operațiune pentru identificarea și capturarea suspectului.

La momentul primelor informări, autoritățile nu dispuneau de o descriere a persoanei căutate și nu comunicaseră circumstanțele exacte în care s-au produs împușcăturile.

În urma atacului, polițiștii au instituit un perimetru de securitate în jurul locului incidentului. Mai multe străzi au fost închise circulației, iar școlile din apropiere au intrat preventiv în regim de izolare, pentru protejarea elevilor și a personalului.

Deocamdată, poliția nu a comunicat oficial starea celor patru persoane împușcate și nici dacă există victime decedate.

Anchetatorii încearcă să stabilească motivul atacului și împrejurările în care s-au produs împușcăturile.

Editor : Sebastian Eduard

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