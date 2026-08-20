Atac inspirat de ISIS dejucat în New York: o femeie convertită la islam este acuzată că plănuia să arunce în aer Congresul statului

O femeie a fost acuzată de acordarea de sprijin unei grupări teroriste după ce ar fi pus la cale un atac inspirat de ISIS asupra clădirii Congresului statului american New York din Albany, au anunţat, joi, oficialii federali, relatează NBC News.

Jessica Bowie, în vârstă de 35 de ani, ar fi declarat unei surse rămase secrete că susţine ISIS şi ar fi cerut ajutor pentru a învăţa să fabrice explozibili, potrivit unei plângeri penale depuse la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul de Nord al New Yorkului.

Bowie urmează să compară joi după-amiază în faţa instanţei, fiind acuzată de un singur cap de acuzare: încercarea de a oferi sprijin material unei organizaţii teroriste străine desemnate ca atare.

Oficialii federali şi statali au anunţat o conferinţă de presă pentru a discuta cazul, programată pentru ora locală 15:00 (22:00, ora României).

Conform plângerii, Bowie s-a convertit la islam acum cinci ani şi şi-a creat mai multe conturi pe reţelele sociale folosind un nume islamic de faţadă. Se pare că Bowie a creat atât de multe conturi deoarece acestea erau „suspendate frecvent de furnizori pentru încălcarea termenilor de utilizare”, se menţionează în plângere.

Mai multe conturi care duc la Bowie ar fi trimis mesaje prin care îşi exprimau sprijinul pentru terorism între lunile mai şi iulie.

Plângerea susţine că Bowie a comunicat cu o sursă confidenţială a FBI-ului care s-a dat drept un intermediar al ISIS în perioada 16 iulie – 17 august.

Ea i-a spus sursei confidenţiale că doreşte ajutor pentru a comite un atac care să vizeze clădirea Capitoliului statului în care locuia, potrivit plângerii. Clădirea se află la mai puţin de două mile distanţă de ea şi dorea să facă ceva pentru a „le face rău duşmanilor Domnului”, se arată în plângere.

Bowie spera să poată scăpa după atacul planificat şi, în cazul în care ar fi reuşit să se sustragă autorităţilor, s-a oferit să se întoarcă pentru a comite şi alte atacuri, se arată în plângere.

Editor : Ș.R.