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Atac armat în SUA, de Ziua Independenței: 8 oameni, dintre care 4 sunt copii, au fost împuşcați

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atac armat sua
Cel puţin opt persoane, între care patru copii, au fost împuşcate în seara zilei de 4 Iulie în Coney Island din Brooklyn. Foto: Profimedia
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Cel puţin opt persoane, între care patru copii, au fost împuşcate în seara zilei de 4 Iulie în Coney Island din Brooklyn, New York, a relatat ABC News duminică, citând Departamentul de Poliţie al oraşului New York (NYPD), conform Reuters.

Conform ABC News, printre răniţi, care nu au fost identificaţi public, se numără doi bărbaţi (de 33 şi 37 de ani), două femei (de 21 şi 25 de ani) şi patru băieţi, de 6, 7, 12 şi 14 ani.

"Toate victimele au fost transportate de serviciile de urgenţă la spitalele locale, unde şapte persoane au fost înregistrate în stare stabilă", a precizat NYPD, adăugând că "femeia de 21 de ani este înregistrată în stare critică", scrie Agerpres.

Poliţia a precizat că a recuperat o armă de foc de la faţa locului, dar că nu a efectuat nicio arestare.

Editor : A.P.

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