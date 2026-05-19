Atac armat la o moschee din San Diego, SUA: trei morți, inclusiv doi suspecți. Reacția lui Donald Trump

Trei persoane au fost ucise la o moschee, în San Diego, după pătrunderea în aceasta a doi presupuşi atacatori, care au fost găsiţi morţi în apropierea lăcaşului de cult, au anunţat luni autorităţile americane.

„În acest stadiu, se pare că suspecţii sunt morţi din cauza rănilor provocate prin împuşcare pe care şi le-au cauzat ei înşişi”, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful Poliţiei din San Diego Scott Wahl, relatează AFP, potrivit News.ro.

Forţele de ordine, desfăşurate în număr mare, au anunţat anterior că au „neutralizat” o „ameninţare”.

Primarul oraşului San Diego, Todd Gloria, a confirmat că au avut loc focuri de armă la Centrul Islamic, situat la aproximativ 14 kilometri de centrul oraşului şi alcătuit dintr-o moschee şi o şcoală.

„Toţi copiii, membrii personalului şi profesorii sunt în siguranţă, în afara centrului islamic”, a anunţat într-un mesaj un reprezentant al centrului, imamul Taha Hassane.

„Avem câteva victime, dar nu s-a confirmat încă”, a adăugat el.

„Nu mai există o ameninţare la ora actuală”, a dat el asigurări.

La Washington, preşedintele american Donald Trump a comentat atacul şi a deplâns o „situaţie teribilă”.

„Mi s-au dat câteva prime informaţii, dar noi vom reexamina situaţia îndeaproape”, a declarat preşedintele american presei, la Casa Albă.

Agent de securitate mort

Zeci de maşini de poliţie erau prezente la faţa locului atacului, iar câteva zeci de poliţişti puternic înarmaţi au încercuit centrul, potrivit unor imagini difuzate de către presa locală.

Şeful Poliţiei din San Diego a anunţat într-o conferinţă de presă că Centrul Islamic dispune de servicii de securitate şi că una dintre persoanele moarte „este un agent de securitate care muncea” la centru.

Atacul intervine cu o zi înaintea unei sărbători musulmane importante, Eid al-Adha sau „Sărbătoarea Sacrificiului”, în timpul căreia familiile sărbătoresc şi comemorează supunerea faţă de profetul Ibrahim.

