Bombardamentul SUA asupra Venezuelei și capturarea președintelui acesteia, Nicolas Maduro, au reînnoit temerile privind preluarea Groenlandei de către americani. La doar câteva ore după operațiunea militară americană din Venezuela, podcasterul de dreapta Katie Miller - soția lui Stephen Miller, puternicul șef-adjunct al cabinetului lui Donald Trump pentru politici de securitate internă - a postat pe X o hartă a Groenlandei acoperită cu steagul american, avânt alăturată legenda: „ÎN CURÂND”, anunță The Guardian.

Amenințarea de a anexa teritoriul bogat în minerale, care face parte din alianța NATO, a stârnit indignarea danezilor.

Ambasadorul Copenhagăi în SUA, Jesper Moller Sorensen, a redistribuit provocarea lui Miller cu un „memento prietenos” privind legăturile de apărare de lungă durată dintre cele două țări.

„Suntem aliați apropiați și ar trebui să continuăm să colaborăm în acest sens. Securitatea SUA este și securitatea Groenlandei și a Danemarcei”, a afirmat el. „Regatul Danemarcei și Statele Unite colaborează pentru a asigura securitatea în Arctica.”

El a spus că Danemarca a crescut cheltuielile pentru apărare în 2025, alocând 13,7 miliarde de dolari, „care pot fi utilizați în Arctica și Atlanticul de Nord. Pentru că luăm în serios securitatea noastră comună.”

El a adăugat: „Și da, ne așteptăm la respectarea deplină a integrității teritoriale a Regatului Danemarcei.”

Planul lui Trump pentru Groenlanda

Trump l-a numit recent pe Jeff Landry, guvernatorul statului Louisiana, în funcția de trimis special în Groenlanda. Landry, fost procuror general al statului, i-a mulțumit președintelui american pentru numirea sa, în decembrie, spunând că este „o onoare să vă servesc în această funcție voluntară pentru a face Groenlanda parte din SUA”.

Sâmbătă, Landry a salutat răsturnarea regimului Maduro, de către Trump, prin forță.

Groenlanda, ultima frontieră a Europei. Sursa foto: Profimedia Images

„Având în vedere că am fost adjunct de șerif și procuror general, am văzut efectele devastatoare ale drogurilor asupra familiilor americane. Cu peste 100.000 de decese legate de opioide anual, sunt recunoscător să văd că un președinte ia în sfârșit măsuri concrete în războiul împotriva drogurilor”, a scris el pe X.

„Mulțumesc Donald Trump pentru că îi tragi la răspundere pe indivizi precum Maduro.”

De la preluarea mandatului în urmă cu un an, Trump a neliniștit aliații europeni cu intențiile sale declarate privind Groenlanda, considerată importantă din punct de vedere strategic pentru apărare și ca viitoare sursă de bogății minerale. Aici se află cea mai nordică bază militară a SUA, la Pituffik, pe care vicepreședintele lui Trump, JD Vance, a vizitat-o în luna martie.

„Nu poţi anexa alte ţări”

Președintele SUA a refuzat să excludă o acțiune militară pentru a obține controlul asupra teritoriului, într-un moment în care SUA, China și Rusia se luptă pentru putere în Arctica, o perspectivă care a provocat neliniște pe insulă.

„Nu exclud această posibilitate. Nu spun că o voi face, dar nu exclud nimic. Avem mare nevoie de Groenlanda”, a declarat Trump postului american de televiziune NBC în luna mai, atunci când a fost întrebat despre o eventuală preluare prin forță.

„Groenlanda are o populație foarte mică, de care vom avea grijă și pe care o vom prețui. Dar avem nevoie de asta pentru securitatea internațională.”

Istoria nu va fi blândă cu Trump dacă va căuta să câștige Groenlanda de la Danemarca prin forță, însă achiziționarea legitimă a insulei ar putea fi afacerea secolului pentru SUA. Foto: Profimedia Images

Ca răspuns la amenințările constante la adresa teritoriului, Serviciul de Informații al Apărării din Danemarca a etichetat luna trecută SUA ca fiind un risc pentru securitate, într-o schimbare dramatică a relațiilor transatlantice.

Prim-miniștrii Danemarcei și Groenlandei, Mette Frederiksen și Jens-Frederik Nielsen, au declarat la momentul respectiv: „Am spus-o foarte clar și înainte. Acum o spunem din nou: frontierele naționale și suveranitatea statelor sunt înrădăcinate în dreptul internațional... Nu poți anexa alte țări.”

Marea majoritate a celor 57.000 de locuitori ai Groenlandei doresc să devină independenți de Danemarca, dar nu doresc să devină parte a SUA, potrivit unui sondaj realizat în luna ianuarie.

Jennifer Kavanagh, directoarea departamentului de analiză militară al Defense Priorities, un grup de reflecție care pledează pentru moderație în politica externă a SUA, a declarat că mult timp nu a fost îngrijorată de amenințările lui Trump la adresa Groenlandei.

„Acum nu mai sunt atât de sigură”, a spus ea. „Nu ar fi atât de greu pentru SUA să trimită câteva sute sau câteva mii de soldați în Groenlanda, și nu îmi este clar cine ar putea face ceva în această privință.”

