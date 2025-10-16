Live TV

Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi

A car wash owner is held down by security forces members during a raid in LA
Proprietarul unei spălătorii auto din Los Angeles este arestat în timpul unei acțiuni a forțelor anti-imigrație. Foto: Reuters
Trump a trimis armata

Comitatul Los Angeles a declarat stare de urgenţă pentru a putea oferi asistenţă financiară victimelor raidurilor poliţiei federale a imigraţiei (ICE) şi pentru a contracara politicile represive ale preşedintelui american Donald Trump.

Această decizie neobişnuită - starea de urgenţă este declarată în mod normal în timpul dezastrelor legate de climă - permite comitatului să acorde asistenţă financiară chiriaşilor care se confruntă cu dificultăţi economice din cauza raidurilor, scrie AFP, preluată de Agerpres.

De asemenea, permite instituirea unui moratoriu asupra expulzărilor şi asistenţă socială, juridică şi financiară mai rapidă pentru migranţii afectaţi de politicile lui Donald Trump.

„Avem familii întregi rămase fără bani pentru că taţii şi mamele lor au fost răpiţi de la locurile lor de muncă”, a declarat Janice Hahn, un oficial al comitatului.

Pentru această democrată, este vorba de un răspuns „la frica, suferinţa şi dezordinea cauzate de aceste raiduri”.

„Doresc ca toate comunităţile noastre de imigranţi să ştie că suntem alături de ei în această situaţie de urgenţă (...) şi că înţelegem prin ce trec”, a spus ea.

Trump a trimis armata

Susţinătorii acestei măsuri critică raidurile împotriva imigranţilor fără acte, care s-au înmulţit în Statele Unite în ultimele luni, în special în oraşele mari conduse de democraţi, de la Chicago la Washington, până la Los Angeles.

Acestea sunt efectuate în mare parte de agenţi mascaţi şi, potrivit acestora, vizează persoane care vorbesc spaniolă şi, mai general, latino-americanii.

Administraţia Trump respinge categoric acuzaţiile de profilare rasială.

Oraşul Los Angeles a fost zguduit la începutul lunii iunie de ciocniri între poliţie şi manifestanţi care denunţau raidurile ordonate de guvern.

Donald Trump a răspuns trimiţând armata la faţa locului.

