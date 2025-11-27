Live TV

Autorităţile americane pentru imigraţie au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvânt a Casei Albe

Data publicării:
Karoline Leavitt
Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe. Foto: REUTERS/Kent Nishimura
Din articol
Politica de deportări a lui Trump Avocații acuză o „deportare în masă aleatorie”

Autorităţile americane pentru imigraţie (ICE) au reţinut-o pe mama nepotului purtătoarei de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, au anunţat miercuri responsabili de la Washington, semn al amplorii măsurilor luate de preşedintele Donald Trump împotriva imigraţiei.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securităţii Interne (DHS) a indicat într-un comunicat că autorităţile de imigrare au reţinut-o pe cetăţeana braziliană Bruna Caroline Ferreira, dar a refuzat să ofere informaţii despre circumstanţele exacte, scrie Agerpres, preluând Reuters.

Potrivit informaţiilor apărute în media, femeia a fost luată în custodia poliţiei în Revere, statul Massachusetts, în apropiere de Boston.

DHS susţine că Ferreira a intrat în SUA cu o viză turistică şi nu a mai plecat. Însă avocatul ei, Jeffrey Rubin, spune că femeia solicitase rezidenţa permanentă şi că anterior beneficiase de protecţie împotriva deportării în cadrul unui program pentru imigranţii aduşi ilegal în SUA pe când erau copii.

Politica de deportări a lui Trump

Administraţia Trump a trimis ofiţeri de imigrare în marile oraşe din SUA, demers care a dus la niveluri istorice de deportări, măsură ce a afectat persoane cu rezidenţă îndelungată în SUA şi fără antecedente penale.

Peste două treimi din cele aproximativ 53.000 de persoane arestate de Serviciul pentru imigrare şi vamă american până în data de 15 noiembrie nu aveau condamnări penale, potrivit statisticilor oficiale.

DHS a declarat că Ferreira a mai fost arestată pentru agresiune, dar nu a oferit detalii în acest sens. Reuters nu a putut confirma în mod independent presupusa acuzaţie.

În urma unei solicitări de comentarii adresată Casei Albe de agenţia de presă citată, o sursă familiarizată cu subiectul a confirmat că Ferreira este mama nepotului lui Leavitt. Sursa a declarat că nepotul locuieşte permanent cu fratele lui Leavitt, Michael Leavitt, în New Hampshire, încă de la naştere, şi nu a locuit niciodată cu Ferreira.

DHS a indicat că femeia reţinută se află într-un centru de detenţie ICE din Louisiana.

„Sub preşedinţia lui (Donald) Trump şi a secretarului (Cristi) Noem (şefa DHS), toate persoanele aflate ilegal în SUA fac obiectul deportării”, a afirmat purtătorul de cuvânt citat.

Avocații acuză o „deportare în masă aleatorie”

Rubin, un avocat cu sediul în Boston care o reprezintă pe Ferreira, a declarat într-un comunicat că firma sa speră să obţină eliberarea rapidă a acesteia.

Anterior, ea fusese înscrisă în programul Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), care oferă protecţie temporară împotriva deportării şi autorizaţie de muncă pentru imigranţii sosiţi ilegal în SUA pe când erau copii, a spus el.

Avocatul Rubin a spus că acelaşi guvern care i-a oferit o cale pentru obţinerea cetăţeniei a ales acum să „abuzeze de puterile care i-au fost încredinţate” prin „deportare în masă aleatorie”.

Pagina GoFundMe deschisă de sora lui Ferreira, Graziela Dos Santos Rodrigues, îşi propune să strângă 30.000 de dolari pentru cheltuielile sale juridice, descriind-o ca pe o mamă altruistă şi muncitoare.

„A făcut tot ce i-a stat în putere pentru a-şi construi o viaţă stabilă şi onestă aici. Şi-a menţinut statutul legal prin DACA, a respectat toate cerinţele şi s-a străduit întotdeauna să facă ceea ce trebuie”, se arată în textul postat pe această pagină.

Reţinerea sa este resimţită „deosebit de dureros” de fiul ei de 11 ani, „care are nevoie de mama lui şi speră în fiecare zi ca ea să poată ajunge acasă de sărbători”, se mai spune în textul publicat.

