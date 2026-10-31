Atac armat într-un magazin de Halloween din California. Un mort și șase răniți, dintre care trei în stare gravă

O persoană a murit, iar alte șase au fost rănite într-un atac armat produs vineri seară într-un magazin de articole de Halloween din Fairfield, California. Trei dintre răniți se află în stare gravă, iar autorul atacului nu a fost identificat deocamdată, potrivit poliției locale, citate de AFP și News.ro.

Atacul a avut loc vineri seară, cu puțin înainte de ora locală 20:30 (sâmbătă, 05:30, ora României), într-un centru comercial din Fairfield, la aproximativ 80 de kilometri nord-est de San Francisco.

În total, șapte persoane au fost împușcate, iar autorul atacului nu a fost identificat imediat, a anunțat șeful Poliției din Fairfield, Dan Marshall.

Una dintre cele șapte victime a murit, iar celelalte șase au fost transportate la spital, a precizat acesta.

Potrivit șefului poliției, trei dintre răniți se aflau în stare gravă.

Editor : Ș.A.