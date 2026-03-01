Un atac armat, produs duminică dimineață într-un bar din Austin și soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, este analizat de FBI sub aspectul unei posibile legături cu terorismul. Potrivit autorităților, anchetatorii examinează „indicii” care ar putea sugera o astfel de conexiune, relatează BBC.

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia la faţa locului. Paisprezece persoane au fost spitalizate, trei dintre ele fiind în stare critică.

Oficialii din cadrul forţelor de ordine nu au dezvăluit numele autorului atacului şi nici nu au identificat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat duminică reporterilor că „există indicii asupra suspectului şi în vehiculul său care indică o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul de lucru comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliţie din Austin la anchetă, care include personal din echipele de colectare a probelor şi de criminalistică digitală ale agenţiei federale, a declarat Doran într-o conferinţă de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Împuşcăturile au avut loc în faţa Buford's, un bar popular în stil roadhouse din centrul oraşului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa faţă de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.

Potrivit ziarului Austin American-Statesman, şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, a aprins luminile de avarie, a coborât geamul şi a tras asupra clienţilor aflaţi în curtea Buford's şi în faţa barului.

Incidentul a marcat cel de-al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.

Potrivit datelor din Gun Violence Archive, care defineşte un atac armat în masă ca un incident în care cel puţin patru persoane, fără a include atacatorul, sunt rănite sau ucise de focuri de armă, Statele Unite au înregistrat 407 atacuri armate în masă anul trecut.

Editor : C.A.