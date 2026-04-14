„Au încătușat-o ca pe un criminal periculos”. Franțuzoaică de 86 de ani, săltată de ICE: venise în SUA pentru iubirea ei din tinerețe

O franțuzoaică de 86 de ani a fost săltată de autoritățile americane pentru imigrație (ICE), după ce s-a mutat în Statele Unite pentru a se reuni cu iubirea ei din tinerețe, scrie BBC. Femeia a fost reținută în Alabama pentru depășirea perioadei legale de ședere, însă familia a precizat că aceasta aștepta obținerea unui permis de rezidență permanentă în momentul reținerii. „I-au pus cătușe la mâini și la picioare, ca și cum ar fi fost un criminal periculos”, a declarat fiul acesteia, care a explicat că mama sa are probleme cardiace și „nu va rezista o lună în astfel de condiții”.

Fiul lui Marie-Thérèse, din orașul Nantes, a tras un semnal de alarmă după ce mama sa a fost arestată la începutul lunii aprilie, în Anniston, Alabama.

„I-au pus cătușe la mâini și la picioare, ca și cum ar fi fost un criminal periculos”, a declarat acesta pentru publicația franceză Ouest-France.

Departamentul pentru Securitate Internă al Statelor Unite, care supraveghează agenția pentru imigrație și control vamal (ICE), a transmis pentru BBC că o „persoană aflată ilegal pe teritoriul SUA, din Franța”, cu un nume care corespunde cu cel al lui Marie-Thérèse, a intrat în țară în iunie 2025 și a depășit perioada de ședere permisă de viza de 90 de zile.

Potrivit fiului său, însă, Marie-Thérèse aștepta obținerea unui permis de ședere permanentă (green card) în momentul în care a fost reținută.

Marie-Thérèse s-a mutat în Statele Unite după ce s-a căsătorit cu iubirea ei din tinerețe, un american pe nume Billy, pe care îl cunoscuse în anii ’60, când acesta era soldat staționat la baza NATO din Saint-Nazaire, iar ea lucra ca secretară.

Billy s-a întors în Statele Unite în 1966, iar cei doi au pierdut legătura. Ulterior, fiecare s-a căsătorit în țara sa și a avut copii.

Cei doi s-au regăsit în 2010 și au început să se viziteze reciproc, alături de partenerii lor de atunci, potrivit Ouest-France.

Până în 2022, amândoi rămăseseră văduvi și au început o relație. Billy era „un bărbat fermecător, adorabil”, a spus fiul femeii, iar cei doi erau îndrăgostiți „ca niște adolescenți”.

S-au căsătorit anul trecut, iar Marie-Thérèse s-a mutat în Alabama, unde a depus o cerere pentru obținerea unui green card, viză pe termen lung care i-ar fi permis să rămână în SUA. Femeia, însă, nu primise documentul în momentul în care Billy a murit brusc, în luna ianuarie, lăsând neclar statutul ei de imigrare.

La scurt timp după moartea acestuia, între fiul lui Billy și Marie-Thérèse ar fi izbucnit un conflict legat de moștenire.

Fiul lui Billy „a amenințat-o, a intimidat-o și chiar a ajuns până la a-i opri apa, internetul și electricitatea”, a declarat fiul femeii pentru Ouest-France.

Marie-Thérèse a angajat un avocat, însă a fost arestată de ICE cu o zi înainte de o audiere programată. Vecinii au fost cei care i-au alertat copiii.

Nu există dovezi că o eventuală plângere depusă de fiul lui Billy ar fi dus la reținerea femeii într-un centru ICE.

Ministerul de Externe al Franței s-a implicat în acest caz, iar Marie-Thérèse a primit o vizită consulară, a declarat fiul acesteia pentru presa franceză. El a adăugat că mama sa este „o luptătoare” și „rezistă bine”, însă are probleme cardiace și de spate.

„Prioritatea noastră este să o scoatem din acest centru de detenție și să o repatriem în Franța. Având în vedere starea ei de sănătate, nu va rezista o lună în astfel de condiții”, a spus acesta.

De la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, agenția ICE a avut un rol central în aplicarea politicii de deportări în masă promovate de administrația sa.

Bugetul și atribuțiile instituției au fost extinse semnificativ, iar aceasta joacă un rol-cheie în îndepărtarea imigranților fără acte din Statele Unite.

Fiul lui Marie-Thérèse a declarat că situația prin care trece familia sa „este ca un film american prost. În fiecare dimineață mă trezesc și îmi spun că nu este adevărat, că a fost doar un coșmar”.

