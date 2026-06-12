Atac armat în Texas: 11 persoane împuşcate, cel puţin un mort. Trăgătorul a fost ucis

Zeci de focuri de armă au fost auzite în timpul unui atac armat care a avut loc vineri dimineaţă în apropierea unei clinici veterinare din oraşul Midland, din vestul Texasului, o confruntare armată care a durat câteva ore şi în urma căreia 11 persoane au fost împuşcate, cel puţin una fiind decedată. De asemenea, suspectul a fost declarat mort, relatează CNN şi Associated Press.

„Avem 11 victime cunoscute în acest moment. Există cel puţin o victimă care a murit la faţa locului”, a declarat vineri primarul oraşului Midland, Lori Blong.

„Situaţia cu trăgătorul activ s-a încheiat, ia trăgătorul este confirmat decedat”, a precizat primarul.

Circumstanţele acestui eveniment rămân neclare. Potrivit unui martor al atacului, incidentul a avut loc în apropierea unei clinici veterinare, unde au fost văzuţi mai mulţi poliţişti înarmaţi până în dinţi, relatează sursele citate de News.ro.

Poliţiştii au auzit focuri de armă provenind dintr-o clădire din blocul 4600 de pe West Wall Street, a declarat şeful poliţiei Greg Snow într-un comunicat. „Eforturile de a rezolva în condiţii de siguranţă confruntarea cu trăgătorul sunt în curs”, a transmis Snow vineri dimineaţă.

„Un bărbat trăgea la întâmplare asupra maşinilor care treceau”

Un martor a spus că a văzut „un bărbat care trăgea la întâmplare asupra maşinilor care treceau”.

Un vehicul SWAT a spart un gard, iar agenţii au intrat într-o clădire abandonată unde se ascundea suspectul, au declarat martori pentru CNN. Un martor a spus că a văzut aproximativ 20 de agenţi SWAT intrând în clădire.

Spitalul Midland Memorial a primit nouă victime ale împuşcăturilor, a declarat purtătorul de cuvânt Tasa Richardson. Cinci victime au fost externate vineri după-amiază. Alte trei au părăsit sala de operaţii, iar una rămâne şi ea internată, a spus Richardson.

Spitalul a fost închis în jurul orei locale 8:20 a.m. „din cauza unui incident cu un trăgător activ”, a spus Richardson. La scurt timp după ce oficialii au declarat că suspectul a fost găsit mort, spitalul a fost redeschis.

FBI se află la faţa locului pentru a asista Departamentul de Poliţie din Midland în anchetă, a declarat vineri directorul FBI, Kash Patel, într-o postare pe reţelele sociale.

Guvernatorul statului Texas, Greg Abbott, a emis o declaraţie în care a afirmat că este „profund întristat de actul de violenţă fără sens din Midland”.

„Ne rugăm pentru victime, familiile lor şi întreaga comunitate”, a spus Abbott.

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Autorităţile au anunţat ulterior că bărbatul care a deschis focul în oraşul Midland trăsese asupra poliţiştilor cu doar câteva zile înainte, în timpul unei urmăriri. Suspectul, Victor Mata Villarreal, în vârstă de 45 de ani, era deja căutat de autorităţi când a început să tragă asupra poliţiştilor şi a trecătorilor în Midland, înainte de a se baricada într-o clinică veterinară abandonată, potrivit Departamentului de Siguranţă Publică din Texas. Villarreal a fost găsit mort în interiorul clădirii la doar câteva ore după începerea împuşcăturilor, a declarat poliţia, care nu a precizat cum a murit suspectul. Primarul oraşului Midland, Lori Blong, a declarat că autorităţile au folosit imagini filmate de roboţi şi drone pentru a confirma că trăgătorul este mort.

Zeci de maşini de poliţie şi vehicule ale forţelor de ordine au sosit pe o şosea care, în mod normal, este aglomerată şi mărginită de hoteluri şi service-uri auto, la câţiva kilometri vest de centrul oraşului Midland.

Andrea Mendias a spus că a auzit ceva ce părea a fi o mică explozie la clinica veterinară închisă de lângă atelierul auto unde lucrează şi a văzut mai mulţi poliţişti înarmaţi până în dinţi năpustindu-se în parcare. Unii păreau să intre în clădire. Mendias a spus că a auzit mai devreme ceea ce păreau a fi cel puţin 40 de focuri de armă. Înregistrarea video realizată de Mendias arăta agenţi ieşind din spatele unui vehicul blindat al poliţiei şi poliţişti care desfăşurau roboţi în zonă.

Oraşul, cu aproximativ 140.000 de locuitori, se află în inima regiunii petroliere a statului şi este situat în apropierea locului unde s-a petrecut un alt atac armat mortal în 2019, care a făcut şapte morţi şi 24 de răniţi. Trăgătorul fusese concediat din postul său din industria petrolieră cu puţin timp înainte de a începe atacul armat. El a tras la întâmplare în timp ce conducea prin zonele Odessa şi Midland. Cele două oraşe se află la peste 482 de kilometri vest de Dallas.

Editor : Liviu Cojan