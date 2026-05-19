Live TV

Atac armat la o moschee din San Diego, SUA: trei morți, inclusiv doi suspecți. Reacția lui Donald Trump

Data publicării:
Islamic Center Shooting
Polițiști la locul unui atac armat, în fața Centrului Islamic, luni, 18 mai 2026, în San Diego, SUA. Foto: Profimedia
Din articol
Agent de securitate mort

Trei persoane au fost ucise la o moschee, în San Diego, după pătrunderea în aceasta a doi presupuşi atacatori, care au fost găsiţi morţi în apropierea lăcaşului de cult, au anunţat luni autorităţile americane.

„În acest stadiu, se pare că suspecţii sunt morţi din cauza rănilor provocate prin împuşcare pe care şi le-au cauzat ei înşişi”, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful Poliţiei din San Diego Scott Wahl, relatează AFP, potrivit News.ro.

Forţele de ordine, desfăşurate în număr mare, au anunţat anterior că au „neutralizat” o „ameninţare”.

Primarul oraşului San Diego, Todd Gloria, a confirmat că au avut loc focuri de armă la Centrul Islamic, situat la aproximativ 14 kilometri de centrul oraşului şi alcătuit dintr-o moschee şi o şcoală.

„Toţi copiii, membrii personalului şi profesorii sunt în siguranţă, în afara centrului islamic”, a anunţat într-un mesaj un reprezentant al centrului, imamul Taha Hassane.

„Avem câteva victime, dar nu s-a confirmat încă”, a adăugat el.

„Nu mai există o ameninţare la ora actuală”, a dat el asigurări.

La Washington, preşedintele american Donald Trump a comentat atacul şi a deplâns o „situaţie teribilă”.

„Mi s-au dat câteva prime informaţii, dar noi vom reexamina situaţia îndeaproape”, a declarat preşedintele american presei, la Casa Albă.

Agent de securitate mort

Zeci de maşini de poliţie erau prezente la faţa locului atacului, iar câteva zeci de poliţişti puternic înarmaţi au încercuit centrul, potrivit unor imagini difuzate de către presa locală.

Şeful Poliţiei din San Diego a anunţat într-o conferinţă de presă că Centrul Islamic dispune de servicii de securitate şi că una dintre persoanele moarte „este un agent de securitate care muncea” la centru.

Atacul intervine cu o zi înaintea unei sărbători musulmane importante, Eid al-Adha sau „Sărbătoarea Sacrificiului”, în timpul căreia familiile sărbătoresc şi comemorează supunerea faţă de profetul Ibrahim.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
vlad turcanu fb
2
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
70. Eurovision Song Contest - Final ESC 2026
3
Ce înseamnă „Bangaranga”: piesa Darei a câștigat concursul Eurovision 2026, o premieră...
Austria Eurovision Song Contest
4
Cum a reușit Israelul să obțină al doilea loc la Eurovision 2026, în ciuda boicotului
sondaj
5
Sondaj INSCOP: PNL depășește PSD în intențiile de vot pentru alegeri parlamentare. Ce...
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Digi Sport
Dan Șucu, la capătul răbdării? "Luați-o, mă! Luați-o voi! Spălați-vă pe cap cu ea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
xi jinping - vladimir putin
Xi Jinping i-a spus lui Donald Trump că Vladimir Putin ar putea „regreta” invazia în Ucraina. Ce a spus liderul SUA despre CPI
Marco Rubio
Peste 100 de posturi de ambasadori ai SUA sunt vacante în întreaga lume, inclusiv în state-cheie, aliate
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska
Cum a pierdut Putin un vechi aliat: Noul coridor comercial al lui Trump din Caucazul de Sud a pus pe jar Rusia
trump maga biroul oval casa alba washington
Trump afirmă că va amâna atacul planificat împotriva Iranului, la cererea liderilor din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite
Poland Government, Warsaw - 12 May 2026
Premierul polonez nu vrea o alianță „în genunchi” cu SUA. „Securitatea transatlantică depinde de încrederea reciprocă”
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Războiul ruso-ucrainean, marcat de o cursă a atacurilor la distanță...
drona ruseasca
Atacuri cu dronă în Ucraina, aproape de granița cu România, în zona...
soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Dispariția „scutului” Orban și atacul Rusiei în Transcarpatia...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem...
Ultimele știri
Record absolut de licitaţie pentru un Brâncuşi. La ce preț a fost adjudecată la Christie’s sculptura „Danaida”
Vremea până la jumătatea lunii iunie: Meteorologii au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Liniștea dinaintea furtunii: Analiştii avertizează că Europa s-ar putea confrunta cu epuizarea stocurilor de petrol în câteva săptămâni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dana Rogoz, mărturisire sfâșietoare la 12 ani de la pierderea tatălui ei: “Știa limpede că urmează să moară...
Cancan
Dovada clară că Andreea Bălan a terminat-o cu Petrișor Ruge. Cu cine l-a schimbat, după ce nu l-a invitat...
Fanatik.ro
Jucătoarea cu 22 de trofee de Mare Șlem care a fost angajată de Lidl. Ce avere impresionantă are fosta...
editiadedimineata.ro
Jurnalist londonez, înjunghiat de trei români plătiți de Iran
Fanatik.ro
Neluțu Varga a anunțat în direct planul de Champions League al CFR Cluj: „Eu 39%, elvețienii 39%”. Cu ce sumă...
Adevărul
TVA de 11% la locuințele noi. Proiectul care schimbă regulile în imobiliare și criteriul eliminatoriu pentru...
Playtech
Cum a salvat Delia Velculescu Ciprul și Grecia în cele mai grele crize economice. „Doamna de Fier” a...
Digi FM
Un asteroid de dimensiunea unei balene albastre trece luni pe lângă Pământ. Momentul poate fi urmărit şi...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gerard Pique i-a dat un mesaj Shakirei, iar răspunsul l-a ”șocat”: ”Doamne, femeia asta nu e normală”
Pro FM
Câți bani a primit Bulgaria după victoria la Eurovision 2026. Premiul surprinzător câștigat de DARA
Film Now
Macaulay Culkin, încă devastat după moartea lui Catherine O’Hara: “Simt că îi datoram o favoare. Nu îmi place...
Adevarul
Principele maghiar care l-a umilit pe Mihai Viteazul. Culisele pactului care i-a legat complet mâinile...
Newsweek
Cum poți pierde dreptul la alocația pentru copii? Care tineri primesc alocație și după 18 ani?
Digi FM
Când se vopsesc ouăle de Înălțarea Domnului și alte tradiții românești păstrate de secole
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Annabelle Wallis și Sebastian Stan, prima apariție ca viitori părinți. Blonda și-a etalat burtica de gravidă...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...