Donald Trump a făcut campanie pentru un al doilea mandat prezidențial american pe baza promisiunii de a pune capăt războaielor, nu de a le începe. Și în primul an de la revenirea sa, au existat indicii că ar putea face o ruptură reală cu status quo-ul care a determinat Washingtonul să se supraestimeze. El i-a presat pe aliații europeni ai Statelor Unite să cheltuiască mai mult pe apărare, a promovat discuțiile de pace dintre Rusia și Ucraina și a urmărit o destindere prudentă cu China, care a redus tensiunile legate de Taiwan, potrivit unei analize Foreign Affairs.

Acțiunile militare, ușor de inițiat pentru președinții SUA

Optsprezece luni mai târziu, însă, Statele Unite sunt prinse într-un nou război în Orientul Mijlociu. Deși Armata americană s-a bucurat de succese tactice, Washingtonul nu a obținut niciun fel de victorie strategică semnificativă; în anumite privințe, Iranul exercită mai multă putere acum decât în ​​februarie.

Cu toate acestea, Trump a evitat să facă compromisuri diplomatice. La fel ca inamicul său perceput, președintele american Barack Obama, Trump le-a promis americanilor că va scoate țara din „războaie veșnice” inutile din Orientul Mijlociu, dar apoi s-a dovedit incapabil să facă acest lucru. Însă faptul că Statele Unite s-au implicat din nou într-un conflict din Orientul Mijlociu este și mai surprinzător astăzi, pentru că, în ultimele două decenii, publicul american, precum și mulți lideri americani, au concluzionat cu fermitate că astfel de războaie sunt greșeli.

În esență, structurile și stimulentele trag Washingtonul înapoi, în mod repetat, în mlaștini evitabile. Pentru început, acțiunile militare sunt ușor de inițiat pentru președinții SUA. Din 1991, liderii americani au căpătat obiceiul de a desfășura forța pentru a asigura chiar și cele mai minore interese ale SUA. Costurile și riscurile pe termen scurt ale utilizării forței împotriva unui stat sau actor nestatal mai mic și îndepărtat par adesea mici - majoritatea americanilor își pot vedea de viața de zi cu zi fără să-și dea seama măcar că țara lor este în război - iar Congresul a devenit în mare măsură dispus să cedeze supravegherea sa constituțională. Dar ieșirea din astfel de conflicte este mult mai dificilă. Washingtonul este obișnuit să stabilească obiective maximaliste chiar și pentru războaie marginale, iar liderii americani ezită să oprească o intervenție fără a îndeplini obiectivele promise. În special dacă costurile continue ale unui conflict sunt relativ difuze, există puține stimulente pentru ca președinții să se confrunte cu acuzații de slăbiciune.

Totuși, costurile acestor intervenții nu sunt mici. Sunt doar ascunse. Războaiele repetate contribuie la creșterea datoriei naționale, suprasolicită Armata americană și generează costuri de oportunitate, îndepărtând cheltuielile de la investițiile militare necesare și de la prioritățile interne. Simpla dorință de a schimba obiceiul Statelor Unite de a purta război nu a fost suficientă pentru a-l schimba. Dacă factorii de decizie din politica externă americană vor să rupă acest ciclu, trebuie să se gândească la modalități de a face din utilizarea forței o opțiune mai dificilă și mai puțin atractivă, subliniează Foreign Affairs.

Stimulente înșelătoare

Strategia de Securitate Națională din 2025 a administrației Trump a rupt orice precedent. Majoritatea strategiilor de securitate națională umplu liste lungi de așa-numite interese vitale ale SUA printr-un proces interinstituțional care asigură că nicio problemă nu rămâne nemenționată. Documentul de anul trecut, în schimb, admitea că Statele Unite au un set de interese discrete, circumscrise, pe care factorii de decizie politică „trebuie să le evalueze, să le sorteze și să le prioritizeze”. Documentul susținea că „nu fiecare țară, regiune, problemă sau cauză - oricât de valoroasă ar fi - poate fi în centrul strategiei americane”. Și a continuat să sublinieze importanța emisferei vestice și a regiunii Indo-Pacific, concluzionând în același timp că „zilele în care Orientul Mijlociu domina politica externă americană, atât în ​​planificarea pe termen lung, cât și în execuția zilnică, au apus, din fericire”.

