Mai multe persoane au fost împușcate duminică la o biserică mormonă din Grand Blanc, Michigan, iar clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Poliția a anunțat că suspectul a fost neutralizat, în timp ce FBI și ATF intervin la fața locului, informează ABC News și Sky News.

ACTUALIZARE 20.36 Potrivit unui bilanț preliminar, o persoană a murit și alte nouă au fost rănite. Deocamdată nu este clar dacă printre victime se numără și atacatorul, despre care poliția a precizat că a fost „eliminat” în timpul intervenției.

Autoritățile au declarat că un bărbat alb în vârstă de 48 de ani a intrat cu mașina în ușile bisericii și a început să tragă asupra enoriașilor. Din primele date, el ar fi avut asupra sa și materiale inflamabile, cu care ar fi declanșat incendiul ce a mistuit clădirea.

Pompierii au reușit să stingă focul, dar clădirea nu poate fi încă accesată.

Poliția a avertizat că bilanțul victimelor ar putea crește, întrucât duminica dimineața biserica era frecventată de un număr semnificativ de enoriași. Deocamdată nu este cunoscut motivul atacului, însă anchetatorii au precizat că a vizat în mod clar acest lăcaș de cult.

Știrea inițială Atacul a avut loc la Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă din Grand Blanc, Michigan, situată la aproximativ 80 de kilometri nord de Detroit, au anunțat autoritățile americane.

Poliția din Grand Blanc Township a precizat că nu există o amenințare activă pentru public și că suspectul „a fost neutralizat”, fără a oferi detalii dacă acesta este mort sau se află în custodie. Forțele de ordine au adăugat că lăcașul de cult este „în flăcări” și au cerut populației să evite zona.

Șeriful din comitatul Genesee, Christopher Swanson, a confirmat că „întreaga biserică este în flăcări” și că oamenii aflați în interior au fost evacuați.

Guvernatoarea statului Michigan, Gretchen Whitmer, a reacționat după tragedie: „Inima mea se frânge pentru comunitatea din Grand Blanc. Violența, oriunde s-ar produce, mai ales într-un loc de cult, este inacceptabilă. Sunt recunoscătoare echipelor de intervenție care au acționat rapid.”

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a transmis că FBI și Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de foc și Explozivi (ATF) intervin la fața locului.

„Violența într-un loc de cult este sfâșietoare și cutremurătoare. Vă rog să vă rugați pentru victimele acestei tragedii teribile”, a scris Bondi pe platforma X.

Și congresmanul republican John James a reacționat pe rețelele sociale: „Sunt îngrozit de aceste relatări. Într-o zi de duminică, destinată rugăciunii și păcii, asemenea violențe reprezintă un rău grav. Rugăciunile noastre sunt alături de victime, familiile lor și întreaga comunitate.”

Incidentul s-a produs la doar o zi după moartea lui Russell M. Nelson, cel mai vârstnic președinte al Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, care s-a stins din viață la 101 ani.

Editor : Ș.A.