Atac armat la o bază militară din SUA: un mort și un rănit la Holloman, în New Mexico

A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon assigned to the 314th Fighter Squadron taxis on a runway after flight training at Holloman Air Force Base, New M
Baza aeriană Holloman, New Mexico. Foto: Profimedia

Un atac armat a avut loc la baza aeriană Holloman a Forțelor Aeriene americane (US Air Force), în statul New Mexico, soldat cu moartea unei persoane și rănirea alteia. Incidentul a fost confirmat miercuri de oficiali americani, relatează The Associated Press, potrivit News.ro. 

Baza aeriană Holloman, situată în apropiere de orașul Alamogordo, în sudul statului New Mexico, a fost plasată în izolare marți seara, în jurul orei locale 17:30 (miercuri, 01:30 ora României), după semnalarea unui „atacator activ” în apropierea unui magazin din incinta bazei, potrivit unui comunicat al celei de-a 49-a Escadre.

Forțele de securitate au intervenit rapid, iar baza a fost ulterior securizată. Măsurile de izolare au fost ridicate după ce autoritățile au stabilit că nu mai există o amenințare imediată.

„Personal (al serviciilor) de urgență răspunde situației și nu există nicio amenințare pentru moment”, se arată în comunicatul oficial.

Magazinul din apropierea căruia a fost semnalat atacul a fost închis temporar, până la noi ordine, au anunțat reprezentanții bazei într-o postare pe Facebook.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publice identitățile victimelor și nici detalii despre suspect sau circumstanțele exacte ale atacului armat. Ancheta este în curs.

Baza aeriană Holloman se întinde pe o suprafață de aproximativ 93 de mile pătrate (circa 240 de kilometri pătrați) și găzduiește cea de-a 49-a Escadră, implicată în misiuni de securitate națională. Personalul bazei include aviatori și militari special pregătiți pentru operațiuni de luptă.