În mare parte din primul an al celui de-al doilea mandat, Trump a aderat vag la această abordare declarată. Casa Albă a folosit forța militară în străinătate, angajându-se în campanii de atac asupra siturilor nucleare iraniene și a ambarcațiunilor din Caraibe, despre care se presupune că ar fi fost implicate în traficul de droguri. Dar Trump a presat, de asemenea, în mod agresiv, aliații din Europa și Asia să împartă povara apărării regiunilor lor și a acționat pentru a facilita discuțiile de pace atât în ​​Gaza, cât și în Ucraina. Atacul americano-israelian din iunie 2025 asupra Iranului, așa-numitul război de 12 zile, a fost cel puțin scurt, iar obiectivul său specific. În mod similar, capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către Forțele Speciale americane în ianuarie nu a încercat o schimbare completă a regimului. În schimb, Casa Albă a încheiat un acord cu vicepreședintele lui Maduro, Delcy Rodríguez, pentru a prelua puterea.

Însă succesele din Venezuela și din timpul războiului de 12 zile au întărit aripa neoconservatoare a Partidului Republican și au facilitat argumentarea intervențiilor ulterioare. La doar o lună după operațiunea din Venezuela, forțele americane au lansat Operațiunea Epic Fury, vizând infrastructura militară iraniană și ucigând lideri de rang înalt ai regimului; retorica inițială a administrației promitea deschis o schimbare de regim la Teheran. Șase luni mai târziu, daunele aduse capacităților militare ale Iranului au fost semnificative. Dar Statele Unite au cheltuit o mare parte din stocul lor de muniții de precizie și au suferit daune substanțiale la bazele regionale. Republica Islamică rămâne la putere și și-a extins capacitatea de a amenința transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

În parte, abandonarea de către administrația Trump a principiilor din propria sa Strategie de Securitate Națională a reflectat o divizare în cercurile politice republicane. Conservatorii mai tineri, adepți ai principiului „America First”, sunt sceptici față de războaiele de schimbare de regim și față de datoria Washingtonului de a ajuta Israelul mai presus de alți aliați. Însă tradiționaliștii care încă subscriu la o viziune din epoca lui George W. Bush, conform căreia Statele Unite erau un promotor al democratizării la nivel mondial, continuă să exercite influență. Războiul din Iran a fost prezentat pe scară largă ca o dovadă că susținătorii (precum secretarul de stat Marco Rubio și senatorul Lindsey Graham, acum decedat) au câștigat o bătălie internă în cadrul administrației împotriva unor persoane restrictive, precum vicepreședintele JD Vance.

Condiții structurale ample

Însă războiul din Iran nu poate fi pus în întregime pe seama influenței personalităților individuale. Condițiile structurale mai ample trag Statele Unite înapoi în conflicte marginale.

În primul rând, este vorba de ușurința absolută cu care președinții SUA pot recurge la forță. Constituția SUA acordă puterea de a declara război doar Congresului. Însă legislatorii nu au mai făcut acest lucru de la Al Doilea Război Mondial încoace, parțial pentru că războaiele ulterioare au fost mai mici și parțial pentru a evita riscul politic de a înregistra voturi pentru conflicte nepopulare. Congresul nu a emis o „autorizație de utilizare a forței militare” din 2002. Statele Unite mențin o armată activă extinsă, cu o rețea de baze răspândite pe tot globul și resurse pe care le poate desfășura în întreaga lume într-o perioadă relativ scurtă de timp. Și, în calitate de comandant suprem, președintele decide când și cum să o desfășoare. Fără controale reale asupra capacității președintelui de a face acest lucru după cum consideră de cuviință, este mult prea ușor să începi un război.

Mass-media americană și rețelele extinse de aliați ai Statelor Unite fac lucrurile și mai ușoare. Comentatorii de la televiziunea prin cablu au o orientare agresivă, la fel ca multe dintre ziarele importante din Statele Unite. Publicații precum Fox News, CNN și The Wall Street Journal sunt adesea entuziasmate de începutul unui nou conflict și de imaginile dramatice care îl însoțesc, dar critică orice retragere a SUA. Între timp, aliații regionali au adesea un stimulent pentru a încuraja implicarea SUA în conflictele lor și conexiunile politice pentru a atrage Washingtonul. Faptul că Statele Unite au adesea baze în sau în apropierea acestor țări exacerbează dinamica. În martie, de exemplu, Rubio a susținut că, pentru că un atac israelian iminent i-ar expune pe militarii americani deja staționați în Orientul Mijlociu la represalii, Washingtonul a trebuit să se alăture țării în atacurile sale.

