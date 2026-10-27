Atac cibernetic asupra Comisiei Electorale Federale a SUA: ce servicii au fost suspendate, cu o săptămână înainte de alegeri

Comisia Electorală Federală a Statelor Unite (FEC) a fost vizată de un atac cibernetic care a determinat suspendarea sistemului electronic de raportare a finanţării campaniilor electorale, cu numai o săptămână înaintea alegerilor legislative din 3 noiembrie. Incidentul împiedică transmiterea unor declaraţii obligatorii privind cheltuielile electorale, într-un moment în care organizaţiile politice investesc sume record în campanii, transmite Reuters.

Potrivit unui e-mail consultat de Reuters, autorităţile au identificat o tentativă de compromitere a sistemelor informatice ale FEC şi au decis să suspende temporar serviciile online pentru a preveni eventuale accesări neautorizate.

„Un actor rău intenţionat încearcă să pătrundă în sistemele FEC. Drept urmare, am fost nevoiţi să suspendăm temporar serviciile noastre accesibile prin internet”, a transmis luni seară un responsabil al sistemului de raportare electronică al instituţiei către mai multe firme specializate în respectarea reglementărilor privind finanţarea campaniilor, notează News.ro.

Comisia a confirmat marţi că platforma de depunere electronică a declaraţiilor este indisponibilă, iar specialiştii IT lucrează la restabilirea serviciului.

„În acest moment, sistemul electronic de raportare al FEC este nefuncţional, iar personalul nostru IT depune eforturi pentru restabilirea serviciului”, a precizat instituţia într-un comunicat.

Utilizatorii pot consulta în continuare rapoartele depuse anterior, însă organizaţiile politice nu pot transmite noile declaraţii obligatorii privind cheltuielile electorale.

Potrivit unei notificări publicate de FEC, sistemul este indisponibil de luni, în jurul orei 22:00 pe coasta de est a Statelor Unite, respectiv marţi, la ora 02:00 GMT (04:00, ora României).

Blocajul afectează în special rapoartele care trebuie depuse în termen de 24 sau 48 de ore şi care permit publicului să urmărească sumele cheltuite de organizaţiile politice pentru susţinerea candidaţilor în ultimele zile ale campaniei.

„Nu am mai văzut aşa ceva în 26 de ani”, a declarat Steven Mele, preşedinte şi director general al MBA Consulting Group, companie specializată în respectarea regulilor de finanţare politică.

El a avertizat că incidentul va reduce transparenţa finanţării campaniilor electorale până la restabilirea sistemului.

FEC supraveghează raportarea finanţării candidaţilor şi a comitetelor politice, dar nu organizează alegerile şi nu administrează procesul de vot. Prin urmare, întreruperea serviciilor sale nu ar trebui să afecteze capacitatea alegătorilor americani de a vota pe 3 noiembrie.

Agenţia americană pentru Securitate Cibernetică şi Securitatea Infrastructurii (CISA) a direcţionat solicitările de informaţii către FEC, iar FBI nu a răspuns imediat cererilor de comentarii.

Incidentul survine în contextul unei campanii electorale deosebit de costisitoare, în care republicanii preşedintelui Donald Trump încearcă să îşi păstreze majorităţile în Congres pentru următorii doi ani.

Potrivit companiei de monitorizare a publicităţii politice AdImpact, cheltuielile pentru publicitatea electorală şi rezervările viitoare de spaţiu publicitar au ajuns la aproximativ 11,21 miliarde de dolari, depăşind precedentul record de 11,2 miliarde de dolari înregistrat la alegerile din 2024.

Suma din 2024 includea şi aproximativ 3,2 miliarde de dolari cheltuite pentru campania prezidenţială în care Donald Trump s-a confruntat cu fosta vicepreşedintă Kamala Harris.

O parte importantă a cheltuielilor actuale provine de la organizaţiile cunoscute drept super PAC, care pot primi contribuţii nelimitate de la persoane înstărite şi companii şi pot finanţa independent activităţi electorale.

La acestea se adaugă grupurile de finanţare politică denumite dark money, care nu sunt obligate să dezvăluie public identitatea tuturor donatorilor.

Brendan Glavin, director de cercetare al organizaţiei independente OpenSecrets, a declarat că aceste grupuri au cheltuit în medie peste 50 de milioane de dolari pe zi în ultima săptămână.

Numai pe 20 octombrie au fost raportate cheltuieli de peste 250 de milioane de dolari, potrivit acestuia.

Blocarea sistemului FEC intervine astfel într-o perioadă esenţială pentru monitorizarea fluxurilor financiare din campanie, pe fondul competiţiei electorale din mai multe circumscripţii controlate în prezent de republicani.

„Este o problemă majoră”, a declarat Glavin, avertizând că alegătorii nu vor putea afla în timp util cine finanţează campaniile şi unde sunt direcţionate fondurile până la repunerea în funcţiune a platformei.

„Acestea sunt rapoartele esenţiale care ne arată ce se întâmplă. În ultimele zile înaintea alegerilor, aceasta este singura modalitate de a urmări unde sunt cheltuiţi banii şi cine îi cheltuieşte”, a explicat reprezentantul OpenSecrets.

Autorităţile nu au precizat deocamdată cine se află în spatele tentativei de atac şi nici dacă sistemele informatice ale Comisiei Electorale Federale au fost efectiv compromise.

Editor : B.E.