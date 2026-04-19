Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un copil de un an. Suspectul a fost împușcat de poliție

Atac armat în SUA: mai mulți minori uciși, printre victime și un copil de un an. Suspectul a fost împușcat de poliție.

Cel puțin opt persoane au fost ucise într-un atac armat produs duminică dimineață în Shreveport, statul Louisiana. Printre victime se află și un copil de doar un an, iar alte persoane au fost grav rănite. Suspectul a fost împușcat mortal de polițiști, după ce ar fi comis și un jaf auto, în timp ce autoritățile investighează circumstanțele uneia dintre cele mai grave tragedii recente din zonă, scrie The Guardian.

Printre victime se află și două femei, care ar fi fost împușcate în cap, dar au supraviețuit, iar o a treia persoană, descrisă ca fiind un băiat tânăr, a fost rănită după ce a sărit de pe un acoperiș.

Șeful poliției din Shreveport, Wayne Smith, a declarat că suspectul a fost împușcat mortal de polițiști după ce a comis și un jaf auto.

Violențele au avut loc duminică dimineața devreme, în cartierul Cedar Grove din Shreveport, poliția sugerând că au existat cel puțin patru locuri distincte, dar apropiate, unde s-au desfășurat atacurile.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile nu au precizat un posibil motiv, însă au indicat că ar putea fi vorba despre un conflict de natură domestică.

De asemenea, nu au fost făcute publice identitățile suspectului ucis sau ale victimelor, Smith afirmând că investigația privind „o scenă foarte amplă, cu patru locații distincte” continuă.

Într-o conferință de presă susținută ulterior, primarul orașului Shreveport, Tom Arceneaux, a declarat: „Aceasta este o situație tragică, poate cea mai gravă pe care am avut-o în ultimii ani” în acest oraș din nord-vestul Louisianei, cu aproximativ 187.000 de locuitori.

„Este o dimineață cumplită în Shreveport și cu toții știm că gândurile mele se îndreaptă către întreaga comunitate, după evenimentul tragic care a avut loc în această dimineață”, a spus Arceneaux.

Până în prezent, în 2026 au avut loc cel puțin șase atacuri armate de tip masacru în Statele Unite, potrivit organizației Gun Violence Archive. Aceasta definește astfel de incidente ca fiind cazurile în care cel puțin patru persoane sunt ucise.

Într-un alt atac armat mediatizat din weekend, cinci persoane au fost împușcate sâmbătă seara în timpul unei altercații în apropierea University of Iowa, în Iowa City. Trei dintre răniți ar fi studenți.

Una dintre persoanele rănite se află în stare critică, iar celelalte sunt în stare stabilă, potrivit poliției.

Autoritățile nu au anunțat imediat nicio arestare în legătură cu atacul de sâmbătă din Iowa City.

„În timp ce așteptăm mai multe informații, mă gândesc la acești studenți și la familiile, prietenii și la toți cei care țin la ei”, a declarat președinta universității, Barbara Wilson. „Sunt alături de ei în gânduri, la fel ca de întreaga comunitate care suferă sau este profund afectată în aceste momente.”

Atacul din apropierea campusului universitar se numără printre cele peste 110 incidente armate în masă înregistrate în Statele Unite până acum în 2026, potrivit aceleiași organizații. În acest caz, termenul se referă la situațiile în care cel puțin patru persoane sunt rănite sau ucise.

Numărul ridicat de astfel de atacuri în Statele Unite a generat, de-a lungul timpului, apeluri pentru înăsprirea legislației privind armele de foc. Cu toate acestea, Congresul american nu a reușit sau nu a dorit să adopte măsuri semnificative în acest sens.

Editor : Ș.A.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului.
Mesajul lui Mojtaba Khamenei după ce Iranul a blocat din nou Strâmtoarea Ormuz
Eclipsa totală de Soare din 2026, vizibilă și din România. Când are loc fenomenul...
Lavrov spune că a venit momentul unor discuţii cu SUA și lansează săgeți spre NATO: „Nu..."
Turcia cere aliaților resetarea relațiilor cu administrația Trump la summitul NATO din...
În timp ce PSD amenință că rupe Coaliția, opoziția formată din George Simion și Călin...