C ând războiul este un joc

Miturile persistente despre conflictele trecute agravează problema, în special ideea că Armata americană a eșuat nu pentru că nu ar fi trebuit să înceapă un război sau pentru că obiectivele sale erau imposibil de atins, ci pentru că nu a adoptat tacticile corecte sau nu a alocat suficiente resurse. La mijlocul anilor 2010, de exemplu, republicanii au dat vina pe retragerea trupelor din Irak de către președintele Barack Obama pentru ascensiunea ulterioară a grupării Stat Islamic (cunoscută și sub numele de ISIS), nu pe invazia Irakului din 2003 în sine. În primele zile ale recentului conflict din Iran, Vance le-a declarat reporterilor că rămâne sceptic față de implicarea militară externă, dar are încredere că Trump „își va face treaba” pentru că este „mai inteligent” decât foștii președinți.

Aceleași baze avansate și alianțe care îi stimulează pe președinții americani să înceapă războaie îngreunează ieșirea din acestea. Triumful Statelor Unite în Războiul Rece a contribuit, de asemenea, la conturarea unei culturi strategice la Washington care presupune că stabilirea unor obiective ample, cum ar fi construirea națiunii și schimbarea regimului, este atât posibilă, cât și dezirabilă. Cu toate acestea, nici măcar victoriile militare copleșitoare nu sunt ușor de transformat în schimbări sociale și politice durabile. Liderii americani refuză prea adesea să accepte succesul parțial, făcând din „perfect” dușmanul „binelui”.

Dezbaterile despre trimiterea de ajutoare către Ucraina după invazia Rusiei din 2022 sunt un exemplu excelent. Mulți membri ai establishmentului de politică externă de la Washington susțin că, deși ajutorul militar și economic al SUA a ajutat Ucraina să respingă atacul inițial al Rusiei și să creeze un impas, nu poate exista niciodată o soluție negociată. (De fapt, deși Rusia poate fi în cel mai bun caz un interlocutor reticent, procesul de pace a fost ratat din cauza unei gestionări defectuoase și a lipsei de expertiză din partea americană.)

Perioada premergătoare Operațiunii Epic Fury a suferit de o gândire similară, alb-negru. Administrația a reușit, de fapt, să valorifice presiunea economică și amenințarea forței militare în negocieri serioase cu Iranul privind limitarea ambițiilor sale nucleare. Cu puțin timp înainte de începerea războiului, Iranul se oferise să oprească îmbogățirea uraniului intern, să elimine uraniul îmbogățit existent și să permită revenirea inspectorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică. Dar administrația nu a fost mulțumită de un astfel de compromis, alegând să parieze pe victoria absolută.

Poate cel mai important factor structural care îi încurajează pe președinți să se angajeze în mod repetat în războaie inutile este faptul că cetățenii americani rămân neobișnuit de izolați de consecințele acestor intervenții.

Până acum, consecințele războiului din Iran au căzut în principal asupra statelor din Golf. Înființarea unei forțe formate exclusiv din voluntari în Statele Unite înseamnă că costul direct al războiului este resimțit de un segment mult mai mic și independent al populației SUA; cei care aleg să se înroleze sunt din ce în ce mai mult rudele veteranilor, mai degrabă decât o secțiune transversală largă a publicului american. Progresul tehnologic înseamnă că sunt necesari mai puțini soldați pentru a purta războaie la distanță. Pierderile suferite în Irak și Afganistan - aproximativ 7.000 de militari americani morți - sunt mici în comparație cu războaie precum cele din Coreea sau Vietnam. Membrii serviciilor americane și familiile acestora simt, fără îndoială, groază și anxietate, dar pentru majoritatea cetățenilor SUA, singurul preț vizibil al conflictului iranian, acum prelungit, este inflația, determinată de perturbările piețelor energetice.

Acest cost este real: se așteaptă ca creșterea PIB-ului Statelor Unite în 2026 să fie mai mică decât estimările din 2025, iar războiul a îngreunat pentru mulți americani accesul la bunurile de bază.

Creșterea costului vieții este principalul motiv pentru care Trump încearcă să negocieze o rezolvare. Cu toate acestea, rămâne remarcabil faptul că Statele Unite au lansat un război împotriva unei țări cu 93 de milioane de locuitori, i-au ucis conducerea, au bombardat infrastructura militară și civilă și au contribuit la limitarea principalei căi navigabile mondiale pentru transportul de energie, iar cel mai puternic impact pentru americanul obișnuit a fost o creștere cu două puncte procentuale a inflației, la 4,8% în mai. (De atunci, a scăzut la 3,5%.)

Însăși izolarea americanilor față de războaiele pe care le poartă Washingtonul și natura difuză a costurilor acestor războaie servesc la dezamorsarea opoziției politice. Conform unui sondaj Washington Post - IPSOS din iulie, războiul din Iran este acum la fel de nepopular printre americani ca războiul din Vietnam în al șaselea an, dar este puțin probabil ca cetățenii să mărșăluiască în stradă în legătură cu acest lucru prea curând.

Editor : Ș.R.