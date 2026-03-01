Live TV

Video Atac armat în Texas: trei morți și 14 răniți. FBI investighează un posibil act de terorism

Data publicării:
masini de politie la locul unui atac armat in sua
FOTO: Profimedia Images

Un atac armat, produs duminică dimineață într-un bar din Austin și soldat cu cel puțin trei morți și 14 răniți, este analizat de FBI sub aspectul unei posibile legături cu terorismul. Potrivit autorităților, anchetatorii examinează „indicii” care ar putea sugera o astfel de conexiune, relatează BBC.

Suspectul a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia la faţa locului. Paisprezece persoane au fost spitalizate, trei dintre ele fiind în stare critică.

Oficialii din cadrul forţelor de ordine nu au dezvăluit numele autorului atacului şi nici nu au identificat un motiv specific, dar agentul FBI Alex Doran a declarat duminică reporterilor că „există indicii asupra suspectului şi în vehiculul său care indică o posibilă legătură cu terorismul”.

Grupul de lucru comun al FBI pentru combaterea terorismului colaborează cu Departamentul de Poliţie din Austin la anchetă, care include personal din echipele de colectare a probelor şi de criminalistică digitală ale agenţiei federale, a declarat Doran într-o conferinţă de presă.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Împuşcăturile au avut loc în faţa Buford's, un bar popular în stil roadhouse din centrul oraşului Austin, cunoscut pentru proximitatea sa faţă de food truck-uri, potrivit relatărilor din presa locală.

Potrivit ziarului Austin American-Statesman, şefa poliţiei din Austin, Lisa Davis, a declarat că autorul atacului a condus un SUV mare în jurul barului de mai multe ori înainte de a opri, a aprins luminile de avarie, a coborât geamul şi a tras asupra clienţilor aflaţi în curtea Buford's şi în faţa barului.

Incidentul a marcat cel de-al 56-lea atac armat din SUA soldat cu mai multe victime în acest an.

Potrivit datelor din Gun Violence Archive, care defineşte un atac armat în masă ca un incident în care cel puţin patru persoane, fără a include atacatorul, sunt rănite sau ucise de focuri de armă, Statele Unite au înregistrat 407 atacuri armate în masă anul trecut.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Război în Orientul Mijlociu: Proteste violente la Bagdad, rachete deasupra Ierusalimului...
Explozii în Teheran
2
SUA și Israel au atacat Iranul. Primul bilanț al victimelor indică sute de morți...
barbat la pacanele
3
„Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război...
zgybh zdrgbh DG
4
Ripostă iraniană asupra bazelor militare ale SUA din Orientul Mijlociu. Explozii în...
A,Smartphone,Displaying,Iran's,Supreme,Leader,,Ayatollah,Ali,Khamenei,,With
5
Ayatollahul Ali Khamenei este mort. Iranul a confirmat oficial decesul liderului său...
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Digi Sport
Neverosimil: el l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agent fbi
Alertă maximă în SUA: FBI ridică nivelul de amenințare teroristă după atacul asupra Iranului
Jeffrey Epstein Associate
Statul New Mexico anchetează acuzația privind existența unor cadavre îngropate în apropierea fermei lui Epstein
Cătălin Predoiu Kash Patel
Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu directorul FBI, Kash Patel, la Washington. Discuțiile au vizat crima organizată și terorismul
Jeffrey Epstein și Donald Trump.
Document FBI: Trump ar fi recunoscut în 2006 că știa de comportamentul „dezgustător” al lui Epstein
TikTok
15 persoane au fost acuzate în Olanda de „incitare la terorism” pe TikTok. Postările lor aveau sute de mii de vizualizări
Recomandările redacţiei
profimedia-1079236517
Cristian Diaconescu crede că nu e posibilă schimbarea regimului în...
donald trump
Trump anunță că liderii iranieni cer negocieri cu SUA: „Trebuia să o...
Israel-US Strike Iran: Iran Retaliates Against Tel Aviv
Criză în Orientul Mijlociu: MAE evacuează peste 300 de români din...
Royal Air Force Typhoon
Un avion britanic Typhoon a doborât o dronă iraniană care se îndrepta...
Ultimele știri
Ambasadorul Israelului în România: „Mulţi iranieni ne mulţumesc. Au oportunitatea să continue ce au început să facă”
UE cere „maximă reținere” în conflictul din Iran și Orientul Mijlociu, după reuniunea miniștrilor de externe
Oana Țoiu, după discuțiile cu miniștrii UE: „Situația din Israel și Iran rămâne tensionată”.  Ședință la Guvern luni dimineață
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii atrag bani și oportunități uriașe în martie 2026. Începe cea mai norocoasă perioadă pentru ele
Cancan
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Culisele investiției lui Cristiano Ronaldo la Almeria. De ce bagă, de fapt, portughezul bani în acest club...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Ce s-a ales de jucătorul care a evoluat alături de Messi, Neymar, Iniesta și Suarez la Barcelona. Ce face...
Adevărul
Iranul, în genunchi. Cum au reușit Israelul și SUA să lovească în inima regimului iranian. Superioritatea...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FCSB, în play-out în premieră! Decizie radicală anunțată de Gigi Becali
Pro FM
Cum arată Isabel, prima soție a lui Julio Iglesias, la 76 de ani proaspăt împliniți: "Copiii noștri ne-au...
Film Now
Fiul lui Tom Hanks este blocat în Columbia fără pașaportul american. Chet Hanks imploră ajutor: „Sunt...
Adevarul
Ideologul Kremlinului, Aleksandr Dughin, e îngrijorat pentru soarta lui Putin: „Va fi următorul după Khamenei”
Newsweek
Cum ar putea fi pensiile înghețate până în 2031? Pensionarii pot pierde sute de lei în fiecare an
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Macaulay Culkin și Brenda Song își educă fiii cu filmul „Singur acasă”. Lecția pe care copiii o învață din...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...