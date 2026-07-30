Atacatorul lui Salman Rushdie a fost găsit vinovat de sprijinirea unui grup terorist străin și riscă închisoarea pe viață

Hadi Matar l-a înjunghiat în repetate rânduri pe scriitorul Salman Rushdie în cadrul unei conferințe literare din 2022 și ar putea să-și petreacă restul vieții în închisoare. Bărbatul a fost găsit vinovat miercuri de sprijinirea unui grup terorist străin și de executarea ordinelor guvernului iranian, care ceruse moartea lui Rushdie cu mai bine de trei decenii în urmă, scrie The New York Times.

Hadi Matar, un tânăr care fusese revoltat de opera lui Rushdie, a năvălit pe scenă în timpul unui eveniment organizat în vestul statului New York, în august 2022, și l-a înjunghiat în repetate rânduri. Rushdie a supraviețuit atacului, dar a rămas cu leziuni nervoase grave și a orbit la ochiul drept.

Hadi Matar a fost condamnat anul trecut de un tribunal pentru tentativă de omor și a primit o pedeapsă de 25 de ani de închisoare. Miercuri, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost condamnat pentru acordarea de sprijin material unui grup terorist și pentru comiterea unui act de terorism care a depășit granițele naționale.

Verdictul, la care a ajuns un juriu federal din Buffalo după doar două ore de deliberări, înseamnă că Matar ar putea să-și petreacă restul vieții în închisoare. Sentința urmează să fie pronunțată în noiembrie.

Matar nu a dat niciun semn de reacție în sala de judecată în timp ce verdictul era citit cu voce tare. Și-a ținut capul plecat, scaunul său balansându-se încet dintr-o parte în alta.

Nathaniel L. Barone II, avocatul lui Matar, a declarat ulterior că este dezamăgit de verdict și că va face apel. Războiul actual cu Iranul, a spus el, a reprezentat o provocare inerentă în a-i convinge pe jurați de nevinovăția clientului său.

Nu a existat nicio dispută cu privire la faptul că Hadi Matar l-a atacat pe Salman Rushdie în acea zi. Procesul, care a durat o săptămână, s-a concentrat asupra motivelor lui Matar: procurorii au trebuit să convingă jurații că acesta a comis un act de terorism și a oferit sprijin material unei organizații teroriste cunoscute.

În 1989, guvernul Iranului a emis o fatwa, sau un edict religios, împotriva lui Rushdie din cauza romanului său „Versetele satanice”. Cartea conținea o descriere ficționalizată a profetului Mahomed, ceea ce i-a indignat pe mulți musulmani.

În 2022, la câteva decenii după emiterea fatwa-ului, Hadi Matar, un cetățean american în vârstă de 24 de ani de origine libaneză, era extrem de afectat. Un singuratic care s-a convertit la islam după o călătorie în Orientul Mijlociu cu ani în urmă, Matar devenise furios din cauza operei lui Rushdie.

Hadi Matar nu a contactat niciodată pe nimeni din cadrul Hezbollah. Cu toate acestea, procurorii au susținut că, fără fatwa, el nu ar fi fost împins să-l atace pe Rushdie. Aceștia au prezentat notițele și caietele sale, în care se menționa frecvent importanța punerii în aplicare a edictului și urmărirea lui Rushdie. Într-un caiet, el a scris, cu puncte înaintea fiecărei mențiuni: „Trebuie să-l omorâm cât mai repede posibil”, „să terminăm odată cu asta” și „începutul Jihadului”.

Barone a susținut că procurorii nu aveau nicio perspectivă asupra motivațiilor lui Matar, despre care avocatul a afirmat că erau de natură personală și religioasă. Deși Matar era profund tulburat de „Versetele Satanice”, el nu îndeplinea dorințele Hezbollahului sau ale guvernului iranian atunci când l-a atacat pe Rushdie, a spus Barone.

„Hadi Matar a acționat complet independent și fără nicio coordonare sau control din partea Hezbollah”, le-a spus avocatul juraților.

Pe 12 august 2022, Rushdie a sosit la Chautauqua Institution, un centru cultural, pentru a susține o prelegere despre scriitorii aflați în exil. Înainte de a începe să vorbească, scriitorul a mărturisit că a văzut un bărbat în dreapta sa, al cărui chip era ascuns de o mască neagră. Brusc, Rushdie a fost trântit la pământ.

Hadi Matar l-a înjunghiat apoi în repetate rânduri, inclusiv în zona abdominală, în mâna stângă și în ochi, perforându-i nervul optic.

„Simțeam durerea și am strigat: «Ce s-a întâmplat cu ochiul meu?»”, a spus Rushdie.

Matar a fost imobilizat de membri ai publicului și arestat. Salman Rushdie a fost transportat cu elicopterul la un spital din Erie, Pennsylvania, înainte de a fi transferat la Centrul de Reabilitare Rusk al NYU Langone Health din New York, unde a petrecut aproximativ o lună.



Dincolo de atacul în sine, procurorii l-au descris pe domnul Matar ca pe un susținător fanatic al Hezbollah.

Aceștia le-au arătat juraților o selfie cu domnul Matar purtând un tricou cu simbolul Hezbollah și făcând un salut; un eseu scris de domnul Matar în care lăuda gruparea teroristă; și un videoclip de propagandă creat de el, care conținea un discurs din 2006 al lui Hassan Nasrallah, pe atunci liderul Hezbollah, precum și vocea liderului suprem Ayatollah Khomeini citind fatwa.

În cadrul procesului, procurorii au prezentat o fotografie de pe peretele dormitorului său care îl înfățișa pe luptătorul Hezbollah Ahmad Kassir, alături de primii doi lideri supremi ai Iranului. Pe ecranul de start al telefonului său au fost găsite fotografii cu un luptător Hezbollah, iar alte două au fost postate în dimineața atacului.

Domnul Barone a afirmat că probele nu erau suficiente pentru a demonstra că domnul Matar acționa sub îndrumarea unui grup terorist.

„Deținea și alte tricouri”, i-a spus domnul Barone unui agent al FBI care depunea mărturie. „Știați că avea un tricou cu Captain America? Asta nu-l făcea membru al echipei Avengers, nu-i așa?”

În pledoaria sa finală de miercuri, Timothy C. Lynch, procuror federal, le-a spus juraților că probele arătau că domnul Matar acționase sub îndrumarea Hezbollahului, în speranța de a deveni unul dintre „martirii” acestuia. Discursul domnului Nasrallah a fost un clar „apel la acțiune”, a spus el.

„Domnul Matar era cel care urma să îndeplinească în cele din urmă fatwa”, a spus domnul Lynch. „Voia să fie venerat pentru totdeauna ca martir al Hezbollahului.”

Editor : B.E.